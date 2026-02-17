Owce i kozy zadbają o rośliny. „Element zrównoważonego zarządzania zielenią”

Zdaniem krakowskiego magistratu takie rozwiązanie to same korzyści: nie ma hałasu generowanego przez kosiarki, nie zużywa się paliwa, a zwierzęta idealnie regulują wzrost roślin. Ponadto ten sposób pielęgnacji sprzyja owadom zapylającym, ptakom i drobnym zwierzętom, a jednocześnie pozwala zachować bardziej naturalny charakter krajobrazu.

To nie jest nowy pomysł

Wykorzystanie żywych kosiarek (tzw. ekologiczny wypas) nie jest zasadniczo niczym nowym. Z mniejszym lub większym powodzeniem klacze, owce i kozy (najczęściej owce), a nawet lamy w takim charakterze pracowały w różnych rejonach kraju. Do Małopolski owce właściwie wróciły, bo już w 2013 r. „zatrudniono” je do koszenia wałów przeciwpowodziowych w regionie. Głównym celem przedsięwzięcia było wtedy sprawdzenie, czy wypasanie owiec na wałach może być alternatywą dla mechanicznego koszenia, bo takowe było kosztowne, a w wielu miejscach nieskuteczne.

W Karkonoskim Parku Narodowym w charakterze żywych kosiarek występowały klacze. Owce rasy świniarka jeszcze w ubiegłym roku pomagały „kosić” winnice w Santoku. Ponoć w roli kosiarzy sprawdziły się tu dobrze. Kozy i owce „podstrzygały” również trawę na wybranych obszarach Jurajskich Parków Krajobrazowych w Małopolsce m.in. w popularnej podkrakowskiej Dolinie Będkowskiej, Kobylańskiej, Wąwozie Bolechowickim, na Żytniej Skale i przy zamku Rabsztyn. I w tym przypadku władze Jurajskich Parków Krajobrazowych w Małopolsce uznały, że wypas zwierząt jest najlepszą i najbardziej naturalną metodą utrzymania zieleni, przy czym dużo tańszą niż koszenie powierzchni.

Unijne koszenie

Od 2024 r. owce i kozy w roli ekologicznych kosiarek pomagają chronić unikalne murawy kserotermiczne w Ojcowskim Parku Narodowym. Regularny wypas prowadzony jest w różnych częściach parku i ma zwiększyć udział gatunków kserotermicznych i ciepłolubnych oraz powstrzymać naturalne zarastanie muraw przez krzewy i drzewa. Obecnie na tym obszarze występuje ok. 250 cennych gatunków.

Dlatego też do 2028 zaplanowano działania w dwóch najcenniejszych ostojach muraw: na Górze Koronnej i Skałach Wdowich. Projekt ochrony muraw za pomocą wypasu owiec i kóz jest finansowany z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.