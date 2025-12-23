Reklama
Samorządowcy z całej UE chcą uproszczeń w polityce spójności

Specjalną opinię w tym zakresie na swej ostatniej w tym roku sesji plenarnej przyjął Komitet Regionów. Przygotowała ją prezydentka Sopotu. Jeden z postulatów to przyjęcie jednolitego zbioru przepisów regulującego wszystkie fundusze i programy UE.

Publikacja: 23.12.2025 16:10

169 sesja plenarna Komitetu Regionów odbyła się w dniach 10-11 grudnia 2025 r. w Brukseli

Foto: Komitet Regionów

Artur Osiecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie decyzje podjął Komitet Regionów w zakresie uproszczeń polityki spójności?
  • Jaką rolę odegrała prezydentka Sopotu w przygotowaniu opinii dotyczącej polityki spójności?
  • Jakie są potencjalne zagrożenia związane z centralizacją polityki spójności?
  • Jakie zalecenia dotyczą cyfryzacji i wykorzystania sztucznej inteligencji w kontekście uproszczeń funduszy UE?
  • Dlaczego angażowanie władz lokalnych i regionalnych jest istotne w procesie uproszczenia polityki spójności?

Dyskusja nad uproszczeniami dotyczącymi inwestowania pieniędzy z unijnej polityki spójności powraca przy wielu dyskusjach o tej polityce, a zawsze już przy negocjacjach kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Jako że teraz, od kilku miesięcy, trwają już rozmowy o Wieloletnich Ramach Finansowych na okres 2028-2034, powraca też i kwestia wprowadzenia uproszczeń. Oficjalny głos w tej kwestii postanowił też zabrać Komitet Regionów.

Przygotowanie opinii w tej sprawie powierzono Magdalenie Czarzyńskiej-Jachim, prezydentce Sopotu. I ta wywiązała się z tego zadania w tempie ekspresowym, pomimo że to jej pierwsza kadencja w organie doradczym Unii Europejskiej, jakim jest Komitet Regionów zrzeszający przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej UE. Opinia KR jest nawiązaniem do konkluzji Rady Europejskiej z 23 października 2025 r., w których apeluje się o dalsze wysiłki na rzecz przedstawiania propozycji uproszczenia ram regulacyjnych UE.

Władze lokalne i regionalne muszą mieć zagwarantowaną rolę w zarządzaniu funduszami UE

Komitet w przyjętej 11 grudnia opinii autorstwa Czarzyńskiej-Jachim i współpracującego z nią eksperta Jakuba Szlachetki, podkreśla, że uproszczenia powinny być stosowane we wszystkich odpowiednich obszarach, a w szczególności w:

  • procedurach legislacyjnych, które powinny w większym stopniu uwzględniać perspektywę władz lokalnych i regionalnych;
  • zasadach zarządzania funduszami i programami.
Jednocześnie ostrzega, że uproszczenia nie powinny oznaczać jedynie deregulacji. Ponadto, podkreśla, że uproszczenia nie mogą oznaczać centralizacji, argumentując, że propozycje Komisji Europejskiej dotyczące konsolidacji funduszy w ramach Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2028-2034 doprowadzą do nadmiernej centralizacji kluczowych obszarów polityki, w tym polityki spójności i wspólnej polityki rolnej.

Władysław Ortyl, marszałek woj. podkarpackiego
Okiem samorządowca
Władysław Ortyl: Polityka spójności powinna być wdrażana w systemie zdecentralizowanym

Komitet Regionów zaleca w swej opinii przyjęcie jednolitego zbioru przepisów regulującego wszystkie fundusze i programy UE. Domaga się też promowania uproszczonych opcji kosztów, w tym ich rachunkowości opartej na rezultatach. KR wskazuje też, że władze lokalne i regionalne muszą mieć zagwarantowaną rolę w zarządzaniu funduszami UE. Ponadto, apeluje o domniemanie zgodności lub zwolnienie z przepisów dotyczących pomocy państwa w przypadku projektów poniżej określonego progu lub o prawne zwolnienie wszystkich działań pozagospodarczych i małych dotacji.

Ograniczone zasoby i konieczność ograniczenia biurokracji

Ponadto, samorządowcy skupieni w KR podkreślają, że uproszczeniu powinna towarzyszyć kompleksowa digitalizacja i bezpieczne wykorzystanie sztucznej inteligencji (ang. AI), zwracając jednocześnie uwagę, że wykorzystanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych w odniesieniu do przepisów upraszczających powinno być w jak największym stopniu zharmonizowane w całej UE.

W opinii podkreślono też, że zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych (w tym Komitetu Regionów) we wdrażanie „programu uproszczenia” jest w pełni uzasadnione. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych na co dzień borykają się z ograniczonymi zasobami, koniecznością prawidłowego zarządzania finansami publicznymi oraz koniecznością ograniczenia biurokracji. Często są też pierwszym ogniwem w łańcuchu decyzyjnym w sytuacjach kryzysowych.

Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu podczas prezentacji opini nt. uproszczeń polityki spójności na 169. posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów.

Foto: Komitet Regionów

Opinia
Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu, sprawozdawczyni generalna opinii KR nt. uproszczeń polityki spójności

Postulat uproszczenia polityki spójności rozbrzmiewa od wielu, wielu lat, ale kiedy o tym mówię, nie mam na myśli skrócenia procedur ani ułatwień dla administracji. Najważniejsze jest, aby fundusze europejskie były bardziej dostępne, a procedury zapewniały większą elastyczność i lepiej odpowiadały potrzebom mieszkańców. To wzmocni Europę. Uczyni ją odporniejszą pod wieloma względami – demograficznymi, społecznymi, ale także militarnymi. Im więcej programów europejskich zostanie wdrożonych przez miasta, gminy i regiony, tym będą one skuteczniejsze i tym większe zaufanie zbudujemy do instytucji europejskich, do Wspólnoty Europejskiej i do naszych mieszkańców. To z kolei wzmocni odporność i siłę całej Europy. 
Mówiąc o uproszczeniu, musimy też jasno powiedzieć, że nie może ono nigdy prowadzić do centralizacji, która jest sprzeczna z założeniami naszej Wspólnoty Europejskiej, czyli zasadą pomocniczości. Uproszczenie to też nie to samo, co deregulacja. Pamiętajmy o tym. Działajmy tak, aby myśleć o efekcie, o tym, dlaczego to robimy, aby nie sam proces był najważniejszy, ale skutek. Chodzi o to, abyśmy zaspokajali potrzeby naszych mieszkańców i wzmacniali Wspólnotę Europejską.



Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Sopot polityka spójności Komitet Regionów
