31 stycznia ogłosił, że 10 lutego zdradzi pierwsze propozycje programowe. W swoim newsletterze napisał: „Ręka do góry, kto czeka na festiwalowe informacje? No to dokładnie tak jak my! Nie ma co już więcej trzymać nas wszystkich w niepewności” – czytamy. „10 lutego zaczynamy ogłoszenia festiwalowe”.

Osoby, które są zapisane do biuletynu, miały już w grudniu szansę zakupić bilety na festiwal w przedsprzedaży. Karnet dwudniowy został wyceniony na 399 zł, a bilet jednodniowy to był koszt rzędu 199 zł. Przedsprzedaż zakończyła się 15 grudnia. Regularna sprzedaż ma dopiero wystartować, nie jest znana dokładna data. Nie da się ukryć, że na rynku nie ma więcej pieniędzy w kieszeniach fanów – nie wiadomo więc, jak sprzedaż biletów na festiwal Dawida odbija się na dystrybucji wejściówek na pierwszy w Polsce objazdowy festiwal Męskie Granie, a także na Open’er.

Sanah powraca na Stadion Narodowy

Po ogromnym sukcesie trzech stadionowych koncertów w 2023 r. – w Chorzowie, Gdańsku i Warszawie – sanah podkreśla, że jest pierwszą Polką wyprzedającą koncerty na stadionach. Ogłosiła też wielki powrót na największą arenę w naszym kraju.

Pierwszy koncert sanah na PGE Narodowym 19 września 2025 r. wyprzedał się w zaledwie dobę od startu regularnej sprzedaży. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fanów, artystka ogłosiła drugi termin również na PGE Narodowym – wystąpi tam 20 września.