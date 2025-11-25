Bezpieczeństwo przede wszystkim. Rosną wyzwania dla miast i gmin

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyzwania stoją przed samorządami w kontekście transformacji energetycznej i cyfryzacji?

Transformacja energetyczna, cyfryzacja usług publicznych, cyberbezpieczeństwo, ochrona ludności w razie zagrożeń – to już nie jakaś odległa przyszłość, ale nowa codzienność samorządów.

– Jesteśmy przed kolejną wielką zmianą, wielkim przełomem. Najważniejsze wyzwania, jakie dziś stoją przed samorządami, to budowa odporności i poczucia szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców – podkreślał prof. Jerzy Buzek, podczas Forum Liderów Samorządowych i gali Rankingu Samorządów 2025. – Nie mamy na to dekady czy dwóch, musimy to zrobić teraz, w ciągu zaledwie kilku lat – zaznaczył.

Zielona rewolucja w rękach samorządów

Jednym z tych wielkich wyzwań jest niewątpliwie transformacja energetyczna. Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gość Forum, podkreślał, że to projekt o znaczeniu strategicznym dla rozwoju kraju, w wymiarze zarówno gospodarczym jak i społecznym. A jego powodzenie zależy od dobrej współpracy rządu również z samorządami.