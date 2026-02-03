Użytki ekologiczne w aglomeracjach. Miejskie enklawy dzikiej przyrody

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego użytki ekologiczne stają się istotnym narzędziem miejskiej polityki środowiskowej?

Jakie były początki tworzenia użytków ekologicznych w polskich miastach i jak ewoluowały na przestrzeni lat?

Dlaczego użytki ekologiczne mają duże znaczenie mimo swojej niewielkiej powierzchni?

Jakie formy ochrony przyrody są wprowadzane w miastach, które nie planują ustanawiania nowych użytków ekologicznych?

– Utworzenie użytku ekologicznego to ważny krok w kierunku ochrony przyrody w Białymstoku. Dzięki tej decyzji zachowamy miejsca istotne dla bioróżnorodności, a jednocześnie zadbamy o ich właściwe użytkowanie z myślą o obecnych i przyszłych mieszkańcach – mówi Eliza Agnieszka Cybulko, zastępczyni prezydenta miasta.

Reklama Reklama

Na terenie Stawów Marczukowskich i Doliny Bażantarki w Białymstoku z inicjatywy miasta ustanowiono użytek ekologiczny. To forma ochrony przyrody obejmująca obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. W połowie stycznia zgodzili się na to miejscy radni. Użytek ekologiczny „Stawy Marczukowskie i Dolina Bażantarki” obejmuje ponad 8,3 hektara półnaturalnego terenu na Starosielcach Północ.

Najcenniejsze ekosystemy pod ochroną

Wbrew obiegowym opiniom użytki ekologiczne nie są „zielonymi resztkami”, które przypadkiem przetrwały inwestycyjną presję. To tereny wybierane świadomie – często po szczegółowych analizach i badaniach. Jak podaje Urząd Miejski w Białymstoku, to ważne miejsce dla lokalnej przyrody: płazy i ptaki mają tu swoje miejsca rozrodu, a ptaki wodne – zarówno migrujące, jak i zimujące – znajdują tu przestrzeń do żerowania i odpoczynku. Obszar ten odgrywa istotną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej.

Historia miejskich użytków ekologicznych w Polsce jest całkiem długa. Niektóre miasta zaczęły je ustanawiać już w latach 90., inne dopiero w ostatnich latach. Gdańsk swój pierwszy użytek – Fort Nocek – ustanowił w 1996 r. Do dziś jest on ważnym zimowiskiem nietoperzy.