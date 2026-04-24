Z tego artykułu dowiesz się: Jakie plany inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci tramwajowych realizują polskie miasta?

Jakie konkretne projekty są przygotowywane i wdrażane w Bydgoszczy w celu usprawnienia komunikacji?

Czym charakteryzuje się inwestycja „tramwaj na południe” w Katowicach, uwzględniając jej koszt i źródła finansowania?

W jaki sposób uwzględniany jest głos mieszkańców w procesie planowania tych przedsięwzięć transportowych?

Bydgoscy drogowcy ogłosili przetarg na zaprojektowanie nowej trasy tramwajowej. Ma biec od skrzyżowania ulicy Gdańskiej z Chocimską wzdłuż ulic Chocimskiej oraz Świeckiej do pętli tramwajowo-autobusowej Rycerska. Jak zapowiadają bydgoscy urzędnicy, duże zadanie pozwoli na zrewitalizowanie części osiedla Bocianowo – w jego ramach przebudowane zostaną chodniki, jezdnie i droga rowerowa. Wcześniej pomysł był konsultowany z mieszkańcami.

Będzie łatwiej dojechać na Dworzec Główny w Bydgoszczy

Planowana trasa tramwajowa ma połączyć ulicę Gdańską z pętlą Rycerska, dzięki czemu skróci się czas podróży z północnej części miasta do Śródmieścia. W przyszłości ta inwestycja ma być też dobrym uzupełnieniem rozbudowanej trasy W-Z, a w przypadku sytuacji awaryjnych zapewni alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy Gdańskiej.

Drogowcy szukają wykonawcy, który przygotuje dokumentację projektową dla odcinka od ulicy Gdańskiej do pętli Rycerska. Ten projekt zakłada m.in. przebudowę ulic Chocimskiej, Świeckiej, Zygmunta Augusta oraz Warszawskiej, budowę ulicy Nowoświeckiej, a także chodników i dróg rowerowych oraz powstanie nowych przystanków.

– Dzięki tej inwestycji szybciej i łatwiej będzie można dojechać komunikacją publiczną m.in. do dworca Bydgoszcz Główna. Nowa trasa będzie też połączeniem dworca kolejowego ze szpitalem dziecięcym oraz kampusami UKW i Akademii Muzycznej – zapowiada bydgoski ratusz.

W końcu rusza tramwaj na południe Katowic

A w marcu ogłoszono przetarg na projekt budowy linii tramwajowej na południe Katowic. Ma tam powstać licząca blisko pięć kilometrów linia tramwajowa od Centrum Przesiadkowego Brynów do planowanego Centrum Przesiadkowego Kostuchna. Zainteresowane firmy mogły składać oferty do 20 kwietnia. Wpłynęło osiem zgłoszeń. Po wyborze wykonawcy na realizację zadania przewidziano 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Koszt całej inwestycji to ponad 640 mln zł, a blisko 288 mln zł pochodzi z funduszy europejskich w ramach programu FEnIKS 2021–2027. Zakończenie budowy zaplanowano na drugi kwartał 2029 r.

To nie jedyne plany inwestycyjne Tramwajów Śląskich. – W połowie grudnia ub. roku została podpisana umowa na przebudowę torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w Sosnowcu wzdłuż ul. Baczyńskiego do wiaduktu nad S-86 do pętli Milowice – mówi Robert Walczak, rzecznik prasowy Tramwajów Śląskich. Ta inwestycja także ma być finansowana ze środków unijnych. Wartość inwestycji to ponad 30 mln zł. Ma być zakończona w przyszłym roku.

Przed inwestycjami miasta słuchają mieszkańców

Także Poznań ma w planach budowę nowych tras tramwajowych. To m.in. drugi etap trasy na Naramowice od Wilczaka do Garbar o długości ok. 3 km, trasa w rejonie os. Kopernika od skrzyżowania ulic Reymonta i Hetmańskiej o długości ok. 3,3 km oraz trasa na Podolany – etap I. Ten ostatni odcinek od trasy Piątkowskiej do ulicy Wrzoska będzie miał długość ok. 0,8 km.

– Przygotowania do powyższych inwestycji trwają już od dawna, znajdują się one na różnym etapie zaawansowania. Rozpoczęcie budowy jest uzależnione od zakończenia przygotowań formalnych oraz od możliwości finansowych Poznania i pozyskania ewentualnego wsparcia z funduszy Unii Europejskiej – zapowiada Bartosz Trzebiatowski, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Czytaj więcej Transport Odległy przystanek zachęca do wyboru samochodu W Łodzi jest dalej do przystanku, w Kielcach dłużej się czeka, Warszawa ma gorszą punktualność – serwis Jakdojade ocenił miejską komunikację.

Rzecznik poznańskiego ZTM zapewnia, że miasto bierze pod uwagę głos mieszkańców. – W przypadku trasy na Naramowice etap II oraz trasy na os. Kopernika odbyły się konsultacje społeczne, natomiast w przypadku trasy na Podolany etap I takie konsultacje zostaną przeprowadzone – dodaje.

Podobnie było w Bydgoszczy. Tam również urzędnicy zapewniają, że całą koncepcję trasy konsultowali z mieszkańcami. – Wiele uwag dotyczyło ograniczenia wyburzeń, tłumienia hałasu i rozbudowanego pakietu nasadzeń. Te wnioski uwzględnimy w przygotowanym projekcie – mówią urzędnicy.