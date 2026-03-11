Miasta będą wymieniać wysłużone tramwaje. „Skok jakościowy i technologiczny”

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie źródła finansowania wspierają modernizację flot tramwajowych w miastach?

Jakie korzyści technologiczne i jakościowe niesie za sobą wymiana taboru tramwajowego?

Które miasta modernizują tabor i rozbudowują sieć tramwajową?

Jakie zmiany w infrastrukturze tramwajowej towarzyszą odnawianiu taboru?

Do zajezdni w Katowicach dotarł pierwszy z 10 nowych tramwajów zamówionych przez Tramwaje Śląskie w bydgoskiej Pesie. Śląski przewoźnik, jeden z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce obsługujący blisko 30 linii w 12 miastach, dostanie prawie 109 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy na zakup w sumie 16 pojazdów: do tych z Pesy dojdzie jeszcze 6 dwukierunkowych budowanych przez Modertrans Poznań. – To będzie kolejny skok jakościowy i technologiczny w stosunku do taboru dotychczas eksploatowanego na torach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – zapowiada Bolesław Knapik, prezes Tramwajów Śląskich.

Reklama Reklama

Nowy tramwaj z Pesy ma długość ok. 25 metrów i będzie mógł przewieźć do 167 pasażerów, z czego aż 59 na miejscach siedzących. To znacznie więcej siedzeń niż w obecnie eksploatowanych pojazdach. Ma teraz przechodzić przez testy i badania: jeśli przebiegną pomyślnie, w maju zacznie jeździć z pasażerami. Następne trzy sztuki są na etapie uruchomień, kolejne trzy – w trakcie zabudowy, ostatnie cztery przygotowywane są do wejścia na linię montażową. Wszystkie 10 pojazdów z Pesy trafi do katowickiej aglomeracji jeszcze w tym roku. Przy tym liczba nowych tramwajów z Pesy na terenie GZM będzie rosnąć, bo w lutym 2025 r. podpisano także kontrakt na 30 tramwajów (w tym 10 dwukierunkowych) z opcją na kolejne 25. Ich budowa już się rozpoczęła.

Do Krakowa te najdłuższe

Na pojazdy bydgoskiego producenta zdecydował się także Kraków. Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podpisało w grudniu 2025 r. umowę na 20 długich (ponad 43 m) tramwajów za ponad 461 mln zł netto, a w lutym 2026 r. kolejne 15 niskopodłogowych pojazdów za niemal 273 mln zł netto. Łącznie oznacza to dostawy 35 nowych tramwajów w latach 2028-2029.