Z tego artykułu się dowiesz: Jak samorządy w Polsce wykorzystują fundusze unijne w latach 2021-2027?

Jakie są główne cele i obszary interwencji unijnego wsparcia?

Jaka jest efektywność pozyskiwania funduszy UE przez różne regiony?

Jakie znaczenie mają fundusze UE dla rozwoju polskich miast?

Jakie bariery napotykają samorządy w pozyskiwaniu unijnego wsparcia?

Fundusze UE z perspektywy 2021–2027 są już na półmetku wdrażania. Polska ma do dyspozycji miliardy euro, a jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dotychczas podpisano ponad 23,5 tys. umów na projekty, do których UE dołoży ok. 186 mld zł. Oznacza to, że zakontraktowano już 58,8 proc. dostępnej alokacji. To dobry moment, by sprawdzić, jak samorządy wykorzystują unijne wsparcie i w jakim stopniu przekłada się ono na realne inwestycje w lokalny rozwój.

Samorządowa mapa dotacji z UE

Z analizy przygotowanej przez „Życie Regionów” wynika, że samorządy radzą tu sobie całkiem nieźle. Do końca 2025 r. zawarły umowy gwarantujące im ok. 54 mld zł unijnego dofinansowania do przedsięwzięć o wartości ok. 76 mld zł. Tym samym pozyskały niemal jedną trzecią (29 proc.) wszystkich dotychczas zakontraktowanych środków UE.

W zestawieniu uwzględniliśmy dane dotyczące instytucji formalnie uznanych za jednostki samorządu terytorialnego – wspólnoty samorządowe, samorządowe jednostki organizacyjne oraz związki metropolitalne. Gdyby jednak wziąć pod uwagę również lokalne spółki komunalne, np. komunikacyjne czy wodno-kanalizacyjne, łączne kwoty byłyby wyraźnie większe.