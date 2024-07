Z kolei w centrum Krakowa, jak mówi Krzysztof Kabaj, trudno wynająć przyzwoitą kawalerkę za mniej niż 2 tys. zł (bez kosztów eksploatacji). Czynsze za dwa pokoje zaczynają się od 2,5 tys. zł. – W czasie najmów studenckich na negocjacje nie ma co liczyć. Od kilku lat stawki za kwatery studenckie rosną. Rok do roku to wzrost rzędu 10–20 proc. – szacuje. Także we Wrocławiu, jak zauważa Magdalena Łozowicka, starszy analityk WGN, część studentów już teraz rozgląda się za mieszkaniami na wynajem. – To dobry moment na znalezienie kwatery, oferta jest jeszcze szeroka. Studenci mają szansę na wynajem lokalu w dogodnej lokalizacji, np. blisko uczelni, centrum lub dworca PKP – zapewnia Magdalena Łozowicka, zaznaczając, że tzw. ofert budżetowych jest stosunkowo niewiele. Tańsze lokale są oferowane np. na przedmieściach.

Analityczka WGN podaje, że najtańsze kwatery studenckie we Wrocławiu można wynająć za ok. 1,2 tys. zł miesięcznie (bez opłat). – To kawalerki o niższym standardzie, z podstawowym wyposażeniem – mówi Magdalena Łozowicka. – Wynajem nowocześnie urządzonych lokali to wydatek rzędu co najmniej 2–2,5 tys. zł netto. Właściciele mieszkań są skłonni do negocjacji zwłaszcza pod koniec gorącego okresu, kiedy zbliża się początek roku akademickiego, a ich lokale wciąż są niewynajęte.

Lepszy standard

O rosnących oczekiwaniach studentów mówi z kolei Hanna Morawska z agencji Freedom Poznań Centrum. – Jeszcze nie tak dawno zadowalali się schludnym pokojem w dużym mieszkaniu, przystosowanym dla tej grupy najemców – wspomina Morawska. – Dziś koszt najmu pokoju w Poznaniu to 500–700 zł. Studenci coraz częściej stawiają jednak na niezależne mieszkania o dobrym standardzie. Celują w kawalerki i w lokale dwupokojowe, które można wynająć za porównywalną stawkę. Czynsze to 1,5–2,5 tys. zł. Od zeszłego roku stawki się nie zmieniły, a w niektórych przypadkach nawet nieznacznie spadły. Właściciele są bardziej skłonni do negocjacji czynszów, ale skłonność ta bliżej szczytu sezonu może zmaleć – zastrzega.

Rynek najmu mieszkań w ostatnich latach się zmienił. – Tzw. lokale studenckie, czyli te o podstawowym standardzie i niższej cenie, są zastępowane mieszkaniami w dobrym i bardzo dobrym stanie, coraz częściej w nowym budownictwie – zauważa Filip Wierzchowski. – Niedrogich lokali będzie coraz mniej. Będą też rzadziej poszukiwane. Współczesny student ceni sobie dobry standard, rzadko zadowala się byle czym. Oczywiście, wolałby płacić mniej, ale na atrakcyjne mieszkanie z dobrym adresem jest nie tylko zmuszony, ale i jest gotów wydać więcej.

Z najmami studenckimi jest pewien problem, na co zwraca uwagę Krzysztof Kabaj. – Student chce często wynajmować lokal od września lub października, umowę podpisując wcześniej. Nie każdy zostaje na wakacje w mieście, w którym studiuje – wyjaśnia. – Wiadomo, że nie chce płacić za okres, w którym nie przebywa w mieszkaniu. To nie jest, oczywiście, korzystne dla właścicieli nieruchomości, które są wolne np. już od lipca. Student musi więc wybrać: albo z wyprzedzeniem podpisuje umowę najmu atrakcyjnego lokalu, płacąc czynsz także za okres, w którym w nim nie mieszka, albo podejmuje ryzyko szukania kwatery dopiero pod koniec wakacji.