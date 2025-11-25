Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe zmiany w formule Rankingu Samorządów na rok 2025?

Jakie są główne czynniki wpływające na wysoką pozycję Sopotu w Rankingu Samorządów?

Co decyduje o wspólnym sukcesie Łeby i Polanicy-Zdroju w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich?

Jakie inicjatywy w Kleszczowie szczególnie wpłynęły na jego pozycję lidera wśród gmin wiejskich?

Obecna koalicja rządząca stara się naprawić lokalne finanse, wysupłując z budżetu centralnego duże pieniądze. Łączne dochody miast i gmin w 2024 r. były wyższe aż ok. 20 proc. niż rok wcześniej, ich deficyt spadł do ok. 4 mld zł (z 21 mld zł w 2023 r.). Ale problemy samorządów nie zniknęły z dnia na dzień.

Reklama Reklama

Lokalne budżety wciąż pod presją, wyzwań nie ubywa

Nadal nie udało pokryć wszystkich ubytków wynikających ze zmian w podatkach w ramach reformy Polski Ład – wpływy z tytułu udziałów w PIT są wyraźnie mniejsze niż gdyby tej reformy nie było. Tymczasem w samorządach nowych zadań i wyzwań wciąż przybywa. Rosną oczekiwania mieszkańców co do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, poprawy jakości życia i standardu usług publicznych. Do tego dochodzą wielkie cywilizacyjne wyzwania związane z transformacją energetyczną i adaptacją do zmian klimatu, czy budową szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Im trudniejsze warunki, tym większej determinacji i wysiłku wymaga realizacja założonych wizji i strategii. I tym bardziej trzeba docenić wysiłki samorządów na rzecz zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju. Liderów pod tym względem wyłania właśnie Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”.

Sopot na czele stawki

Zwycięzcami XXI Rankingu Samorządów w kategorii miast na prawach powiatu zostały: Sopot, Płock oraz Opole.