Nowoczesne pociągi w regionach. Komfort i ekologia dzięki unijnemu wsparciu

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe pociągi zostaną wprowadzone w województwie małopolskim dzięki unijnemu wsparciu?

Jakie działania podejmuje województwo wielkopolskie w celu pozyskania nowych pociągów?

Jaka jest rola funduszy unijnych w modernizacji taboru kolejowego w Polsce?

Jakie korzyści przynosi inwestycja w nowoczesny tabor kolejowy dla mieszkańców regionów?

– W połowie tego roku tabor naszego regionalnego przewoźnika, czyli Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, powiększy się o 14 nowych pociągów Pesa Elf 3.0, które będą obsługiwały najważniejsze połączenia w województwie oraz poza nim – przekazało nam biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Nowy, bardziej komfortowy tabor

W Małopolsce w środę podpisano umowę na zakup siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) z nowosądeckiej firmy Newag. Pojazdy trafią do floty Kolei Małopolskich w latach 2028-2029 i będą obsługiwać zarówno połączenia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), jak i trasy do sąsiednich województw. Wartość kontraktu wynosi 382,6 mln zł brutto, a finansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).

– Nowe pociągi to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców. Stawiamy na nowoczesny, dostępny i komfortowy tabor, bo kolej odgrywa coraz większą rolę w codziennych podróżach – mówi Łukasz Smółka, marszałek Małopolski.

Każdy z nowych EZT pomieści 550 pasażerów, w tym 236 na miejscach siedzących. Pojazdy będą wyposażone m.in. w rampy dla osób z niepełnosprawnościami, toalety z przewijakami, strefy rodzinne, przestrzeń na rowery i bagaże oraz system informacji pasażerskiej w językach obcych. – Lepsze warunki podróży to większe zainteresowanie połączeniami Kolei Małopolskich. Nowe składy pozwolą też rozwijać sieć i zwiększać częstotliwość kursów – podkreśla wicemarszałek Ryszard Pagacz.