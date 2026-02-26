Reklama

Miasta chcą zatrzymywać deszczówkę. Jakie dopłaty dla mieszkańców?

Coraz więcej miast dostrzega, że deszczówka to nie problem, lecz zasób. Dlatego samorządy oferują mieszkańcom dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń służących do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych.

Publikacja: 26.02.2026 13:42

Miasta oferują mieszkańcom dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego deszczówka jest coraz częściej postrzegana jako zasób, a nie problem?
  • Jakie miasta w Polsce wdrożyły programy wsparcia dla mieszkańców zainteresowanych gromadzeniem deszczówki?
  • Jakie urządzenia i instalacje mogą otrzymać dofinansowanie w ramach tych programów?
  • Jak zatrzymywanie deszczówki wspiera ochronę miejskiej infrastruktury i środowiska w obliczu zmian klimatycznych?
  • Dlaczego mikroretencja staje się kluczowym elementem miejskiej polityki środowiskowej i infrastruktury?

– Realizujemy wiele zadań, dzięki którym miasto staje się bardziej ekologiczne. W 2025 r., za kwotę ponad 180 tys. zł, dofinansowaliśmy powstanie 38 instalacji pozwalających na zbieranie deszczówki. Teraz czekamy na kolejne wnioski mieszkańców zainteresowanych tym rozwiązaniem – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

W Katowicach kontynuowany jest program „Chytaj wodę”, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych. Program umożliwia pokrycie do 80 proc. kosztów inwestycji, maksymalnie do 5 tys. zł. W 2025 r. miasto przeznaczyło na ten cel ponad 180 tys. zł, finansując kilkadziesiąt takich inwestycji.

Sieciówka dla ludzi, deszczówka dla roślin

– Pojemniki na deszczówkę montowane są także przy budynkach zarządzanych przez KZGM i KTBS. Ponadto prowadzimy nasadzenia zieleni w centrum miasta, zbudowaliśmy sieć 27 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 11 mln litrów, a także działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Wszystko to służy lepszemu gospodarowaniu wodą – podkreśla prezydent Katowic.

Jedną z ważniejszych inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata w Toruniu jest rekultywacja Kaszown
Ekologia
Unijne miliony wspierają zielono-błękitną infrastrukturę miast
Jak dodaje, woda z sieci wodociągowej powinna przede wszystkim służyć ludziom. Jeśli podlewanie ogrodu czy zieleni miejskiej można realizować przy użyciu deszczówki, nie ma sensu wykorzystywać do tego wody pitnej.

Z podobnego założenia wychodzi Lublin, który już w 2020 r. uruchomił program „Złap deszczówkę”. Obecnie trwa kolejny nabór wniosków, trzeba się jednak spieszyć – dokumenty w ramach aktualnej edycji można składać do 27 lutego. – Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże, dlatego przy przyznawaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń – mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza. W Lublinie także można otrzymać do 5 tys. zł (do 70 proc. kosztów kwalifikowanych).

Wsparcie obejmuje m.in. zakup i montaż systemów do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, a także modernizację istniejących instalacji. Od początku działania programu miasto podpisało 167 umów i wsparło powstanie 215 instalacji do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych, przeznaczając na ten cel ponad 458 tys. zł.

Co istotne, dotacje obejmują zarówno zbiorniki naziemne i podziemne, jak i studnie chłonne czy modernizację istniejących systemów. Dzięki temu deszczówka może być wykorzystywana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna – głównie do podlewania roślin i utrzymania zieleni. Po miejskie środki coraz częściej sięgają także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.

Niech woda zostaje tam, gdzie spada

W Poznaniu funkcjonował program „Mała retencja”, który pozwalał pokryć do 80 proc. kosztów inwestycji związanych z zatrzymywaniem wód opadowych. Mieszkańcy mogli dostać do 6 tys. zł. – Od 2021 r. podpisaliśmy umowy z 553 wnioskodawcami na łączną kwotę ponad 3 mln zł – mówi Szymon Prymas, dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Wsparcie obejmowało m.in. zbiorniki retencyjne, elementy doprowadzające wodę z rynien, pompy oraz projekt i wykonanie instalacji. Miasto pracuje obecnie nad nową formułą programu, bo – jak podkreślają urzędnicy – zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania rośnie wraz ze świadomością mieszkańców.

Retencja pozwala kumulować nadmiar wód opadowych, które w innych warunkach mogłyby prowadzić do zale
Inwestycje
Zatrzymać wodę deszczową. Jak miasta przygotowują się do zmian klimatycznych

Zatrzymywanie deszczówki coraz rzadziej kończy się jednak na pojedynczych posesjach. W Krakowie myślenie o wodzie opadowej obejmuje również przestrzeń publiczną i całe obszary miasta. Obok programu „Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych”, który pozwala mieszkańcom uzyskać nawet 80 proc. dofinansowania do zbiorników, ogrodów deszczowych czy zielonych dachów, miasto rozwija także większe systemy retencyjne.

– Chcemy zatrzymywać wodę jak najbliżej miejsca, w którym spada. Dzięki temu deszczówka nie znika w kanalizacji, tylko zasila zieleń, poprawia mikroklimat i może być wykorzystywana w okresach suchych – podkreśla prezydent Aleksander Miszalski.

Element codziennego funkcjonowania miasta

Dlaczego warto zatrzymywać deszczówkę? Powodów jest wiele: to mniejsze koszty usuwania skutków podtopień, mniejsze obciążenie kanalizacji, większa odporność miast na zmiany klimatu. A dla samych mieszkańców oznacza to niższe rachunki za wodę, więcej zieleni, chłodniejsze otoczenie w czasie upałów i większe bezpieczeństwo podczas intensywnych opadów.

Mikroretencja przestaje być dodatkiem do miejskiej polityki środowiskowej. Coraz częściej staje się elementem infrastruktury bezpieczeństwa – porównywalnym z drogami czy sieciami energetycznymi. A im szybciej miasta to zrozumieją, tym mniej dotkliwe będą skutki kolejnych ulew.

Takie podejście – od przydomowych zbiorników po ogrody deszczowe i systemy retencyjne w przestrzeni publicznej – pokazuje, że deszczówka staje się elementem codziennego funkcjonowania miasta. 

