Mobilność oparta na edukacji

Wrześniowy Kongres Nowej Mobilności w Łodzi zgromadził liderów polskich miast, którzy m.in. podjęli dyskusję na temat roli roweru w codziennym życiu mieszkańców oraz wpływu na zrównoważony rozwój miast.

Zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności panel dyskusyjny zatytułowany „Riding the Change: How Polish Cities Are Getting People on Bikes” (Zmiana na dwóch kółkach: jak polskie miasta zachęcają mieszkańców do korzystania z rowerów) dotyczył rozwijającej się infrastruktury rowerowej oraz strategii zachęcania mieszkańców do częstszego korzystania z tego środka transportu. Dyskusję prowadziła Hanna Wawrowska, autorka i szefowa „Życia Regionów”.

Prezydenci i cykliści

W pierwszej kolejności uczestnicy musieli zmierzyć się z pytaniem o własne doświadczenia i to, w jakim stopniu rower stanowi codzienną formę transportu w ich życiu.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska, podkreśliła znaczenie miejskiego systemu rowerowego, który wpłynął na wzrost liczby codziennych użytkowników rowerów. – Kampanie, takie jak „Kręcę kilometry dla Gdańska”, dodatkowo mobilizują mnie do częstszego korzystania z roweru. Szacuję, że około jedną czwartą moich codziennych podróży odbywam na rowerze – powiedziała Dulkiewicz.

Na sezonowość korzystania z roweru zwróciła uwagę Agata Wojda, prezydentka Kielc. – W moim przypadku rower jest dominującym środkiem transportu od marca do października – to około 80 procent podróży. Jednak zimą jest to jedynie 20–30 procent, bo bardzo marznę i wtedy wybieram inne środki transportu – przyznała.