Pieniądze na inwestycje z miejskich obligacji

Aktualizacja: 15.10.2025 18:55 Publikacja: 15.10.2025 17:42
Biała Podlaska od 2011 r. wyemitowała już 24 serie obligacji na podstawie pięciu umów
Foto: Shutterstock
– Emisja obligacji jest dla miasta korzystna, ponieważ zwykle pozwala pozyskać środki na korzystniejszych warunkach niż kredyt czy pożyczka, z niższymi kosztami finansowania, dłuższym okresem spłaty i większą elastycznością w kształtowaniu harmonogramu zadłużenia – mówi Marta Mirończuk, skarbnik miasta Biała Podlaska.
W Olsztynie podjęto niedawno decyzję o emisji obligacji komunalnych na kwotę 283 mln zł. Mają one zastąpić wcześniejsze, droższe zobowiązania miasta. – Takie działanie pozwoli nam obniżyć koszty obsługi wyemitowanych obligacji. Odciążenie budżetu przełoży się na zwiększenie możliwości zdobycia finansowania na nowe inwestycje – mówi Anna Staśkiewicz, skarbnik Olsztyna.
Opcjonalnie będzie możliwa emisja obligacji w wysokości 175 mln zł. Te pieniądze pozwoliłyby pokryć możliwy deficyt budżetu. Dzięki temu samorząd zyskuje elastyczność w planowaniu swoich finansów. Anna Staśkiewicz podkreśla, że emisja obligacji jest dla Olsztyna atrakcyjna głównie ze względu na możliwość dostosowania terminów spłaty kapitału, co zapewnia miastu bezpieczeństwo płynności finansowej, a jednocześnie jest korzystniejsza niż tradycyjny kredyt.
Czytaj więcej
Na liście miast z najwyższym zadłużeniem są zarówno mniejsze miejscowości, jak i „giganci”, np. K...
Sytuacja w Krakowie wygląda nieco inaczej, choć cel jest podobny. – W tym roku wyemitowaliśmy dwie serie obligacji. Pierwsza o wartości 200 mln zł z terminami wykupu w latach 2036–2037, druga – 300 mln zł – z terminami wykupu w latach 2036–2040 – informuje Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego magistratu. Dodaje, że miasto przeznaczy te środki na spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz na częściowe pokrycie deficytu budżetu w 2025 r.
Kraków ma spore doświadczenie w tej materii – do tej pory miasto wyemitowało 19 serii obligacji, z których trzy zostały już wykupione. – Emisja obligacji daje nam przewagę nad klasycznymi kredytami szczególnie w obecnym okresie wysokich stóp procentowych. Pozwala nam na większą swobodę ustalenia warunków zadłużenia i dokładniejsze dopasowanie harmonogramu spłaty do naszych możliwości finansowych – dodaje krakowska urzędniczka.
Katowice całkiem niedawno zaczęły korzystać z obligacji jako narzędzia finansowego. – Pierwsza emisja odbyła się w 2023 r. i wyniosła 80 mln zł, podzielona na cztery serie po 20 mln, z terminami wykupu między 2033 a 2036 – wyjaśnia Dariusz Czapla z katowickiego Urzędu Miasta. W 2024 r. Katowice wyemitowały kolejne obligacje o wartości 380 mln zł w siedmiu seriach, które są notowane na GPW, a wykup zaplanowano na lata 2036–2042.
Biała Podlaska, choć w tym roku nie emitowała nowych obligacji, ma za sobą bogatą historię związaną z tymi działaniami. – Od 2011 r. wyemitowaliśmy już 24 serie obligacji na podstawie pięciu umów, a obecnie na wykup czeka 9 serii o łącznej wartości 83,4 mln zł – wylicza Marta Mirończuk, skarbnik miasta.
Podkreśla, że obligacje to korzystna forma finansowania, chociaż każde zadłużenie to dla samorządu wyzwanie. – Zadłużenie jest potrzebne, by realizować inwestycje, które przekraczają bieżące możliwości budżetu, ale trzeba je utrzymywać na bezpiecznym poziomie, dla stabilności finansowej miasta oraz zdolności do świadczenia usług publicznych – mówi Marta Mirończuk.
