Nowe mieszkania z rządową dopłatą. Miliardy dla samorządów

We Wrocławiu środki z Funduszu Dopłat BGK zostały skierowane przede wszystkim na rozwój mieszkań na wynajem realizowanych w formule TBS. W ubiegłym roku wrocławska spółka rozpoczęła realizację inwestycji Leśnica X, obejmującej budowę 30 mieszkań na wynajem. Projekt jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest na III kwartał. Wysokość dofinansowania z BGK wynosi około 5,4 mln zł.

Miliony złotych na budowę mieszkań

Także Gdańsk korzysta z Funduszu Dopłat – i to w sposób zróżnicowany, obejmując nim zarówno mieszkania komunalne i socjalne, jak i inwestycje TBS. W 2025 roku Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizowało budowę dwóch budynków z 60 mieszkaniami w formule TBS, finansowanych z Funduszu Dopłat oraz kredytu preferencyjnego SBC.

– W tym roku GTBS planuje ubiegać się o finansowanie dwóch inwestycji na łącznie 57 mieszkań (około 2 tys. m.kw.) z Funduszu Dopłat na kwotę 21,5 mln zł. A do roku 2030 zamierzenia obejmują wybudowanie nie mniej niż 300 kolejnych mieszkań, w tym komunalnych oraz w formule TBS - przekazał Dariusz Wołodźko z gdańskiego ratusza.

Równolegle Gdańska Infrastruktura Społeczna oddała do użytku 53 lokale mieszkalne – komunalne i socjalne – współfinansowane z Funduszu Dopłat, przy dodatkowym wsparciu środków z KPO.

W 2025 roku w Bydgoszczy w budowie były cztery budynki w równocześnie prowadzonych dwóch inwestycjach. – W chwili obecnej nasz TBS czeka na pozwolenia na budowę inwestycji przy ul. Pelplińskiej, a po jej otrzymaniu wystąpi z wnioskiem do BGK o finansowanie inwestycji z Funduszu Dopłat. Budowę chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku – zapowiada Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy.

Samorządy starają się o kolejne dopłaty

W Lublinie Fundusz Dopłat BGK koncentruje się przede wszystkim na budowie mieszkań komunalnych, uzupełnianych o projekty TBS oraz najem instytucjonalny. W tym roku miasto kończy budowę trzech budynków komunalnych na osiedlu Felin przy ul. Królowej Bony. – Powstaje tam 121 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni ponad 5,2 tys. mkw. Wartość inwestycji to blisko 44 mln zł, z czego 35 mln zł to bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat BGK – mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.