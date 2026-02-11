Reklama
Nowe mieszkania z rządową dopłatą. Miliardy dla samorządów

Samorządy coraz chętniej sięgają po pieniądze z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykorzystują je do budowy nowych mieszkań lub modernizacji istniejącego zasobu lokalowego.

Publikacja: 11.02.2026 13:12

Dzięki Funduszowi Dopłat BGK powstają m.in. mieszkania komunalne i socjalne dla osób o niższych dochodach, mieszkania TBS o umiarkowanych czynszach oraz lokale na najem instytucjonalny

Foto: Shutterstock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak samorządy wykorzystują środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego?
  • Jaka jest wysokość dofinansowania z Funduszu Dopłat w różnych miastach w Polsce?
  • Jakie role pełni Fundusz Dopłat w realizacji miejskiej polityki mieszkaniowej?
  • W jaki sposób różne miasta planują przyszłe inwestycje mieszkaniowe z udziałem Funduszu Dopłat?

W tym roku fundusz zostanie zasilony kwotą ponad 4 mld zł, co dla wielu miast oznacza realną szansę na przyspieszenie inwestycji. – W związku ze zwiększeniem środków w BGK miasto będzie aktywnie korzystało ze wsparcia w każdym przypadku realizacji inwestycji i remontów – przekazało biuro prasowe stołecznego ratusza.

Kluczowy instrument miejskiej polityki mieszkaniowej

Jednym z liderów w pozyskiwaniu środków z Funduszu Dopłat jest Poznań. Miasto pozyskało już ponad 445 mln zł bezzwrotnego dofinansowania na rozwój budownictwa komunalnego. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego trwa od kilku lat – w latach 2018–2024 Poznań otrzymał z Funduszu ponad 220 mln zł.

Ale to rok 2025 okazał się przełomowy – miasto pozyskało ponad 225 mln zł wsparcia, niemal tyle samo, ile łącznie w poprzednich sześciu latach. Łączna wartość dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK zbliżyła się tym samym do pół miliarda złotych. – Fundusz Dopłat stanowi jeden z kluczowych instrumentów realizacji miejskiej polityki mieszkaniowej. To właśnie z jego udziałem samorządy finansują budowę mieszkań komunalnych, socjalnych i czynszowych w formule TBS, a także remonty i adaptacje pustostanów – przekazał Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) w Poznaniu.

We Wrocławiu środki z Funduszu Dopłat BGK zostały skierowane przede wszystkim na rozwój mieszkań na wynajem realizowanych w formule TBS. W ubiegłym roku wrocławska spółka rozpoczęła realizację inwestycji Leśnica X, obejmującej budowę 30 mieszkań na wynajem. Projekt jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest na III kwartał. Wysokość dofinansowania z BGK wynosi około 5,4 mln zł.

Miliony złotych na budowę mieszkań 

Także Gdańsk korzysta z Funduszu Dopłat – i to w sposób zróżnicowany, obejmując nim zarówno mieszkania komunalne i socjalne, jak i inwestycje TBS. W 2025 roku Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizowało budowę dwóch budynków z 60 mieszkaniami w formule TBS, finansowanych z Funduszu Dopłat oraz kredytu preferencyjnego SBC.

– W tym roku GTBS planuje ubiegać się o finansowanie dwóch inwestycji na łącznie 57 mieszkań (około 2 tys. m.kw.) z Funduszu Dopłat na kwotę 21,5 mln zł. A do roku 2030 zamierzenia obejmują wybudowanie nie mniej niż 300 kolejnych mieszkań, w tym komunalnych oraz w formule TBS - przekazał Dariusz Wołodźko z gdańskiego ratusza.

Równolegle Gdańska Infrastruktura Społeczna oddała do użytku 53 lokale mieszkalne – komunalne i socjalne – współfinansowane z Funduszu Dopłat, przy dodatkowym wsparciu środków z KPO.

