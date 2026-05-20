Z tego artykułu dowiesz się: O ile skróci się podróż z Krakowa do Nowego Sącza i Zakopanego dzięki kluczowej inwestycji kolejowej.

Jakie wyzwania inżynieryjne stoją za budową nowej linii kolejowej w trudnym, podgórskim terenie.

Na których zmodernizowanych trasach pasażerowie odczują poprawę komfortu podróży już w najbliższych miesiącach.

Jak unijne dofinansowanie zmienia krajobraz transportowy nie tylko na Podhalu, ale i na styku województw.

Przyspiesza realizacja największej inwestycji kolejowej w Polsce, wartego 17 mld zł przedsięwzięcia „Podłęże-Piekiełko” w Małopolsce, współfinansowanego z unijnych funduszy w ramach KPO. W końcu kwietnia zarządzająca infrastrukturą spółka Polskie Linie Kolejowe (PLK) uruchomiła przetarg na budowę nowej linii kolejowej od Kasiny Wielkiej do Szczyrzyca oraz łącznicy Porąbka–Stróża. To główna część całego projektu „Podłęże-Piekiełko”, obejmującego modernizację i elektryfikację 75 km trasy Chabówka–Nowy Sącz oraz budowę 58 km nowej linii kolejowej, która połączy Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Reklama Reklama

Inwestycja ułatwi komunikację Krakowa z Podhalem i Sądecczyzną: jeśli dziś podróż z Nowego Sącza do Krakowa zajmuje ponad dwie godziny, to w przyszłości zmniejszy się o połowę. Najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków–Nowy Sącz w ok. 60 minut, z kolei podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie ok. 90 minut. Będzie to fundamentalna zmiana dostępności transportowej całego regionu.

Pociąg 35 metrów nad ziemią

Na odcinku objętym przetargiem nowa trasa z podkrakowskiego Podłęża na południe będzie się łączyć z modernizowaną w nowym śladzie linią kolejową nr 104. Pozwoli to usprawnić nie tylko połączenie Krakowa z Nowym Sączem i Zakopanem, lecz także przejazdy międzyregionalne. Inwestycja jest skomplikowana technicznie: wymaga budowy 13 km torów w trudnym, podgórskim terenie. Na odcinku Fornale–Szczyrzyc oraz na łącznicy Porąbka–Stróża zostało zaprojektowanych sześć tuneli o łącznej długości przeszło 3,6 kilometra, do tego estakady i mosty. Najwyższa z estakad poprowadzi tory 35 metrów nad ziemią.

– Ten fragment projektu „Podłęże-Piekiełko” jest jednym z najbardziej skomplikowanych pod względem inżynieryjnym – przyznaje Mateusz Wanat, dyrektor regionu południowego Centrum Realizacji Inwestycji PLK. Zaplanowano także budowę nowej stacji Kasina Wielka, a także nowej infrastruktury drogowej z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami i wiaduktami, usprawniającymi lokalną komunikację w sąsiedztwie torów.

Dla stworzenia nowego połączenia kolejowego Krakowa z Podhalem i Sądecczyzną budowa odcinka od Kasiny Wielkiej do Szczyrzyca oraz łącznicy Porąbka–Stróża jest kluczowa. W tym miejscu dojdzie bowiem do spotkania torów budowanych od północy, wschodu i zachodu. Dzięki łącznicy Porąbka–Stróża pociągi znacznie przyspieszą, skracając czas podróży regionalnych i dalekobieżnych na południu Małopolski. Ocenia się, że inwestycja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionu.

