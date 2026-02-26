Miasta chcą zatrzymywać deszczówkę. Jakie dopłaty dla mieszkańców?

Jak dodaje, woda z sieci wodociągowej powinna przede wszystkim służyć ludziom. Jeśli podlewanie ogrodu czy zieleni miejskiej można realizować przy użyciu deszczówki, nie ma sensu wykorzystywać do tego wody pitnej.

Z podobnego założenia wychodzi Lublin, który już w 2020 r. uruchomił program „Złap deszczówkę”. Obecnie trwa kolejny nabór wniosków, trzeba się jednak spieszyć – dokumenty w ramach aktualnej edycji można składać do 27 lutego. – Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże, dlatego przy przyznawaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń – mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza. W Lublinie także można otrzymać do 5 tys. zł (do 70 proc. kosztów kwalifikowanych).

Wsparcie obejmuje m.in. zakup i montaż systemów do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, a także modernizację istniejących instalacji. Od początku działania programu miasto podpisało 167 umów i wsparło powstanie 215 instalacji do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych, przeznaczając na ten cel ponad 458 tys. zł.

Co istotne, dotacje obejmują zarówno zbiorniki naziemne i podziemne, jak i studnie chłonne czy modernizację istniejących systemów. Dzięki temu deszczówka może być wykorzystywana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna – głównie do podlewania roślin i utrzymania zieleni. Po miejskie środki coraz częściej sięgają także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.

Niech woda zostaje tam, gdzie spada

W Poznaniu funkcjonował program „Mała retencja”, który pozwalał pokryć do 80 proc. kosztów inwestycji związanych z zatrzymywaniem wód opadowych. Mieszkańcy mogli dostać do 6 tys. zł. – Od 2021 r. podpisaliśmy umowy z 553 wnioskodawcami na łączną kwotę ponad 3 mln zł – mówi Szymon Prymas, dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Wsparcie obejmowało m.in. zbiorniki retencyjne, elementy doprowadzające wodę z rynien, pompy oraz projekt i wykonanie instalacji. Miasto pracuje obecnie nad nową formułą programu, bo – jak podkreślają urzędnicy – zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania rośnie wraz ze świadomością mieszkańców.