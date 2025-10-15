Pieniądze na inwestycje z miejskich obligacji

– Emisja obligacji jest dla miasta korzystna, ponieważ zwykle pozwala pozyskać środki na korzystniejszych warunkach niż kredyt czy pożyczka, z niższymi kosztami finansowania, dłuższym okresem spłaty i większą elastycznością w kształtowaniu harmonogramu zadłużenia – mówi Marta Mirończuk, skarbnik miasta Biała Podlaska.

Korzystniejsze niż tradycyjny kredyt

W Olsztynie podjęto niedawno decyzję o emisji obligacji komunalnych na kwotę 283 mln zł. Mają one zastąpić wcześniejsze, droższe zobowiązania miasta. – Takie działanie pozwoli nam obniżyć koszty obsługi wyemitowanych obligacji. Odciążenie budżetu przełoży się na zwiększenie możliwości zdobycia finansowania na nowe inwestycje – mówi Anna Staśkiewicz, skarbnik Olsztyna.

Opcjonalnie będzie możliwa emisja obligacji w wysokości 175 mln zł. Te pieniądze pozwoliłyby pokryć możliwy deficyt budżetu. Dzięki temu samorząd zyskuje elastyczność w planowaniu swoich finansów. Anna Staśkiewicz podkreśla, że emisja obligacji jest dla Olsztyna atrakcyjna głównie ze względu na możliwość dostosowania terminów spłaty kapitału, co zapewnia miastu bezpieczeństwo płynności finansowej, a jednocześnie jest korzystniejsza niż tradycyjny kredyt.

Sytuacja w Krakowie wygląda nieco inaczej, choć cel jest podobny. – W tym roku wyemitowaliśmy dwie serie obligacji. Pierwsza o wartości 200 mln zł z terminami wykupu w latach 2036–2037, druga – 300 mln zł – z terminami wykupu w latach 2036–2040 – informuje Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego magistratu. Dodaje, że miasto przeznaczy te środki na spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz na częściowe pokrycie deficytu budżetu w 2025 r.