Mapa powiązań radnych z gminnymi etatami. „Formalnie legalne, etycznie wątpliwe”

Czy radni gminni lub miejscy łączą swój mandat z etatem w spółkach komunalnych lub jednostkach zależnych od ich gminy? Można to sprawdzić w serwisie kazdymusigdziespracowac.pl, który uruchomiła Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Publikacja: 18.03.2026 18:16

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie, w którym podwyższa maksymalne wynagrodzenie miejskim notablom o około 10 proc.

Janina Blikowska

Jak tłumaczą pomysłodawcy strony internetowej, zatrudnienie radnych w spółkach komunalnych i innych jednostkach należących do gmin może budzić pytania o konflikt interesów i przejrzystość życia publicznego.

Czy radni pracują na gminnym etacie?

Pod adresem kazdymusigdziespracowac.pl znajdziemy mapę Polski, gdzie podświetlone są samorządy z listą radnych pracujących w lokalnych zakładach gospodarki komunalnej czy gminnych spółkach. Dane pochodzą ze zgłoszeń mieszkańców i są weryfikowane przez zespół Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska poprzez wnioski o udostępnienie informacji publicznej kierowane do właściwych instytucji w ramach dostępu do informacji publicznej.

Nowa platforma zawiera wyłącznie dane radnych gminnych, bez powiatów, województw, rad dzielnicowych czy sołtysów, i rozwija się w fazie pilotażowej z interaktywną wyszukiwarką.

I tak np. na Mazowszu na razie potwierdzono cztery przypadki zatrudnienia radnych w instytucjach samorządowych. Tak się dzieje – jak podaje serwis kazdymusigdziespracowac.pl – m.in. w Płocku, w Piasecznie czy w Płońsku. Z kolei na terenie gmin powiatu aleksandrowskiego w województwie kujawsko-pomorskim już potwierdzono siedem przypadków, a w Bydgoszczy – jeden. Kolejnych 16 nazwisk jest weryfikowanych, a 78 – oczekuje na sprawdzenie.

W przyszłości serwis ma objąć szersze zależności zawodowe między osobami publicznymi a podmiotami samorządowymi lub centralnymi, by zilustrować, jak sympatie polityczne wpływają na zatrudnienie i decyzje.

Jak podaje Watchdog Polska, inicjatywa będzie pokazywać skalę zjawiska, gdzie radni z obawy o posadę unikają kontroli wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, podkreślając systemowe sieci zależności bez personalnych oskarżeń. Prezes Watchdog Polska Szymon Osowski ostrzega: formalnie to legalne, ale etycznie wątpliwe, bo radny zależny milknie wobec „pracodawcy burmistrza”.

Chcą pokazać zjawisko i mu zapobiegać

Dane z mapy posłużą do debat o reformach, np. zakazie takich etatów, jak już jest w niektórych krajach UE. – Projekt nie służy ocenianiu konkretnych osób, lecz pokazaniu zjawiska o charakterze systemowym – podkreśla Watchdog Polska, który na zgłoszenia radnych czeka do 30 kwietnia.

W Polsce mamy ponad 2400 gmin, z radami liczącymi po kilkunastu do kilkudziesięciu radnych. Dominują w nich rolnicy i specjaliści, ale etaty komunalne budzą kontrowersje od lat. Watchdog monitoruje to systematycznie, a nowy serwis to krok ku pełnej transparentności, bo dane z BIP-ów pokazują, że szczególnie w małych gminach problem jest powszechny, ponieważ możliwości innej pracy jest tam mało.

Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
