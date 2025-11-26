Edyta Kalińska, BDO: Zrównoważone samorządy są możliwe

Ranking Samorządów 2025 (XXI edycja) bazuje na danych za 2024 r. dotyczących takich obszarów jak finanse, infrastruktura, społeczeństwo, środowisko i bezpieczeństwo energetyczne. Rok 2024 był dla JST kolejnym rokiem pełnym wyzwań. Wiele gmin zmagało się z wrześniową powodzią i musiało wykazać się sprawnym zarządzaniem kryzysowym i zapewnić wsparcie swoim mieszkańcom. Najważniejsze wyzwania dla samorządów stanowią z pewnością nie incydentalne kryzysy, ale zadania związane ze strategicznymi obszarami i realizacja celów długoterminowych.

Podstawą stabilność finansowa

Jednym z największych wyzwań dla JST jest zachowanie stabilności finansowej i dyscypliny finansów, mimo zmiennego otoczenia regulacyjnego, niesprzyjającej sytuacji demograficznej i rosnących kosztów usług publicznych. Aby sprostać temu wyzwaniu, samorządy muszą nie tylko zachowywać najwyższe standardy zarządzania finansami, ale również wykazać się umiejętnością pozyskiwania funduszy.

Kolejny strategiczny obszar, który wymaga dużego zaangażowania finansowego i operacyjnego to transformacja energetyczna. Od JST oczekuje się, że budynki publiczne, transport i pozostała infrastruktura będą nie tylko nowoczesne, ale również przyjazne dla środowiska.

Nie można zapominać, że miasta i gminy powinny przede wszystkim dbać o swoich mieszkańców. W tym zakresie ogromnym wyzwaniem są zmiany demograficzne, szczególnie starzenie się społeczeństwa, ale również odpływ młodych mieszkańców z mniejszych ośrodków. W tym obszarze zadania samorządów to odpowiednia polityka senioralna, dbałość o zdrowie publiczne, inicjatywy aktywizujące mieszkańców i tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy. Szczególnie doceniane są skuteczne działania systemowe, które wspierają stabilność finansową przy jednoczesnej trosce o mieszkańców i środowisko. Przykładem takich inwestycji mogą być efektywne energetycznie i ekologiczne szkoły, przedszkola czy domy seniora.

Transformacja cyfrowa to konieczność

Pisząc o wyzwaniach stojących przed samorządami nie można zapomnieć o transformacji cyfrowej polskich JST i powiązanej z tym procesem budowie infrastruktury informatycznej. W XXI wieku mieszkańcy oczekują, że usługi publiczne będą dostępne online, a rozwiązania informatyczne dostarczane przez sektor publiczny będą przyjazne dla użytkownika, intuicyjne i nie będą odbiegać od rozwiązań oferowanych przez firmy prywatne. E-usługi nie są dziś luksusem czy interesującym dodatkiem. Stały się standardem, który zapewnia odpowiednie tempo załatwiania spraw, poczucie dostępności administracji, a przede wszystkim podwyższa jakość życia.