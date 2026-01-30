Nowoczesne pociągi w regionach. Komfort i ekologia dzięki unijnemu wsparciu

Aktualizacja: 30.01.2026 23:10 Publikacja: 30.01.2026 14:22
Koleje Dolnośląskie kupują kolejne pocciągi Pesy. Po realizacji zamówień po dolnośląskich torach będzie jeździć łącznie 55 Elfów
Foto: Koleje Dolnośląskie
– W połowie tego roku tabor naszego regionalnego przewoźnika, czyli Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, powiększy się o 14 nowych pociągów Pesa Elf 3.0, które będą obsługiwały najważniejsze połączenia w województwie oraz poza nim – przekazało nam biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
W Małopolsce w środę podpisano umowę na zakup siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) z nowosądeckiej firmy Newag. Pojazdy trafią do floty Kolei Małopolskich w latach 2028-2029 i będą obsługiwać zarówno połączenia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), jak i trasy do sąsiednich województw. Wartość kontraktu wynosi 382,6 mln zł brutto, a finansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).
– Nowe pociągi to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców. Stawiamy na nowoczesny, dostępny i komfortowy tabor, bo kolej odgrywa coraz większą rolę w codziennych podróżach – mówi Łukasz Smółka, marszałek Małopolski.
Każdy z nowych EZT pomieści 550 pasażerów, w tym 236 na miejscach siedzących. Pojazdy będą wyposażone m.in. w rampy dla osób z niepełnosprawnościami, toalety z przewijakami, strefy rodzinne, przestrzeń na rowery i bagaże oraz system informacji pasażerskiej w językach obcych. – Lepsze warunki podróży to większe zainteresowanie połączeniami Kolei Małopolskich. Nowe składy pozwolą też rozwijać sieć i zwiększać częstotliwość kursów – podkreśla wicemarszałek Ryszard Pagacz.
W lipcu ubiegłego roku samorząd województwa wielkopolskiego ogłosił przetarg na dostawę 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją kolejnych 10. – Podpisanie umowy planowane jest w I kwartale. Wpłynęły trzy oferty, a ponieważ najwyżej oceniona przekracza kwotę zarezerwowaną na zakup, podjęto działania w celu zabezpieczenia dodatkowych środków – przekazało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Wartość oferty dla zamówienia podstawowego wraz z pakietem naprawczym przekracza 553 mln zł. Środki na zakup nowego taboru mają pochodzić głównie z budżetu województwa, przy wsparciu programów Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz FEnIKS. Pierwsze pojazdy mają zostać dostarczone w drugiej połowie 2027 r., a ostatnie – na początku 2028 r.
Na zakupy nowego taboru decydują się także inne samorządy. Koleje Dolnośląskie kupują kolejne dziesięć pociągów od Pesy. Wartość jednego Elfa wraz z pakietem utrzymaniowym to 43,8 mln zł. Część finansowania pochodzi z KPO oraz Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Po realizacji zamówień po dolnośląskich torach będzie jeździć łącznie 55 Elfów.
W połowie stycznia ogłoszono kolejny przetarg, w którym dopuszczono wybór dwóch producentów. W ciągu dwóch i pół roku mają oni dostarczyć cztery prototypy pojazdów napędzanych zarówno z sieci trakcyjnej, jak i inną, bezemisyjną technologią. Oznacza to, że w postępowaniu mogą wystartować producenci pociągów wodorowych oraz bateryjnych.
– Jako pierwsi w Polsce przewieźliśmy pasażerów pociągiem wodorowym. Chcemy być prekursorem nowych technologii, czego dowodem jest zamówienie prototypów z napędem, który można nazwać paliwem przyszłości – mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
W Łódzkiem w połowie 2026 r. na tory wyjedzie 14 nowych pociągów Pesy, które będą obsługiwały połączenia regionalne oraz dłuższe trasy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Każdy pojazd pomieści 500 osób, w tym minimum 220 na miejscach siedzących, i zapewni udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz przestrzeń dla rowerów. Wartość zamówienia wynosi 323 mln zł brutto, z czego 220 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego. Urząd Marszałkowski zapowiada już kolejne zakupy – jeszcze w tym roku planuje zamówienie sześciu większych pojazdów.
W 2023 r. Województwo Mazowieckie podpisało umowę na 16 dwuczłonowych EZT dla Kolei Mazowieckich. Pierwszy pojazd ma trafić do przewoźnika w sierpniu 2026 r., a całość dostaw zakończy się do grudnia. Inwestycja o wartości 458,5 mln zł finansowana jest w całości z budżetu województwa.
Nowoczesny tabor zwiększa komfort podróży, poprawia punktualność i umożliwia rozwój połączeń. Fundusze unijne pozwalają samorządom realizować inwestycje, które bez wsparcia zewnętrznego byłyby trudne do udźwignięcia. – Inwestycje w kolej to inwestycje w mieszkańców. Dają realną alternatywę dla samochodów i zwiększają dostępność regionów – podkreśla marszałek Łukasz Smółka.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przy wysokich cenach elektrobusów, unijne fundusze stają się kluczowym instrumentem finansowania wymiany taboru...
Do tej pory to Kraków mógł się pochwalić najdłuższymi prawie 43-metrowymi Krakowiakami. Teraz Gdańskie Autobusy...
Miasta, gminy i województwa należą do najaktywniejszych beneficjentów unijnych programów. Jednocześnie coraz gło...
Miasta stawiają nowe kładki pieszo-rowerowe, traktując je jako ważny element codziennej mobilności i rozwoju inf...
Nie tylko nowe drogi czy stadiony wpływają na komfort życia w miastach. Ważne są także inwestycje w gospodarkę w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas