Zielone podwórka zamiast betonu. Miasta inwestują w sąsiedzką przestrzeń

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego zielone podwórka w polskich miastach są kluczowe dla jakości życia i odporności miejskiej?

Jakie korzyści społeczne i środowiskowe niesie za sobą modernizacja podwórek?

W jaki sposób różne miasta rewitalizują podwórka poprzez różnorodne projekty?

– Jeśli w Olsztynie jest podwórko, które prosi się o więcej zieleni i życia, teraz jest dobry moment, by wziąć sprawy w swoje ręce – mówi Ewa Szóstak, koordynatorka projektu Podwórka z Natury 2026.

Podwórko potrzebuje zmian? Zgłoś je do zazielenienia

W Olsztynie ruszyła kolejna edycja programu Podwórka z Natury 2026, który zmienia miejskie przestrzenie w zielone enklawy. Nabór trwa do 16 lutego. Dzięki wsparciu miasta przestrzenie między blokami i kamienicami zyskują nowe funkcje, więcej roślin i sąsiedzki charakter.

– Podwórka z Natury to propozycja dla tych, którzy chcą mieć realny wpływ na otoczenie. Liczy się pomysł, chęć działania i gotowość do współpracy z sąsiadami. Program stawia na naturalne rozwiązania, roślinność, małą architekturę i miejsca, w których chce się przysiąść. Liczy się pomysł, chęć działania i współpraca sąsiadów – podkreśla ratusz. Nad merytoryczną stroną czuwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, co ma ułatwić przekucie pomysłów mieszkańców w dobrze zaprojektowaną przestrzeń między miejskimi blokami.