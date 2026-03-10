Podziel się podatkiem z miastem. Każdy na tym zyskuje

Największym źródłem dochodów miast pozostają wpływy z podatków PIT i CIT. Tylko we Wrocławiu w 2026 r. osiągną łącznie 4,94 mld zł. To o ponad 400 mln zł więcej niż w 2025 r. Coraz więcej miast pokazuje też mieszkańcom konkretne korzyści z rozliczania podatków lokalnie – w postaci zniżek i ulg. We Wrocławiu działa program „Nasz Wrocław”, z którego korzysta już ponad 350 tys. osób.

– Korzystanie z miejskich zniżek i ulg może przynieść nawet ponad trzy tysiące złotych oszczędności rocznie – mówi skarbnik miasta Marcin Urban. Chodzi o m.in. darmowe wejścia do największych wrocławskich atrakcji, tańsze bilety komunikacji miejskiej, dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół i przedszkoli czy zniżki u partnerów prywatnych.

Także w innych miastach podatnicy mogą odczuć finansowe korzyści. W Kielcach osoby rozliczające PIT w mieście korzystają ze zniżek w ramach „Klubu Kieleckiego Podatnika”.

A mieszkańcy Olsztyna płacący podatki w mieście mniej zapłacą za parkowanie i komunikację miejską. Różnice w opłatach są wyraźne. Za godzinę parkowania w jednej z podstref mieszkańcy zapłacą 4,50 zł, podczas gdy pozostali kierowcy – 6,90 zł. Tańsze będą również bilety komunikacji miejskiej – miesięczny bilet dla mieszkańców kosztuje 90 zł, a dla osób spoza miasta 130 zł.

Na zachętę loterie podatkowe i nagrody pieniężne

Wiele samorządów prowadzi kampanie zachęcające do rozliczania podatków lokalnie. Jedną z najbardziej popularnych form są miejskie loterie. Tak jest choćby w Gdyni. Tam do wygrania będą dwa samochody osobowe. Jedno z hybrydowych aut trafi do wylosowanej osoby, która rozliczyła się w mieście po raz pierwszy, a drugie – do zarejestrowanego mieszkańca, który już wcześniej odprowadzał podatek w Gdyni.

Podobną kampanię prowadzi Warszawa. Stolica organizuje loterię „Płać PIT w Warszawie”, w której do wygrania jest samochód elektryczny, a także rowery elektryczne czy karty miejskie. – Wpływy z PIT pozwalają na realizację kolejnych inwestycji oraz rozwój usług dla mieszkańców – podkreśla Marzena Gawkowska, rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza.