Z tego artykułu dowiesz się: Które kluczowe odcinki dróg ekspresowych na Pomorzu skrócą czas dojazdu nad Bałtyk.

Jak budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej wpłynęła na dotychczasowy układ komunikacyjny w regionie.

Jakie strategiczne znaczenie ma nowa infrastruktura dla połączeń między portami morskimi.

W jaki sposób nowa sieć drogowa jest przygotowana na obsługę przyszłej elektrowni jądrowej.

Finiszują najważniejsze inwestycje drogowe na Pomorzu. W końcu maja drogowcy udostępnili do ruchu ostatni, blisko 2-kilometrowy fragment obwodnicy Żukowa, będący elementem Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, miesiąc wcześniej samochody wjechały na 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 pomiędzy Leśnicami a Bożepolem Wielkim, a w czerwcu oddanie kierowcom dwóch kolejnych odcinków S6 całkowicie domknie budowę tej trasy. I zarazem ułatwi dojazd nad Bałtyk urlopowiczom.

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Nowy układ dróg w regionie

Oddana kilka dni temu obwodnica Żukowa zapewniła już pełną funkcjonalność węzła Żukowo na nowej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej S7 (OMT) i połączyła drogę wojewódzką 501 poprzez rondo w Lniskach z drogą krajową nr 20 i ekspresówką S7. Nowa trasa pozwala ominąć Żukowo, zapewniając krótszy i bezpieczniejszy przejazd, ponadto wyprowadza ruch tranzytowy z tego miasta. Obwodnica rozpoczyna się w miejscowości Glincz od ronda na skrzyżowaniu z DK 20, przecina S7 na węźle Żukowo i włącza się poprzez rondo w Lniskach do DW 501. W rezultacie układ dróg krajowych w województwie pomorskim został zmieniony: – Jeśli wcześniej DK 20 kończyła się w Żukowie na skrzyżowaniu z dawną DK 7 prowadzącą do Gdańska, to obecnie kończy się na węźle Żukowo. Natomiast dalszy przebieg obwodnicy do Lnisk i dawna DK 7 do Gdańska stały się drogą wojewódzką nr 501 – wyjaśnia GDDKiA.

Jeszcze w czerwcu mają być gotowe trzy odcinki S6: Słupsk – Bobrowniki, Bobrowniki – Skórowo i Skórowo – Leśnice, o łącznej długości ok. 40 km. To będzie finisz prac pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem. Na uruchomionym w końcu maja odcinku Leśnice – Bożepole Wielkie, który za 718 mln zł wybudował Budimex, powstały trzy węzły drogowe: Łęczyce, Lębork Wschód i Lębork Zachód. Węzeł Bożepole Wielkie został rozbudowany i dostosowany do nowego układu komunikacyjnego, natomiast węzeł Łęczyce został przygotowany do podłączenia nowej drogi krajowej do przyszłej elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino”. Na trasie wybudowano 25 obiektów inżynierskich, w tym cztery przejścia dla zwierząt biegnące nad S6 oraz linią kolejową łączącą Gdynię i Szczecin, a także przepusty ekologiczne.

Szybciej z Gdańska do Szczecina

S6 nazywana od ubiegłego roku Trasą Kaszubską, to kluczowa arteria na Pomorzu, która w tym roku, już dokończona na całej długości, będzie ułatwiać dojazd do turystycznych miejscowości nad Bałtykiem. Zwłaszcza, że na węźle Gdańsk Południe ma wspólny przebieg z S7, gdzie łączy się z Południową Obwodnicą Gdańska i z nową Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej. Cała S6 pozwoli także na drogowe skomunikowanie transportu portów w Szczecinie i Świnoujściu z portami w Gdańsku i Gdyni. Ekspresówka jest zarazem częścią międzynarodowej trasy Via Hanseatica łączącej miasta południowego Bałtyku: od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę.

Strategicznym przedsięwzięciem ostatnich lat w regionie jest także ukończona w ubiegłym roku 32-kilometrowa Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, która łączy Południową Obwodnicę Gdańska (S7) i S6 Trasę Kaszubską, przejmując ruch z mocno obciążonej istniejącej Obwodnicy Trójmiasta. Ponadto przebudowany węzeł Gdańsk Południe pozwala jechać w kierunku autostrady A1, co zapewnia kierowcom skomunikowanie z centralną i południową częścią kraju.

Budowa nowej metropolitalnej obwodnicy otrzymała wsparcie ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Wartość całej inwestycji wyniosła blisko 2,9 mld zł, a dofinansowanie z UE przekroczyło 1 mld zł.