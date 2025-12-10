Więcej energii w samorządach z odnawialnych źródeł. Dzięki klastrom

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są powody tworzenia klastrów energii w polskich miastach?

W jaki sposób klastry energii wpływają na rozwój lokalnej efektywności energetycznej?

Jakie są wyzwania i bariery regulacyjne wpływające na rozwój klastrów energii?

Jakie korzyści i zmiany w lokalnych społecznościach przynoszą funkcjonujące klastry energii?

– Działa on jako lokalna sieć współpracy i rynku energii: łączenie posiadanych instalacji OZE przez członków, wspólne planowanie i inwestycje, projekty magazynowania ciepła, usługi bilansowania handlowego wewnątrz klastra oraz wspólne zakupy i sprzedaż energii – mówi Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic.

I dodaje, że celem jest zwiększenie lokalnej produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł.

Rozwój lokalnej efektywności energetycznej

Bydgoszcz wraz ze swoimi spółkami utworzyła właśnie klaster energii. – Jego celem strategicznym jest budowa samowystarczalnego energetycznie obszaru i gospodarki efektywnie korzystającej z wysokosprawnych źródeł wytwórczych pracujących w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii, a także ograniczenie emisji gazów – przekazał Urząd Miasta w Bydgoszczy.

Klaster funkcjonować będzie na terenie powiatu bydgoskiego. Założycielami oprócz Miasta Bydgoszcz zostały miejskie spółki wytwarzające energię. Są to Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura, Miejskie Zakłady Komunikacyjne oraz Bydgoskie Obiekty Sportowe.