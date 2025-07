Rusza wielki program pożyczek z KPO na transformację cyfrową samorządów

Z zeszłorocznego raportu BGK wynika, że jednostki administracji, ale też przedsiębiorstwa, pod względem wykorzystania technologii cyfrowych znajdują się poniżej unijnej średniej. – Rozpoczęty dziś nabór wniosków nie tylko pozwoli zwiększyć udział cyfrowych technologii w polskiej gospodarce, ale także wpłynie na poprawę jej bezpieczeństwa, między innymi dzięki możliwości przeznaczenia środków na cyfrowe wsparcie transformacji energetycznej – oceniła prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Atrakcyjne warunki, zwłaszcza dla samorządów

Minimalna kwota pożyczki to 5 mln zł. Okres kredytowania do 96 miesięcy – w przypadku pożyczek z pomocą de minimis oraz do 240 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Co szczególnie atrakcyjne, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, a także szkół wyższych pożyczki są nieoprocentowane (o ile pożyczka nie będzie się wiązała z udzieleniem pomocy de minimis).

Nabór wniosków został uruchomiony 9 lipca 2025 r. – od tego dnia można ubiegać się o pożyczkę na cyfryzację. Wnioski należy składać elektronicznie do regionu BGK odpowiedniego dla siedziby podmiotu wnioskującego. Będą one oceniane na bieżąco przez ekspertów BGK. Umowy będą zawierane sukcesywnie – aż do wyczerpania środków, ale nie później niż do 31 sierpnia 2026 r.

Uzupełnienie luki

– Nowy instrument dla jednostek samorządu terytorialnego, uczelni i firm z pewnością uzupełni lukę w finansowaniu cyfryzacji i automatyzacji procesów. Zachętą dla sektora publicznego będzie niewątpliwie fakt, iż zwracamy jedynie pożyczony kapitał – oceniła dla „Rzeczpospolitej” Małgorzata Okularczyk-Okoń, prezes zarządu Collect Consulting, ekspertka od pozyskiwania dotacji.