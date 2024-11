Łodzianie zagłosowali za usuwaniem wraków z ulic

Ile wraków usuwa z ulic straż miejska w Warszawie?

Jak podaje stołeczna straż miejska w chwili podjęcia działań o usunięciu wraku to sam funkcjonariusz musi ocenić, czy pojazd spełnia znamiona pojazdu nieużytkowanego. „Taka ocena zajmuje zwykle kilka minut. Podobnie jak sama procedura usunięcia. Natomiast zanim do niej dojdzie, musi być wykonanych wiele innych czynności. W pierwszej kolejności strażnicy ustalają właściciela pojazdu, o ile jest to możliwe i starają się do niego dotrzeć” - podaje referat prasowy stołecznej straży miejskiej.

Czytaj więcej Transport Przepisy nie pomagają samorządom, wraków w miastach przybywa Każdego roku służby miejskie usuwają lub doprowadzają do usunięcia z ulic i parkingów kilku tysięcy nieużywanych pojazdów. I chociaż w wielu miastach wraków usuwa się coraz więcej, liczba porzuconych pojazdów nie maleje.

Mundurowi przyznają, że bywa to czasochłonne i czasami utrudnione, ale dokładają wszelkich starań, by to właściciel lub posiadacz podjął działania, które w efekcie doprowadzą do usunięcia auta. Jeśli właściciel sam nie usunie pojazdu, zrobią to uprawnione służby, a wówczas właściciel, jeśli został ustalony. zostanie obciążony kosztem usunięcia pojazdu z drogi.

W 2023 roku stołeczni strażnicy usunęli z ulic aż 2 873 pojazdów, które nie tylko szpeciły miasto, ale zajmowały miejsca parkingowe, a w niektórych przypadkach nawet zagrażały mieszkańcom i środowisku (m.in. poprzez wycieki płynów eksploatacyjnych czy wystające, skorodowane, ostre, a przez to niebezpieczne elementy metalowe i plastikowe).

W pierwszym półroczu tego roku w Warszawie straż usunęła 1 344 pojazdów. Najwięcej takich działań zostało podjętych na terenie Mokotowa, Pragi Południe i Targówka. Najmniej działań odnotowano na terenie Wesołej, Żoliborza i Rembertowa.