Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wydatki na inwestycje przewidują największe polskie miasta w 2026 roku?

W jaki sposób fundusze europejskie wpływają na budżety samorządów?

Jakie są priorytety inwestycyjne w miastach takich jak Warszawa, Gdańsk czy Wrocław?

Dlaczego nie wszystkie miasta przewidują wzrost nakładów inwestycyjnych w 2026 roku?

Rozpoczęty właśnie 2026 r. zapowiada w samorządach prawdziwy boom rozwojowy. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy i funduszy unijnych budżety inwestycyjne zwiększyły się w niektórych miastach nawet o kilkadziesiąt procent. Z naszej analizy wynika, że plany na 2026 r. są średnio o 15 proc. wyższe niż te na rok ubiegły (do porównania wykorzystaliśmy informacje zapisane w zatwierdzonych ostatnio projektach miejskich budżetów). Priorytetami dla lokalnych władz pozostają transport, rewitalizacja i infrastruktura społeczna. Ambitnym planom towarzyszą jednak pewne problemy.

Rekordowe budżety inwestycyjne dużych miast

Najwyższym poziomem wydatków prorozwojowych może pochwalić się m.in. Warszawa, Gdańsk czy Wrocław. – Kontynuujemy wielką ofensywę inwestycyjną – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W 2026 r. nakłady na ten cel mają wynieść ponad 3,9 mld zł (o ok. 10 proc. więcej niż w 2025 r.), a w latach 2026–2030 łącznie ma to być aż 16,9 mld zł. Trzaskowski podkreślał, że tak ambitne plany są możliwe dzięki dostępowi do środków z KPO i naprawie finansów samorządów przez obecny rząd.

– Uchwalony budżet to przede wszystkim największy program inwestycyjny od czasów przygotowań do Euro 2012. Przeznaczamy blisko 1,3 mld zł na projekty, które zmienią nasze miasto – podkreślała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Rekordowy budżet inwestycyjny Wrocławia to dowód, że rozwój naszego miasta trwa nieprzerwanie od lat – zaznaczył z kolei prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Gdzie wydatki są największe, a gdzie rosną najszybciej

W naszej analizie uwzględniliśmy 15 miast o największej liczbie ludności. Pod względem kwot nominalnych najwyższe wydatki rozwojowe na 2026 r. przewidziano – obok Warszawy – również w Krakowie (nieco ponad 1,7 mld zł), Poznaniu (prawie 1,5 mld zł), Gdańsku i Wrocławiu (po ok. 1,3 mld zł) oraz w Łodzi (prawie 1,2 mld zł).