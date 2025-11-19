Z tego artykułu się dowiesz: Jak mniejsze samorządy w Polsce mogą stawić czoła wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną?

Jakie strategie przyjmują małe ciepłownie w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje?

Jakie partnerstwa i innowacje wdrażają duże miasta w Polsce, by zmodernizować swoje systemy ciepłownicze?

Jakie wyzwania stoją przed mniejszymi miastami i jakie mechanizmy wsparcia mogą wykorzystać w procesie transformacji?

Sytuacja polskiego ciepłownictwa, w tym także tego lokalnego, powoli się poprawia. Jak wynika z najnowszych danych Urzędu Regulacji Energetyki, wynik finansowy brutto sektora ukształtował się w 2024 r. na poziomie minus 204,1 mln zł. Mimo straty i tak uległ znaczącej poprawie w stosunku do lat ubiegłych, co może świadczyć o pewnej stabilizacji rynku i wzmocnieniu płynności finansowej przedsiębiorstw koncesjonowanych (w 2023 r. wynik był na poziomie minus 3,99 mld zł, w 2022 r. ‒ minus 6,24 mld zł, w 2021 r. ‒ minus 1,5 mld zł, w 2020 r. ‒ minus 473,8 mln zł, w 2019 r. ‒ minus 543 mln zł). W 2024 r., w przeciwieństwie do roku poprzedniego, „nadwyżka finansowa” przybrała poziom dodatni wynoszący 3,3 mld zł. Wynik finansowy na sprzedaży ukształtował się na dodatnim poziomie 587,8 mln zł, zaś rentowność sprzedaży wyniosła 1,44 proc.

Mozolne odchodzenie od węgla

Mimo poprawy wyników, problemem pozostaje pozyskanie środków na transformację. W dużym stopniu jest to efekt obecnego modelu taryfikowania przedsiębiorstw ciepłowniczych. Nie sprzyja on bowiem inwestowaniu także tam, gdzie właścicielem źródła ciepła jest miasto. Im mniejsza skala działalności ciepłowniczej, tym problem z rentownością i możliwością pozyskania kapitału rośnie.

Niektórzy operatorzy systemów ciepłowniczych w mniejszych miastach powiatowych radzą sobie jednak całkiem dobrze. Przedsiębiorstwa mogły w ostatnich latach skorzystać m.in. z dotacji NFOŚiGW oraz ‒ jeśli miały własne środki finansowe ‒ z tanich kredytów z BGK. Ścieżką transformacji dla tych małych ciepłowni jest systematyczny rozwój oparty na budowie dodatkowych źródeł dochodu. W ten sposób niektóre lokalne spółki ciepłownicze zaczęły produkować ‒ poza ciepłem ‒ także energię elektryczną, a więc zapewniły sobie dodatkowe źródło przychodu. Nie każdy z samorządów jednak ma do dyspozycji jakiekolwiek środki, które pozwolą na zrobienie tego pierwszego kroku. Formą poszukiwania środków na transformację może być w takiej sytuacji współpraca z koncernami energetycznymi.