Nowe połączenie od czerwca

Realizacja tak gigantycznego przedsięwzięcia, jakim jest „Podłęże-Piekiełko” realizowana jest w ramach wielu poszczególnych zadań. W marcu tego roku PLK podpisały umowę na modernizację odcinka z Tymbarku do Limanowej. Inwestycja o wartości przeszło 1,6 mld zł brutto będzie realizowana przez najbliższe trzy lata. Z kolei w drugiej połowie ubiegłego roku oddano pierwszy odcinek całego 17-miliardowego projektu, umożliwiając mieszkańcom Rabki-Zdroju dojechać pociągiem do Krakowa, Zakopanego i Nowego Targu. To dzięki modernizacji linii kolejowej na odcinku Chabówka–Rabka Zaryte, poprowadzonej w poprawionym śladzie, z wykorzystaniem nowych mostów, wiaduktów i dróg. Przy ulicy Zakopiańskiej w Rabce powstało nowe przejście podziemne, obok wybudowano bezkolizyjne skrzyżowanie z ulicą Podhalańską, pozwalające na niezakłóconą komunikację po powrocie stałych połączeń kolejowych. Odcinek zrealizowano z wykorzystaniem unijnego dofinansowania.

Tymczasem w połowie przyszłego miesiąca, wraz z czerwcową korektą rozkładu jazdy, pociągi pojadą po drugim ukończonym fragmencie modernizowanej linii Nowy Sącz–Chabówka. Województwo małopolskie uruchomi 14 czerwca 2026 r. regularne kursy na 9-kilometrowym odcinku Nowy Sącz–Marcinkowice. Nowa linia będzie obsługiwana przez składy Polregio, które będą się zatrzymywać na stacjach i przystankach: Marcinkowice, Nowy Sącz Chełmiec oraz Nowy Sącz Miasto. – Robimy ważny krok, uruchamiając regularne pociągi na trasie Nowy Sącz–Marcinkowice. Zależy nam, żeby mieszkańcy mogli szybciej, wygodniej i bezpieczniej dojeżdżać do pracy, szkoły czy na uczelnię – zapowiada małopolski marszałek Łukasz Smółka.

Potrzebnych 20 tuneli

Projekt „Podłęże-Piekiełko”, z uwagi na ukształtowanie terenu, wymaga wykorzystania skomplikowanych i kosztownych technologii. W połowie ubiegłego miesiąca wydrążono pierwszy tunel kolejowy: ma długość 3750 metrów i został poprowadzony pomiędzy beskidzkimi miejscowościami: Męciną i Mordarką. Łącznie w ramach projektu powstanie 20 tuneli o różnej długości: 16 z nich będzie przeznaczonych dla pociągów, a 4 będą służyć ewakuacji. Długość wszystkich podziemnych budowli przekroczy 31 km.

Czytaj więcej Warto zobaczyć Dla mieszkańców i turystów. Startuje letnia komunikacja Choć do wakacji jeszcze niemal dwa miesiące, letni sezon turystyczny rozkręca się już na dobre. W czasie majówki wiele samorządów uruchomi swoje li...

Tymczasem finansowe wsparcie z UE wspiera także inwestycję na styku Małopolski i województwa śląskiego. To modernizacja trasy łączącej Suchą Beskidzką z Żywcem – fragmentu linii nr 97 Skawina–Żywiec, której odcinek od Skawiny do Suchej wyremontowano wcześniej. Finalnym efektem przedsięwzięcia wartego 440 mln zł i dotowanego z KPO będzie krótszy czas przejazdu, a także większy komfort i bezpieczeństwo w podróży oraz na stacjach i przystankach.

Inwestycja ułatwi mieszkańcom powiatów suskiego i żywieckiego dojazd do pracy i szkoły, m.in. w Krakowie. Turyści będą mieć więcej możliwości podróżowania ze stolicy Małopolski w Beskid Żywiecki, a z województwa śląskiego – pod Tatry. Po zakończeniu modernizacji przejazd pociągów na odcinku Sucha Beskidzka–Żywiec skróci się o blisko pół godziny. Najszybszy pociąg relacji Żywiec–Kraków Główny będzie mógł pokonać tę trasę nawet w 100 minut. Termin zakończenia prac planowany jest na drugie półrocze 2026 r.