Czytaj więcej
Transformacja energetyczna to nie jest rewolucja wynikająca z jednej ustawy. To proces wymagający...
Warszawa rozpoczęła emisję swoich obligacji komunalnych w 2009 roku. Do tej pory przeprowadzono 10 emisji obligacji na rynku krajowym o wartości około 2,6 mld zł oraz jedną serię euroobligacji na 200 mln euro.
Pierwsza emisja obejmowała 10-letnie obligacje krajowe i 5-letnie na rynku zagranicznym. Większość emisji była notowana na platformie Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a euroobligacje były dostępne na giełdzie w Luksemburgu.
Ostatnia emisja obligacji miała miejsce w 2020 r., wówczas wyemitowano dwie serie obligacji na rynku krajowym o łącznej wartości 400 mln zł. – Celem emisji jest przede wszystkim finansowanie deficytu budżetu oraz realizacja programów inwestycyjnych – mówi Marzanna Krajewska, skarbnik miasta.
Aktualnie do wykupu pozostały trzy serie obligacji, z terminami spłaty między 2025 a 2030 r. Obligacje stanowią jedynie 8,6 proc. zadłużenia miasta, a koszt ich obsługi ma niewielki wpływ na sytuację finansową Warszawy.
Dlaczego samorządy decydują się na emisję obligacji? – Pozyskanie środków przez emisję obligacji jest relatywnie szybkie i proste, bez konieczności skomplikowanych procedur rozliczeniowych, a dzięki temu możemy finansować wiele inwestycji, także tych współfinansowanych ze środków unijnych – mówi Dariusz Czapla.
Podkreśla jednak, że spłaty nie są rozłożone równomiernie, co wymaga starannego planowania budżetowego. – W roku wykupu trzeba zabezpieczyć duże środki na spłatę, więc koszty obsługi długu nie zmniejszają się stopniowo – przyznaje katowicki urzędnik.
Samorządy podkreślają, że emisja obligacji to cenne narzędzie pozwalające lepiej zarządzać finansami. – Obligacje są dla samorządu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Dają możliwość określenia takich terminów spłaty kapitału, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu – podkreślają urzędnicy z Olsztyna. Na to samo zwracają uwagę samorządowcy z Krakowa.
– W przypadku emisji obligacji miasto zyskuje większą swobodę ustalania warunków, na jakich zaciągnie zobowiązanie oraz możliwość bardziej precyzyjnego dostosowania harmonogramu wykupu obligacji do swoich możliwości finansowych – mówi Małgorzata Tabaszewska.
Jak podkreśla Marzanna Krajewska, Warszawa stosuje politykę mix-financing, czyli dywersyfikuje źródła finansowania, sięgając również po preferencyjne pożyczki z Instrumentu Zielonej Transformacji Miast, kredyty w instytucjach międzynarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, oraz rozważa emisje zielonych, społecznych i detalicznych obligacji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Emisja obligacji jest dla miasta korzystna, ponieważ zwykle pozwala pozyskać środki na korzystniejszych warunkach niż kredyt czy pożyczka, z niższymi kosztami finansowania, dłuższym okresem spłaty i większą elastycznością w kształtowaniu harmonogramu zadłużenia – mówi Marta Mirończuk, skarbnik miasta Biała Podlaska.
Co dwunasty mieszkaniec województwa łódzkiego i co czterdziesty Podkarpacia określa swoją sytuację materialną ja...
Lokalne władze, które pozywają Skarb Państwa w związku z przekazywaniem niewystarczających pieniędzy na zadanie...
Tylko co piąty polski hotelarz jest zadowolony z mijającego lata – wynika z ankiety Nocowanie.pl. Nie zmienia to...
Samorządowcy coraz wyraźniej krytykują rząd. Jednak mają nadzieję, że kwestie finansowe – bo te budzą najwięcej...
Kraków kolejny raz apeluje do rządu o jak najszybsze wprowadzenie opłaty turystycznej. Związek Miast Polskich pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas