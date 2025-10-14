Pociągiem na lotnisko w Modlinie za pieniądze UE

Aktualizacja: 14.10.2025 14:05 Publikacja: 14.10.2025 10:06
W sierpniu tego roku działające od 13 lat lotnisko w Modlinie odprawiło 30-milionowego pasażera
Za przeszło ćwierć miliarda złotych zarządzająca infrastrukturą spółka Polskie Linie Kolejowe (PLK) wybuduje linię kolejową do lotniska w Modlinie. Inwestycja, która pomoże w rozwoju tego portu lotniczego, a zarazem radykalnie ułatwi dojazd pasażerom obecnie przesiadającym się z pociągu do autobusów, będzie finansowana pieniędzmi z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.
W przyszłym roku ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy. Prace budowlane rozpoczną się w 2027 r. i mają zakończyć się w 2029 r. Trasa ze stacji Modlin do lotniska będzie zelektryfikowaną linią dwutorową o długości ok. 5,5 km. Rozbudowa obejmie istniejącą stację kolejową Modlin o kolejny tor i peron o długości 200 m. Powstanie też naziemna stacja kolejowa przy lotnisku w okolicach istniejącego ronda i stacja towarowa, która będzie obsługiwać m.in. dostawy paliwa dla samolotów.
Decyzję lokalizacyjną, będącą podstawą do uruchomienia inwestycji, podpisał mazowiecki wojewoda Mariusz Frankowski. – Wydałem strategiczną decyzję przyspieszającą rozwój lotniska w Modlinie. Lotniska, którego rozwój był przez wiele lat bezpodstawnie tłumiony – podkreślił. Potencjał rozwojowy Modlina zostanie w ten sposób zwiększony, a z efektów przedsięwzięcia – zdaniem władz regionu – skorzystają przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz turyści odwiedzający centralną Polskę.
– Nowa linia zintegruje transport lotniczy z kolejowym. Pasażerowie zyskają wygodny dojazd i bezpośrednie połączenie m.in. z Lotniskiem Chopina. Ta inwestycja zdecydowanie będzie sprzyjać rozwojowi portu Warszawa-Modlin, który planuje zwiększenie przepustowości i uruchomienie nowych tras – powiedział mazowiecki marszałek Adam Struzik.
Ta mocno opóźniona inwestycja, obiecywana przez mazowiecki samorząd jeszcze na początku ubiegłej dekady, zlikwiduje obecne utrudnienia w dojeździe na lotnisko – pasażerowie, chcąc dostać się z pociągu do terminalu nie będą już przesiadać się do autobusu. Samorząd województwa mazowieckiego w latach 2016–2026 zabezpieczy na prace związane z projektem 21 mln zł.
W sierpniu tego roku działające od 13 lat lotnisko w Modlinie odprawiło 30-milionowego pasażera. Aby sprostać rosnącemu ruchowi, lotnisko planuje rozbudowę terminala pasażerskiego oraz infrastruktury operacyjnej, co umożliwi sprawną obsługę większej liczby pasażerów i operacji lotniczych. Zatwierdzony plan generalny przewiduje budowę nowej drogi startowej i rozwój infrastruktury pasażerskiej. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, położony 37 km od centrum Warszawy, obsługuje głównie loty Ryanaira. W połowie tego roku ten przewoźnik ogłosił plany zwiększenia liczby pasażerów do ponad 5 mln rocznie do 2030 r., otwarcia 25 nowych tras oraz podwojenia liczby bazujących tam samolotów – z 4 do 8 maszyn.
Dwa lata temu fundusze UE pozwoliły wybudować linię kolejową do innego regionalnego lotniska – w Pyrzowicach. Kosztowała 660 mln zł, z czego pół miliarda stanowiło unijne wsparcie.
