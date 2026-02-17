Reklama

Owce i kozy zadbają o rośliny. „Element zrównoważonego zarządzania zielenią”

Władze Krakowa chcą, aby wybrane miejskie tereny zielone były pielęgnowane przez owce i kozy. W tym celu szukają hodowców, którzy chcieliby włączyć się w ten ekologiczny projekt i wypasać swoje zwierzęta na miejskich łąkach.

Publikacja: 17.02.2026 11:50

Wykorzystanie żywych kosiarek (tzw. ekologiczny wypas) nie jest zasadniczo niczym nowym. Z mniejszym

Wykorzystanie żywych kosiarek (tzw. ekologiczny wypas) nie jest zasadniczo niczym nowym. Z mniejszym lub większym powodzeniem klacze, owce i kozy (najczęściej owce), w takim charakterze pracowały w różnych rejonach kraju

Foto: Bloomberg

Małgorzata Stuch

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego władze Krakowa zdecydowały się na wypas owiec i kóz na miejskich terenach zielonych?
  • Jakie korzyści ekologiczne i ekonomiczne przynosi wypas zwierząt zamiast tradycyjnego koszenia zieleni?
  • W jaki sposób projekt wypasu owiec i kóz ma wspierać bioróżnorodność i edukację mieszkańców?
  • Jak doświadczenia innych regionów Polski z wypasem zwierząt wpływają na kształtowanie podejścia Krakowa?
  • Jakie konkretne tereny w Krakowie zostaną objęte projektem wypasu i jakie są jego ramy czasowe?
  • W jaki sposób Fundusze Europejskie wspierają ekologiczne projekty, takie jak wypas owiec i kóz, w kontekście ochrony środowiska?

– Miasto od dawna konsekwentnie rozwija rozwiązania przyjazne dla środowiska. Dlatego ten pomysł, zresztą zgłoszony w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa spotkał się z zainteresowaniem. I tak, szukamy hodowców kóz i owiec, którzy zechcą wypasać swoje zwierzęta na wybranych, wskazanych terenach miejskich – tłumaczy Jan Machowski, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Miejskiej krakowskiego magistratu.

Ekologiczny i tańszy sposób

Magistrat szuka też organizacji, które zajmą się organizacją spotkań i warsztatów dla młodszych i dorosłych krakowian. Celem spotkań będzie przybliżenie zagadnień związanych z bioróżnorodnością, rolą zwierząt w kształtowaniu krajobrazu oraz zrównoważonym zarządzaniem zielenią w mieście. – A wypas owiec i kóz na miejskich łąkach niewątpliwie takim elementem zrównoważonego zarządzania zielenią jest – dodaje Machowski.

Czytaj więcej

Od początku działania programu Wspólne Podwórko w Gdańsku zmodernizowano już 160 podwórek
Rewitalizacja
Zielone podwórka zamiast betonu. Miasta inwestują w sąsiedzką przestrzeń

Owce i kozy będą wypasane na Łąkach Nowohuckich i w okolicach Zakrzówka. Wypas ma być prowadzony w miesiącach letnich tego roku, a stada będą przemieszczać się pomiędzy kolejnymi fragmentami terenu, zabezpieczonymi ogrodzeniem elektrycznym lub siatką. Hodowcy, którzy zostaną wybrani do realizacji projektu będą odpowiedzialni za zapewnienie zwierząt, ich opiekę oraz odpowiednie przygotowanie obszaru.

Reklama
Reklama

Zdaniem krakowskiego magistratu takie rozwiązanie to same korzyści: nie ma hałasu generowanego przez kosiarki, nie zużywa się paliwa, a zwierzęta idealnie regulują wzrost roślin. Ponadto ten sposób pielęgnacji sprzyja owadom zapylającym, ptakom i drobnym zwierzętom, a jednocześnie pozwala zachować bardziej naturalny charakter krajobrazu.

To nie jest nowy pomysł

Wykorzystanie żywych kosiarek (tzw. ekologiczny wypas) nie jest zasadniczo niczym nowym. Z mniejszym lub większym powodzeniem klacze, owce i kozy (najczęściej owce), a nawet lamy w takim charakterze pracowały w różnych rejonach kraju. Do Małopolski owce właściwie wróciły, bo już w 2013 r. „zatrudniono” je do koszenia wałów przeciwpowodziowych w regionie. Głównym celem przedsięwzięcia było wtedy sprawdzenie, czy wypasanie owiec na wałach może być alternatywą dla mechanicznego koszenia, bo takowe było kosztowne, a w wielu miejscach nieskuteczne.

Czytaj więcej

Władze Białegostoku ustanowiły użytek ekologiczny na terenie Stawów Marczukowskich i Doliny Bażantar
Ekologia
Użytki ekologiczne w aglomeracjach. Miejskie enklawy dzikiej przyrody

W Karkonoskim Parku Narodowym w charakterze żywych kosiarek występowały klacze. Owce rasy świniarka jeszcze w ubiegłym roku pomagały „kosić” winnice w Santoku. Ponoć w roli kosiarzy sprawdziły się tu dobrze. Kozy i owce „podstrzygały” również trawę na wybranych obszarach Jurajskich Parków Krajobrazowych w Małopolsce m.in. w popularnej podkrakowskiej Dolinie Będkowskiej, Kobylańskiej, Wąwozie Bolechowickim, na Żytniej Skale i przy zamku Rabsztyn. I w tym przypadku władze Jurajskich Parków Krajobrazowych w Małopolsce uznały, że wypas zwierząt jest najlepszą i najbardziej naturalną metodą utrzymania zieleni, przy czym dużo tańszą niż koszenie powierzchni.

Unijne koszenie

Od 2024 r. owce i kozy w roli ekologicznych kosiarek pomagają chronić unikalne murawy kserotermiczne w Ojcowskim Parku Narodowym. Regularny wypas prowadzony jest w różnych częściach parku i ma zwiększyć udział gatunków kserotermicznych i ciepłolubnych oraz powstrzymać naturalne zarastanie muraw przez krzewy i drzewa. Obecnie na tym obszarze występuje ok. 250 cennych gatunków.

Dlatego też do 2028 zaplanowano działania w dwóch najcenniejszych ostojach muraw: na Górze Koronnej i Skałach Wdowich. Projekt ochrony muraw za pomocą wypasu owiec i kóz jest finansowany z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

Reklama
Reklama

Jak będzie z kozami i owcami w Krakowie – okaże się w marcu. Wtedy dowiemy się, ilu hodowców będzie wypasało swoje zwierzęta na miejskich łąkach stolicy Małopolski. Na razie zgłosiło się ponad 20 chętnych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

zieleń miejska
Intensywne opady w krótkim czasie grożą podtopieniami w miastach
Ekologia
Jak miasta przygotowują nowe plany adaptacji do zmian klimatu?
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Władze Białegostoku ustanowiły użytek ekologiczny na terenie Stawów Marczukowskich i Doliny Bażantar
Ekologia
Użytki ekologiczne w aglomeracjach. Miejskie enklawy dzikiej przyrody
Używanie starych pieców na paliwa stałe znacznie zwiększa emisję pyłów
Ekologia
Darmowa komunikacja i zakazy dla kominków. Jak samorządy walczą ze smogiem
W Katowicach powstanie strefa czystego transportu, choć nie wiadomo jeszcze w jakim kształcie
Ekologia
Katowice przymierzają się do stworzenia strefy czystego transportu
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama