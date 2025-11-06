Fałszerstwo we Wrocławiu? MSWiA zapowiada zmiany w budżetach obywatelskich

– Wrocławianie pokazują, że mają realny wpływ na swoją najbliższą okolicę. Dzięki ich zaangażowaniu powstają projekty odpowiadające prawdziwym potrzebom mieszkańców – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Seniorzy masowo głosowali we Wrocławiu. To było oszustwo?

Jednak tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego towarzyszyły kontrowersje. Wrocławscy urzędnicy poinformowali o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w związku z podejrzeniem nieprawidłowości w systemie głosowania.

Eksperci sprawdzili zgodność głosów z regulaminem, unikalność numerów PESEL oraz limity przypisane do numerów telefonów. Choć wszystkie PESEL-e były unikalne, a limity nie zostały przekroczone, analiza urzędników ujawniła zaskakujące zjawiska. – Setki głosów oddanych z jednego adresu IP, powtarzające się imiona i nazwiska oraz nienaturalnie wysoką liczbę głosów osób w wieku powyżej 90 lat – przekazał wrocławski ratusz.

Poza tym stwierdzono wielokrotne wykorzystanie tego samego adresu IP – odnotowano 320 głosów pochodzących z jednego adresu IP, przy czym wykorzystano jedynie 65 numerów telefonów (głosy oddane na dwa konkretne projekty nr 208 i 67). Okazało się też, że system zaakceptował między innymi głosy... 200-letniego mężczyzny i 142-letniej kobiety.

– Zaobserwowane nieprawidłowości w tym zakresie mogą wskazywać na nieuczciwe wykorzystanie mechanizmu głosowania przez osoby oddające głosy – poinformował Urząd Miasta Wrocławia.