Władysław Ortyl: Polityka spójności powinna być wdrażana w systemie zdecentralizowanym

I jakie są wnioski?

Green Velo jest dla nas wspomnianym kręgosłupem. Teraz, we współpracy z samorządami powiatowymi i gminnymi, musimy do niej niejako „dojeżdżać” – z lewej i prawej strony – tworząc możliwości odjazdów i dojazdów. Sama trasa Green Velo nie obejmuje bowiem wszystkich najbardziej atrakcyjnych miejsc turystycznych i historycznych Podkarpacia. Dlatego konieczne jest uzupełnienie jej o dodatkowe połączenia.

Sądzi pan, że trasy rowerowe należy też rozważać w kontekście bezpieczeństwa?

Powiem szczerze, że każdy szlak komunikacyjny może służyć do różnych celów. Nie chcę mówić o piechocie, bo jest jej coraz mniej, ale ogólnie tak to wygląda.

W jednym z dokumentów wskazano, że przebieg europejskich dróg rowerowych powinien być także odpowiedzią na zmieniające się warunki geopolityczne.

Na pewno w takim układzie, że mamy granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą, obecnie nie myślimy zbytnio o tym, aby nasze szlaki rowerowe przekraczały granice państwa. A przecież kiedyś takie plany istniały. Chcielibyśmy, aby nasze szlaki, które już są lub jeszcze powstaną w Bieszczadach, umożliwiały dojazd do tej części Bieszczad, która jest po stronie Ukrainy. Tam również znajdują się piękne i niezwykle atrakcyjne fragmenty Karpat.

Wierzy pan, że da się bezkonfliktowo uzgadniać przebieg tras rowerowych pomiędzy województwami? Zawsze może zdarzyć się tak, że jeden region będzie chciał poprowadzić drogę inaczej niż drugi.

Odpowiem na przykładzie Green Velo, że da się to uzgodnić pomiędzy województwami. Kluczowe były styki, czyli miejsca, w których sieci się łączą, i w tym zakresie osiągnęliśmy porozumienie. Nie zawsze jednak będzie to równie proste w przypadku tras rowerowych niższego rzędu. Jeśli chodzi o styki regionalne, to my, jako marszałkowie, potrafimy się porozumieć. Podam inny przykład. Na Podkarpaciu mamy bardzo atrakcyjne Roztocze, ale Roztocze jest także w województwie lubelskim. Jesteśmy więc w pewnym sensie skazani na współpracę, aby w obu województwach powstały spójne ścieżki rowerowe. Celem jest, by trasy po stronie lubelskiej i podkarpackiej tworzyły całość, by można było swobodnie przejechać z jednej na drugą. Być może w tym zakresie pomocne okaże się Green Velo.

Trzymając się tematyki transportowej, podczas konwentu stwierdzono też, że marszałkowie mają zostać integratorami rynku transportowego na obszarze swoich województw. To, jak rozumiem, dobra centralizacja w ramach regionów?

My dzisiaj, tak na dobrą sprawę, jesteśmy kluczowym graczem, jeżeli chodzi o kolejowe przewozy regionalne. Oczywiście mamy swoich przewoźników i mamy swój tabor oraz inne zasoby, takie jak centrum obsługowe dla naszych pojazdów. Operatorem jest Polregio, ale to my wyznaczamy rozkład jazdy, kierunki połączeń i decydujemy o ich kształcie. W transporcie drogowym nie pełnimy jednak takiej roli. Być może uporządkowanie tej sfery oraz większe zaangażowanie innych samorządów sprawi, że także do miejsc, dziś określanych jako transportowo wykluczone będzie można łatwiej dojechać.