Które europejskie miasta najbardziej sprzyjają zdrowemu życiu? Polski lider zaskakuje

Autorzy narzędzia określili 13 wskaźników, które według naukowców mają związek ze zdrowiem psychicznym oraz fizycznym i przypisali je do czterech kluczowych obszarów: projektowania miast, zrównoważonego rozwoju, jakości środowiska i dostępności terenów zielonych. 917 miast w 26 krajach Europy podzielono na pięć kategorii, pod względem populacji mieszkańców.

Jak wynika z danych, najlepsze wyniki uzyskały miasta o populacji od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców. Na szczycie zestawienia znalazły się Pampeluna (Hiszpania), Genewa (Szwajcaria) i Harlow (Wielka Brytania), uzyskując w dziesięciostopniowej skali wyniki odpowiednio 6,8, 6,65 i 6,64. Główna autorka badania, Federica Montana podkreśla, że fakt, iż żadnemu z miast nie udało się osiągnąć wyniku 7 lub wyższego, wskazuje na to, ile jeszcze jest do zrobienia aby wesprzeć działania dla zdrowia i samopoczucia mieszkańców w kontekście projektowania europejskich miast.

Najsłabiej w rankingu wypadły miasta z Europy Wschodniej, m.in. z Polski

Pod względem zakresów urbanistyki oraz zrównoważonego rozwoju, w zestawieniu najlepiej radziły sobie duże miasta metropolitalne, zwłaszcza w Europie Północnej i części Hiszpanii. Z kolei mniejsze miasta uzyskiwały lepsze wyniki w kwestii jakości środowiska, czyli czystości powietrza, powierzchni terenów zielonych oraz skali efektu miejskiej wyspy ciepła. Autorzy badania zwrócili uwagę na to, że najniższe wyniki uzyskały miasta w krajach Europy Wschodniej, takich jak Rumunia, Bułgaria i Polska, a najlepsze w Europie Zachodniej, głównie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Szwecji.

W kategorii dużych miast powyżej 1,5 mln mieszkańców prowadzi stolica Hiszpanii z wynikiem 6,04, w kategorii miast o liczbie mieszkańców od 500 tys. do 1,5 mln prowadzi Lizbona (6,09), a wśród miast liczących od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców zwycięża hiszpańskie Bilbao. Zestawienie miast od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców otwiera kolejne hiszpańskie miasto Pampeluna z wynikiem 6,8, a pośród najmniejszych miast (do 50 tys. mieszkańców) najlepszy wynik uzyskało włoskie miasteczko Campobasso uzyskując 6,02 punktów.