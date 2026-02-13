Jak miasta przygotowują nowe plany adaptacji do zmian klimatu?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyzwania klimatyczne stoją przed polskimi miastami?

W jaki sposób zmieniają się średnie roczne temperatury w polskich miastach?

Jak wpływają zmiany klimatyczne na liczbę dni gorących i mroźnych?

Jakie są nowe wytyczne dla Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu?

W jaki sposób miasta planują zwiększyć retencję wody i rozwijać zieloną infrastrukturę?

Jakie zmiany w podejściu do adaptacji klimatycznej w miastach zachodzą obecnie?

Jak wynika z najnowszej analizy Multiconsult Polska, polskie miasta zmagają się z coraz bardziej dotkliwymi konsekwencjami pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Firma, która obecnie przygotowuje aktualizacje Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu (MPA) dla Rzeszowa, Gdańska i Opola, alarmuje, że we wszystkich tych miastach w ciągu ostatnich 30 lat znacząco wzrosły średnie roczne temperatury. W Opolu i Rzeszowie już w latach 2011-2020 według danych IMGW odczyty przekroczyły średnio 10°C i 9,5°C, czyli odpowiednio 1,2 i 1,4°C więcej niż średnia z lat 1990-2000. Tendencja wzrostowa jest również zauważalna w przypadku Gdańska, położonego nad morzem, gdzie temperatury są o 1-2°C niższe.

Każde z tych miast odnotowało również większą liczbę dni gorących, przy czym najwięcej jest ich w Opolu i Rzeszowie – ponad 60 rocznie i niemal trzykrotnie więcej niż w Gdańsku. Odnotowano też spory spadek liczby dni bardzo mroźnych. Eksperci wskazują też na zmiany wzorców opadowych, przy czym najtrudniejsza sytuacja jest w Opolu, gdzie w ciągu ostatnich lat odnotowano średnio 275 bezdeszczowych dni w roku, czyli kilkanaście więcej niż pod koniec ubiegłego wieku.

Adaptacja do zmian klimatu ma być elementem zarządzania rozwojem miasta

Ekstremalne wydarzenia pogodowe, takie jak burze, występują z różną częstotliwością – Gdańsk doświadcza ich średnio 17 dni w roku, podczas gdy Rzeszów – 31. Ponieważ problemy związane ze zmianami klimatu są nieco inne w każdym z analizowanych miast, plany adaptacji również muszą być dobrane do konkretnych potrzeb.

W 2019 r. powstały poprzednie plany adaptacji do zmian klimatu dla Gdańska, Opola oraz Rzeszowa. Wówczas w przypadku Gdańska skupiono się na takich zagrożeniach jak wzrost temperatur, częstsze fale upałów, intensywne opady, burze i ryzyko podtopień, a wśród zalecanych działań znalazły się m.in. zmiany w planowaniu przestrzennym oraz poprawa systemów odwodnienia i kanalizacji. W planie dla Opola wyróżniono takie działania jak zagospodarowanie wód opadowych, rozwój zieleni miejskiej i planowanie przestrzenne uwzględniające zmiany klimatu. Zwiększanie retencji, wspieranie zielonej infrastruktury oraz poprawa zarządzania wodami opadowymi zawarto w planie dla Rzeszowa.