Unijne miliony wspierają zielono-błękitną infrastrukturę miast

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie projekty dotyczące zielono-błękitnej infrastruktury zostały zatwierdzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Które polskie miasta będą rozwijać infrastrukturę retencyjną i zieloną w ramach programu FEnIKS?

Jakie konkretne korzyści przyniesie realizacja projektów w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu?

W jaki sposób Warszawa planuje zwiększyć bioróżnorodność i poprawić infrastrukturę wodną?

Wsparcie, jakie otrzymają samorządy trafi na gospodarowanie wodami opadowymi z udziałem zieleni, zielono-niebieskiej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie. – To miliony potrzebne na adaptację miasta do zmian klimatycznych. Bardzo potrzebne miliony – podsumowuje Magda Wasiak z krakowskiego Zarządu Infrastruktury Wodnej (ZIW).

Zbiorniki retencyjne i tereny zielone

Samorządy spożytkują unijne dofinansowanie wynoszące od kilku do kilkudziesięciu nawet milionów na różne zadania. Część z nich już została zakończona, np. niektóre zadania realizowane przez Gdańsk (wtedy dofinansowanie zrefunduje poniesione koszty), niektóre dopiero się rozpoczną. Do stolicy Małopolski trafi ponad 13 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje zwiększające retencję wód opadowych oraz rozwój zielono-błękitnej infrastruktury, szczególnie na terenie Nowej Huty.

Głównym celem tego projektu jest poprawa odporności Krakowa na skutki zmian klimatycznych – przede wszystkim chodzi o ekstremalne opady deszczu. Wybudowane w Nowej Hucie zbiorniki retencyjne przejmą nadmiar wód opadowych podczas intensywnych opadów, spowolnią ich spływ i odciążą system melioracyjny. W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko podtopień i większe bezpieczeństwo dla mieszkańców. Zbiorniki przy ul. Burzowej oraz na Os. Wolica będą obsługiwać zlewnie o łącznej powierzchni blisko 750 ha. Ich łączna pojemność to ponad 2,2 tys. m sześc., a koszt budowy wynosi ponad 4,6 mln zł.

W Krakowie realizacją zadań projektu oprócz ZIW zajmuje się również Zarząd Zieleni Miejskiej, który odpowiada za zwiększenie powierzchni terenów zielonych.