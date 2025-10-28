Dotacje do aut elektrycznych. Samorządy chcą z nich skorzystać

We flocie lubelskiego urzędu miasta użytkowany jest dziś tylko jeden samochód elektryczny. Wykorzystywany jest do realizacji zadań służbowych przez pracowników. – Dwa kolejne pojazdy elektryczne – jeden typu SUV oraz jeden typu kombivan – zostały wyłonione w postępowaniu przetargowym i są w trakcie dostarczania – mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Z kolei miejskie jednostki, jak: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”, Straż Miejska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne dysponują w sumie siedemnastoma pojazdami o napędzie elektrycznym. Te pojazdy także wykorzystywane są do realizacji zadań służbowych.

A Urząd Miasta Poznania dysponuje siedmioma pojazdami elektrycznymi, w przeważającej większości w ramach najmu długoterminowego. – Samochody są wykorzystywane przez urzędników do realizacji codziennych obowiązków służbowych, w tym m.in. zadań związanych z monitorowaniem segregacji odpadów czy dotyczących spraw środowiskowych – mówi Joanna Żabierek, rzecznik prezydenta Poznania.

Urzędniczka podkreśla, że flota aut elektrycznych sprawdza się bardzo dobrze w pracy urzędu, zarówno od strony ekologicznej, ekonomicznej, jak i komfortu jazdy. – Samochody nie emitują szkodliwych substancji i generują znacznie mniej hałasu, niż auta z silnikami konwencjonalnymi, co pozytywnie wpływa na komfort życia mieszkańców i jakość powietrza w mieście. Dużym atutem pojazdów elektrycznych, poza aspektem ekologicznym, jest możliwość korzystania z buspasa oraz bezpłatnego postoju w strefie parkowania – dodaje Joanna Żabierek.