Użytki ekologiczne w aglomeracjach. Miejskie enklawy dzikiej przyrody

Władze Białegostoku ustanowiły użytek ekologiczny na terenie Stawów Marczukowskich i Doliny Bażantarki
– Utworzenie użytku ekologicznego to ważny krok w kierunku ochrony przyrody w Białymstoku. Dzięki tej decyzji zachowamy miejsca istotne dla bioróżnorodności, a jednocześnie zadbamy o ich właściwe użytkowanie z myślą o obecnych i przyszłych mieszkańcach – mówi Eliza Agnieszka Cybulko, zastępczyni prezydenta miasta.
Na terenie Stawów Marczukowskich i Doliny Bażantarki w Białymstoku z inicjatywy miasta ustanowiono użytek ekologiczny. To forma ochrony przyrody obejmująca obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. W połowie stycznia zgodzili się na to miejscy radni. Użytek ekologiczny „Stawy Marczukowskie i Dolina Bażantarki” obejmuje ponad 8,3 hektara półnaturalnego terenu na Starosielcach Północ.
Wbrew obiegowym opiniom użytki ekologiczne nie są „zielonymi resztkami”, które przypadkiem przetrwały inwestycyjną presję. To tereny wybierane świadomie – często po szczegółowych analizach i badaniach. Jak podaje Urząd Miejski w Białymstoku, to ważne miejsce dla lokalnej przyrody: płazy i ptaki mają tu swoje miejsca rozrodu, a ptaki wodne – zarówno migrujące, jak i zimujące – znajdują tu przestrzeń do żerowania i odpoczynku. Obszar ten odgrywa istotną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej.
Historia miejskich użytków ekologicznych w Polsce jest całkiem długa. Niektóre miasta zaczęły je ustanawiać już w latach 90., inne dopiero w ostatnich latach. Gdańsk swój pierwszy użytek – Fort Nocek – ustanowił w 1996 r. Do dziś jest on ważnym zimowiskiem nietoperzy.
– Obecnie mamy na terenie miasta 18 użytków ekologicznych oraz dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, które chronią fragmenty najcenniejszych lokalnych ekosystemów – od torfowisk i muraw kserotermicznych, przez oczka wodne i siedliska rzadkich gatunków, aż po unikatowe krajobrazy dolin potoków o charakterze górskim – przekazał Jędrzej Sieliwończyk z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dodaje, że ostatnie użytki zostały ustanowione w 2025 roku, a obecnie trwają procedury zmierzające do powołania kolejnych.
Podobną drogą podążają inne miasta. W Warszawie pierwszy użytek ekologiczny ustanowiono w 2002 roku, a ostatni – „W Porcie Żerańskim” – 31 grudnia 2024 roku. – Ustanawianie użytków ekologicznych jest działaniem długofalowo korzystnym dla miasta i mieszkańców – podkreśla stołeczny ratusz, który analizuje obecnie kolejne wnioski i planuje inwentaryzacje przyrodnicze.
A w Krakowie zostały już ustanowione 22 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni ok. 240 ha. Wraz z innymi powierzchniowymi formami ochrony przyrody zajmują one 16,6 proc. powierzchni miasta. Pod tym względem Kraków plasuje się w czołówce polskich miast.
W Katowicach do tej pory został utworzony jeden użytek ekologiczny – Płone Bagno. Położony jest na obszarze Lasów Murckowskich. – Został powołany ze względu na wartości przyrodnicze – bór bagienny wraz z fragmentami torfowiska wysokiego – mówi Dariusz Czapla z katowickiego ratusza. Dodaje, że obecnie nie ma w mieście planów tworzenia takiej formy ochrony przyrody. Władze Katowic wprowadzają natomiast inne formy ochrony – np. ustanawiają pomniki przyrody. Tych ostatnich w mieście jest 84, z czego pięć ustanowiono w 2025 roku.
Poza tym w Katowicach są trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: ZPK „Szopienice-Borki” – utworzony w 2000 roku, ZPK „Źródła Kłodnicy” (2001 rok) oraz ZPK „Las Murckowski-Buczyna” (2021 rok), a także dwa rezerwaty przyrody: Ochojec oraz Las Murckowski.
Użytek ekologiczny „Miłkowa Skarpa” w Lublinie jest siedliskiem rzadkiej rośliny chronionej, miłka wiosennego, i obejmuje murawę o charakterze stepowym znajdującą się na zboczu doliny Bystrzycy, na granicy Lublina z gminą Wólka, w pobliżu ul. Łysakowskiej i drogi ekspresowej S17. Miejsce to było już wcześniej objęte ochroną pomnikową w formie płatów roślinności kserotermicznej, ustanowioną jeszcze w 1987 roku. – Wielkość populacji miłka wiosennego na tym obszarze liczy 445 osobników, siedlisko należy więc do najliczniejszych na Lubelszczyźnie – podkreślają autorzy inwentaryzacji wykonanej na zlecenie miasta.
Samorządy podkreślają, że ustanowienie użytku ekologicznego nie oznacza wyłączenia terenu z życia miasta. Wręcz przeciwnie – kluczowa jest tzw. ochrona czynna, czyli realne działania w terenie. W Białymstoku uchwała wprowadza nie tylko zakazy, ale także konkretne obowiązki: „okresowe usuwanie szuwarów z płytkich zbiorników wodnych oraz monitoring populacji płazów”.
W Lublinie miasto prowadzi koszenie i odkrzaczanie muraw, ogranicza ekspansję gatunków inwazyjnych i oznakowuje teren tablicami informacyjnymi. – Działania o charakterze ochronnym są ujęte w projekcie „Zielony Lublin – ochrona zasobów przyrody w mieście”, współfinansowanym ze środków UE – informuje Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
Wbrew pozorom ustanowienie użytku ekologicznego to nie szybka decyzja administracyjna. W większości miast proces ten poprzedzają uzgodnienia z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, konsultacje społeczne i szczegółowe analizy przyrodnicze.
To ważne, bo – jak podkreślają samorządy – użytki ekologiczne mają nie tylko chronić przyrodę, ale też budować społeczną akceptację dla ochrony zieleni w mieście. W Gdańsku duży nacisk kładzie się na edukację. – Powstała seria materiałów edukacyjnych, które pokazują mieszkańcom bogactwo i zróżnicowanie miejskich obszarów chronionych – informuje miasto.
Czy takich miejsc będzie przybywać? Tak, choć w różnym tempie. – Prowadzimy waloryzacje terenów cennych przyrodniczo – mówi Szymon Prymas, dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. – To ważne, aby połączyć funkcje miasta i potrzeby mieszkanek i mieszkańców z istniejącą przyrodą.
A Kraków zapowiada kolejne kroki. – Obecnie procedowane jest powiększenie użytku „Łąki na Klinach”, a planowane są nowe użytki, m.in. „Drwinka” oraz „Chomik europejski” – informuje Urząd Miasta Krakowa. – Ustanawianie form ochrony przyrody jest opłacalne oraz konieczne.
Choć korzyści z istnienia użytków ekologicznych trudno precyzyjnie wycenić, samorządy coraz częściej mówią o nich językiem inwestycji. – Naturalne ekosystemy realizują wiele usług, których odtworzenie metodami sztucznymi byłoby bardzo kosztowne – podkreśla Jędrzej Sieliwończyk z Gdańska, wskazując na retencję wód, poprawę jakości powietrza i odporność miasta na zmiany klimatu.
