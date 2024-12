Zapisy na zimowe półkolonie w mieście już trwają

W prawie 20 placówkach oświatowych, w tym we wszystkich Młodzieżowych Domach Kultury, zaplanowano zajęcia w ramach „otwartych sal". – Będą to głównie zajęcia w pracowniach informatycznych, plastycznych oraz na szkolnych boiskach i w siłowniach. Znajdzie się też coś dla miłośników szachów czy łamigłówek. Jedna z placówek na Ołbinie będzie także przygotowywać młodych wrocławian do egzaminu na kartę rowerową – wylicza Dubec.

Zimowe zajęcia zorganizują też wszystkie Młodzieżowe Domy Kultury we Wrocławiu. Ich oferta nawiązuje do stałych warsztatów, jakie prowadzą na co dzień placówki.

Wszystko drożeje, półkolonie też

Kraków w czasie ferii po raz kolejny zorganizuje akcję „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami − półkolonie”, która jest skierowana do najmłodszych z różnymi niepełnosprawnościami.

- Uczestnicy będą mieli zorganizowany bezpieczny wypoczynek, dostosowany do potrzeb, a ich opiekunowie mogą załatwić potrzebne sprawy, albo zwyczajnie odpocząć. Półkolonie realizowane będą w formie pięciodniowych turnusów, w godzinach od 8-16 – mówi Anna Latocha, z krakowskiego magistratu. Dodatkowo specjalną ofertę na ferie przygotowują krakowskie instytucje kultury. Zapisy w wybranych miejscach już trwają. Przykładowo w Klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta opieką zostanie objętych tu ok. 375 dzieci w wieku 7-12 lat.

- W niektórych klubach zajęcia będą dla uczestników bezpłatne – jako część projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Krakowa, w innych ceny są w przedziale 350-590 zł za tydzień - mówi urzędniczka. Przyznaje ona, że na cenę wpływa program poszczególnych turnusów. Podczas ferii 2024 opłaty kształtowały się na poziomie 250-400 zł za tydzień.