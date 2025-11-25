Reklama
Bezpieczeństwo przede wszystkim. Rosną wyzwania dla miast i gmin

Transformacja energetyczna, cyfryzacja usług publicznych, cyberbezpieczeństwo, ochrona ludności w razie zagrożeń – to już nie jakaś odległa przyszłość, ale nowa codzienność samorządów.

Publikacja: 25.11.2025 06:11

Gali ogłoszenia laureatów Rankingu Samorządów towarzyszyło w tym rok po raz pierwszy Forum Liderów Samorządowych, nowa inicjatywa redakcji „Rzeczpospolitej”, która ma stworzyć przestrzeń do dialogu, wymiany opinii i doświadczeń

Foto: Cezary Piwowarski

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wyzwania stoją przed samorządami w kontekście transformacji energetycznej i cyfryzacji?
  • Jak projekt transformacji energetycznej wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny kraju?
  • Jak wyglądała formuła tegorocznego Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”?
  • Jakie wyróżnienia specjalne przyznano podczas gali Rankingu Samorządów 2025?

– Jesteśmy przed kolejną wielką zmianą, wielkim przełomem. Najważniejsze wyzwania, jakie dziś stoją przed samorządami, to budowa odporności i poczucia szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców – podkreślał prof. Jerzy Buzek, podczas Forum Liderów Samorządowych i gali Rankingu Samorządów 2025. – Nie mamy na to dekady czy dwóch, musimy to zrobić teraz, w ciągu zaledwie kilku lat – zaznaczył. 

prof. Jerzy Buzek, przewodniczący kapituły Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"

prof. Jerzy Buzek, przewodniczący kapituły Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"

Foto: Cezary Piwowarski

Zielona rewolucja w rękach samorządów

Jednym z tych wielkich wyzwań jest niewątpliwie transformacja energetyczna. Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gość Forum, podkreślał, że to projekt o znaczeniu strategicznym dla rozwoju kraju, w wymiarze zarówno gospodarczym jak i społecznym. A jego powodzenie zależy od dobrej współpracy rządu również z samorządami.

– W wielu miejscach to właśnie samorządy stają się liderami zmian. To one wiedzą najlepiej, jako gospodarze, jakie są potrzeby i jakie rozwiązania sprawdzą się na danym terenie i jakie największe korzyści przyniosą – podkreślał wiceminister Wojnarowski.

Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, odpowiada na pytania z sali

Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, odpowiada na pytania z sali

Foto: Cezary Piwowarski

Ministerstwo Energii skupia się na projektach związanych z modernizacją sieci energetycznej, rozwojem odnawialnych źródeł energii, czy poprawą efektywności energetycznej, co również dla samorządów jest kluczowym obszarem działań. Źródeł finansowania takich przedsięwzięć również nie brakuje, można tu wskazać choćby unijne wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy czy funduszy UE na lata 2021-2027 r.

Cyberbezpieczeństwo na poziomie lokalnym

Z kolei Rafał Rosiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, w swoim wystąpieniu mówił o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem informacyjnym. Jak wskazał, Polska jest najczęściej atakowanym przez cyberprzestępców państwem w UE, to ok. 100 tys. cyberataków rocznie. Siłą rzeczy swoją cyberodporność musi budować także szeroko pojęta administracja publiczna.

Rafał Rosiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, był jednym z gości Forum Liderów Samorządowych

Foto: Cezary Piwowarski

– Wiele naszych programów przygotowanych jest z myślą właśnie o samorządach – podkreślał wiceminister Rafał Rosiński. Dotyczą one zarówno ochrony infrastruktury krytycznej (np. program cyberbezpieczeństwa wodociągów, w ramach którego wpłynęło już ok. 900 wniosków o wsparcie), wspólnych rozwiązań cyfryzacji usług publicznych i zastosowania sztucznej inteligencji, szkoleń, wsparcia zasobów itp.

– Plan na 2026 r. to stworzenie lokalnych centrów bezpieczeństwa, wyposażonych w odpowiednie kompetencje cyfrowe, czego może brakować w mniejszych ośrodkach – zaznaczył Rosiński.

Zwycięzcy Rankingu Samorządów 2025

Podczas poniedziałkowej gali wręczyliśmy również wyróżnienia zwycięzcom XXI Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, który wyłania najlepsze miasta i gminy pod względem zrównoważonego rozwoju. Formuła oceny rankingu w tym roku została uzupełniona o kilka wskaźników dotyczących bezpieczeństwa, w tym głównie energetycznego.

W kategorii miast na prawach powiatu w tegorocznej edycji naszego zestawienia zostali w kolejności: Sopot, Płock oraz Opole.

Ranking Samorządów 2025: wyróżnieni w kategorii miast na prawach powiatu

Ranking Samorządów 2025: wyróżnieni w kategorii miast na prawach powiatu

Foto: Cezary Piwowarski

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajęły ex aequo Łeba (woj. pomorskie) oraz Polanica-Zdrój (woj. dolnośląskie), drugie – Kamieńsk (woj. łódzkie), trzecie zaś – Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie).

W kategorii gmin wiejskich na podium stanęły: Kleszczów (woj. łódzkie), Grębocice (woj. dolnośląskie) oraz Czarnocin (woj. łódzkie).

Laureaci, odbierając dyplomy, podkreślali, że wysokie miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej to docenienie ich wysiłków. I potwierdzenie, że ciężka praca i konsekwencja w realizacji przemyślanej strategii rozwoju przynoszą realne efekty.

Nagrody specjalne 

Gala Rankingu Samorządów to również ogłoszenie wyróżnień specjalnych. Laureatem nagrody „Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy” został w tym roku Rudolf Borusiewicz, ekspert z zakresu zarządzania administracją publiczną i długoletni dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich. Celem tej nagrody jest uhonorowanie osób o wybitnych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

Z kolei laureatką tytułu „Liderka Samorządności” została Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska. Nagroda ta jest nową inicjatywą redakcji „Rzeczpospolitej”, której celem jest wyróżnienie wyjątkowych kobiet sprawujących funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich dokonań.

Pełne wyniki Rankingu Samorządów 2025 dostępne są na stronie rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2025. 

Foto: rp.pl

– Jesteśmy przed kolejną wielką zmianą, wielkim przełomem. Najważniejsze wyzwania, jakie dziś stoją przed samorządami, to budowa odporności i poczucia szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców – podkreślał prof. Jerzy Buzek, podczas Forum Liderów Samorządowych i gali Rankingu Samorządów 2025. – Nie mamy na to dekady czy dwóch, musimy to zrobić teraz, w ciągu zaledwie kilku lat – zaznaczył. 

