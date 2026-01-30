Reklama

Nowoczesne pociągi w regionach. Komfort i ekologia dzięki unijnemu wsparciu

Koleje Małopolskie będą miały nowe składy. Samorząd województwa kupuje siedem elektrycznych zespołów trakcyjnych. To nie jedyna kolej regionalna, która doczeka się nowych pociągów – także dzięki dotacjom unijnym.

Publikacja: 30.01.2026 14:22

Koleje Dolnośląskie kupują kolejne pocciągi Pesy. Po realizacji zamówień po dolnośląskich torach będ

Koleje Dolnośląskie kupują kolejne pocciągi Pesy. Po realizacji zamówień po dolnośląskich torach będzie jeździć łącznie 55 Elfów

Foto: Koleje Dolnośląskie

Janina Blikowska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe pociągi zostaną wprowadzone w województwie małopolskim dzięki unijnemu wsparciu?
  • Jakie działania podejmuje województwo wielkopolskie w celu pozyskania nowych pociągów?
  • Jaka jest rola funduszy unijnych w modernizacji taboru kolejowego w Polsce?
  • Jakie korzyści przynosi inwestycja w nowoczesny tabor kolejowy dla mieszkańców regionów?

– W połowie tego roku tabor naszego regionalnego przewoźnika, czyli Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, powiększy się o 14 nowych pociągów Pesa Elf 3.0, które będą obsługiwały najważniejsze połączenia w województwie oraz poza nim – przekazało nam biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Nowy, bardziej komfortowy tabor

W Małopolsce w środę podpisano umowę na zakup siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) z nowosądeckiej firmy Newag. Pojazdy trafią do floty Kolei Małopolskich w latach 2028-2029 i będą obsługiwać zarówno połączenia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), jak i trasy do sąsiednich województw. Wartość kontraktu wynosi 382,6 mln zł brutto, a finansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).

– Nowe pociągi to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców. Stawiamy na nowoczesny, dostępny i komfortowy tabor, bo kolej odgrywa coraz większą rolę w codziennych podróżach – mówi Łukasz Smółka, marszałek Małopolski.

Każdy z nowych EZT pomieści 550 pasażerów, w tym 236 na miejscach siedzących. Pojazdy będą wyposażone m.in. w rampy dla osób z niepełnosprawnościami, toalety z przewijakami, strefy rodzinne, przestrzeń na rowery i bagaże oraz system informacji pasażerskiej w językach obcych. – Lepsze warunki podróży to większe zainteresowanie połączeniami Kolei Małopolskich. Nowe składy pozwolą też rozwijać sieć i zwiększać częstotliwość kursów – podkreśla wicemarszałek Ryszard Pagacz.

Reklama
Reklama

Będą pociągi z podwójnym zasilaniem

W lipcu ubiegłego roku samorząd województwa wielkopolskiego ogłosił przetarg na dostawę 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją kolejnych 10. – Podpisanie umowy planowane jest w I kwartale. Wpłynęły trzy oferty, a ponieważ najwyżej oceniona przekracza kwotę zarezerwowaną na zakup, podjęto działania w celu zabezpieczenia dodatkowych środków – przekazało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wartość oferty dla zamówienia podstawowego wraz z pakietem naprawczym przekracza 553 mln zł. Środki na zakup nowego taboru mają pochodzić głównie z budżetu województwa, przy wsparciu programów Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz FEnIKS. Pierwsze pojazdy mają zostać dostarczone w drugiej połowie 2027 r., a ostatnie – na początku 2028 r.

Na zakupy nowego taboru decydują się także inne samorządy. Koleje Dolnośląskie kupują kolejne dziesięć pociągów od Pesy. Wartość jednego Elfa wraz z pakietem utrzymaniowym to 43,8 mln zł. Część finansowania pochodzi z KPO oraz Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Po realizacji zamówień po dolnośląskich torach będzie jeździć łącznie 55 Elfów.

W połowie stycznia ogłoszono kolejny przetarg, w którym dopuszczono wybór dwóch producentów. W ciągu dwóch i pół roku mają oni dostarczyć cztery prototypy pojazdów napędzanych zarówno z sieci trakcyjnej, jak i inną, bezemisyjną technologią. Oznacza to, że w postępowaniu mogą wystartować producenci pociągów wodorowych oraz bateryjnych.

– Jako pierwsi w Polsce przewieźliśmy pasażerów pociągiem wodorowym. Chcemy być prekursorem nowych technologii, czego dowodem jest zamówienie prototypów z napędem, który można nazwać paliwem przyszłości – mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

Regionalna kolej alternatywą dla samochodów

W Łódzkiem w połowie 2026 r. na tory wyjedzie 14 nowych pociągów Pesy, które będą obsługiwały połączenia regionalne oraz dłuższe trasy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Każdy pojazd pomieści 500 osób, w tym minimum 220 na miejscach siedzących, i zapewni udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz przestrzeń dla rowerów. Wartość zamówienia wynosi 323 mln zł brutto, z czego 220 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego. Urząd Marszałkowski zapowiada już kolejne zakupy – jeszcze w tym roku planuje zamówienie sześciu większych pojazdów.

Reklama
Reklama

W 2023 r. Województwo Mazowieckie podpisało umowę na 16 dwuczłonowych EZT dla Kolei Mazowieckich. Pierwszy pojazd ma trafić do przewoźnika w sierpniu 2026 r., a całość dostaw zakończy się do grudnia. Inwestycja o wartości 458,5 mln zł finansowana jest w całości z budżetu województwa.

Nowoczesny tabor zwiększa komfort podróży, poprawia punktualność i umożliwia rozwój połączeń. Fundusze unijne pozwalają samorządom realizować inwestycje, które bez wsparcia zewnętrznego byłyby trudne do udźwignięcia. – Inwestycje w kolej to inwestycje w mieszkańców. Dają realną alternatywę dla samochodów i zwiększają dostępność regionów – podkreśla marszałek Łukasz Smółka.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Firmy Przewozy Regionalne Kolej pociągi
Warszawa jest jednym z niewielu miast mogących pozwolić sobie na zakup za własne pieniądze elektrycz
Fundusze Unijne
Autobusy spalinowe z zakazem w dużych miastach. Wymuszony zwrot ku zeroemisyjności
Zakup nowych tramwajów dla Gdańska zostanie sfinansowany z preferencyjnej pożyczki pochodzącej ze śr
Fundusze Unijne
W Gdańsku pojadą najdłuższe tramwaje w Polsce. Miasto sfinansuje zakup z KPO
Chętnie finansowana przez samorządy jest infrastruktura transportowa – rozwój sieci drogowych i kole
Fundusze Unijne
Fundusze UE na półmetku. Jak samorządy sięgają po unijne wsparcie
Kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą w Warszawie jest jedną z najbardziej znanych inwestycji tego typu
Fundusze Unijne
Powstają nowe kładki pieszo-rowerowe. I zmieniają miejską mobilność
Zmieniający się klimat, zwłaszcza coraz częstsze intensywne ulewy, stanowi rosnące wyzwanie dla mias
Fundusze Unijne
Oczyszczalnie ścieków na miarę rosnących miast. Inwestycje zwiększające odporność
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama