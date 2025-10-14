Pociągiem na lotnisko w Modlinie za pieniądze UE

Za przeszło ćwierć miliarda złotych zarządzająca infrastrukturą spółka Polskie Linie Kolejowe (PLK) wybuduje linię kolejową do lotniska w Modlinie. Inwestycja, która pomoże w rozwoju tego portu lotniczego, a zarazem radykalnie ułatwi dojazd pasażerom obecnie przesiadającym się z pociągu do autobusów, będzie finansowana pieniędzmi z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

W przyszłym roku ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy. Prace budowlane rozpoczną się w 2027 r. i mają zakończyć się w 2029 r. Trasa ze stacji Modlin do lotniska będzie zelektryfikowaną linią dwutorową o długości ok. 5,5 km. Rozbudowa obejmie istniejącą stację kolejową Modlin o kolejny tor i peron o długości 200 m. Powstanie też naziemna stacja kolejowa przy lotnisku w okolicach istniejącego ronda i stacja towarowa, która będzie obsługiwać m.in. dostawy paliwa dla samolotów.

Skorzystają firmy, mieszkańcy i turyści

Decyzję lokalizacyjną, będącą podstawą do uruchomienia inwestycji, podpisał mazowiecki wojewoda Mariusz Frankowski. – Wydałem strategiczną decyzję przyspieszającą rozwój lotniska w Modlinie. Lotniska, którego rozwój był przez wiele lat bezpodstawnie tłumiony – podkreślił. Potencjał rozwojowy Modlina zostanie w ten sposób zwiększony, a z efektów przedsięwzięcia – zdaniem władz regionu – skorzystają przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz turyści odwiedzający centralną Polskę.

– Nowa linia zintegruje transport lotniczy z kolejowym. Pasażerowie zyskają wygodny dojazd i bezpośrednie połączenie m.in. z Lotniskiem Chopina. Ta inwestycja zdecydowanie będzie sprzyjać rozwojowi portu Warszawa-Modlin, który planuje zwiększenie przepustowości i uruchomienie nowych tras – powiedział mazowiecki marszałek Adam Struzik.