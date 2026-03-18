Mapa powiązań radnych z gminnymi etatami. „Formalnie legalne, etycznie wątpliwe”

Jak tłumaczą pomysłodawcy strony internetowej, zatrudnienie radnych w spółkach komunalnych i innych jednostkach należących do gmin może budzić pytania o konflikt interesów i przejrzystość życia publicznego.

Czy radni pracują na gminnym etacie?

Pod adresem kazdymusigdziespracowac.pl znajdziemy mapę Polski, gdzie podświetlone są samorządy z listą radnych pracujących w lokalnych zakładach gospodarki komunalnej czy gminnych spółkach. Dane pochodzą ze zgłoszeń mieszkańców i są weryfikowane przez zespół Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska poprzez wnioski o udostępnienie informacji publicznej kierowane do właściwych instytucji w ramach dostępu do informacji publicznej.

Nowa platforma zawiera wyłącznie dane radnych gminnych, bez powiatów, województw, rad dzielnicowych czy sołtysów, i rozwija się w fazie pilotażowej z interaktywną wyszukiwarką.

I tak np. na Mazowszu na razie potwierdzono cztery przypadki zatrudnienia radnych w instytucjach samorządowych. Tak się dzieje – jak podaje serwis kazdymusigdziespracowac.pl – m.in. w Płocku, w Piasecznie czy w Płońsku. Z kolei na terenie gmin powiatu aleksandrowskiego w województwie kujawsko-pomorskim już potwierdzono siedem przypadków, a w Bydgoszczy – jeden. Kolejnych 16 nazwisk jest weryfikowanych, a 78 – oczekuje na sprawdzenie.