W 2025 roku w Bydgoszczy w budowie były cztery budynki w równocześnie prowadzonych dwóch inwestycjach. – W chwili obecnej nasz TBS czeka na pozwolenia na budowę inwestycji przy ul. Pelplińskiej, a po jej otrzymaniu wystąpi z wnioskiem do BGK o finansowanie inwestycji z Funduszu Dopłat. Budowę chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku – zapowiada Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy.

Samorządy starają się o kolejne dopłaty

W Lublinie Fundusz Dopłat BGK koncentruje się przede wszystkim na budowie mieszkań komunalnych, uzupełnianych o projekty TBS oraz najem instytucjonalny. W tym roku miasto kończy budowę trzech budynków komunalnych na osiedlu Felin przy ul. Królowej Bony. – Powstaje tam 121 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni ponad 5,2 tys. mkw. Wartość inwestycji to blisko 44 mln zł, z czego 35 mln zł to bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat BGK – mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.

Warszawa należy do największych beneficjentów Funduszu Dopłat BGK w kraju, wykorzystując środki zarówno na nowe inwestycje, jak i na remonty istniejącego zasobu. Od 2018 roku stolica pozyskała łącznie około 410 mln zł środków zewnętrznych, z czego ponad 274 mln zł z Funduszu Dopłat przeznaczono na budownictwo komunalne i TBS, obejmujące niemal 1680 mieszkań. Kolejne środki – 112,6 mln zł trafiły na kompleksowe remonty budynków komunalnych oraz remonty pustostanów.

W 2025 roku na różnych etapach przygotowania i realizacji znajdowało się około 3550 nowych mieszkań – głównie komunalnych i TBS. W trakcie prac budowlanych jest 691 nowych mieszkań TBS, a niemal 1,3 tys. mieszkań jest na etapie przygotowania.

Walczą o dofinansowania do każdej miejskiej inwestycji 

Kilka dni temu Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że w tym roku rząd przeznaczy z budżetu państwa rekordową kwotę 6,7 mld zł na inwestycje mieszkaniowe. Największa część tych środków – 4,02 mld zł – trafi do Funduszu Dopłat BGK na wsparcie społecznych form mieszkalnictwa, w tym budowę mieszkań komunalnych, inwestycje czynszowe oraz modernizację akademików. Po uwzględnieniu wolnych środków Fundusz będzie dysponował kwotą 4,13 mld zł.

Samorządy już przygotowują się do wykorzystania tej puli. – Planujemy w tym roku szeroką ofensywę inwestycyjną wspieraną z Funduszu Dopłat BGK. W jego ramach TBS Wrocław ubiega się o dofinansowanie rzędu 170 mln zł, by wybudować 533 mieszkania na trzech osiedlach – mówi Jędrzej Sikora.

Dariusz Wołodźko z Urzędu Miejskiego w Gdańsku podkreśla, że dzięki ciągłemu trybowi naboru wniosków miasto co roku stara się o dofinansowanie każdej inwestycji związanej z tworzeniem lokali komunalnych i socjalnych.

– Czekamy na decyzję BGK w sprawie dofinansowania budowy 99 mieszkań komunalnych przy ul. Wrońskiej – mówi Joanna Stryczewska z Urzędu Miasta Lublin.

Także Poznań przygotowuje kolejne inwestycje. – W każdym roku staramy się składać wnioski do BGK, ale też jesteśmy świadomi, że część złożonych przez nas wniosków czeka jeszcze na kwalifikację. Mocno liczymy na 11 mln zł wsparcia, które chcemy przeznaczyć na remonty pustostanów – mówi Łukasz Kubiak, rzecznik ZKZL.

A Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy dodaje, że miasto przygotowało i uzgodniło listę ponad 20 lokalizacji własnych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestycji pod budownictwo wielorodzinne i, w zależności m.in. od dostępnych programów dofinansowania, miasto będzie realizować kolejne projekty i inwestycje.

Jak widać, Fundusz Dopłat BGK nie jest dla miast dodatkiem, lecz jednym z filarów prowadzenia polityki mieszkaniowej. To dzięki niemu powstają mieszkania komunalne i socjalne dla osób o niższych dochodach, mieszkania TBS o umiarkowanych czynszach oraz lokale na najem instytucjonalny.

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Mieszkania
