Samorządowcy z całej UE chcą uproszczeń w polityce spójności

Dyskusja nad uproszczeniami dotyczącymi inwestowania pieniędzy z unijnej polityki spójności powraca przy wielu dyskusjach o tej polityce, a zawsze już przy negocjacjach kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Jako że teraz, od kilku miesięcy, trwają już rozmowy o Wieloletnich Ramach Finansowych na okres 2028-2034, powraca też i kwestia wprowadzenia uproszczeń. Oficjalny głos w tej kwestii postanowił też zabrać Komitet Regionów.

Przygotowanie opinii w tej sprawie powierzono Magdalenie Czarzyńskiej-Jachim, prezydentce Sopotu. I ta wywiązała się z tego zadania w tempie ekspresowym, pomimo że to jej pierwsza kadencja w organie doradczym Unii Europejskiej, jakim jest Komitet Regionów zrzeszający przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej UE. Opinia KR jest nawiązaniem do konkluzji Rady Europejskiej z 23 października 2025 r., w których apeluje się o dalsze wysiłki na rzecz przedstawiania propozycji uproszczenia ram regulacyjnych UE.

Władze lokalne i regionalne muszą mieć zagwarantowaną rolę w zarządzaniu funduszami UE

Komitet w przyjętej 11 grudnia opinii autorstwa Czarzyńskiej-Jachim i współpracującego z nią eksperta Jakuba Szlachetki, podkreśla, że uproszczenia powinny być stosowane we wszystkich odpowiednich obszarach, a w szczególności w: