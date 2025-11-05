Po Święcie Zmarłych zostają tony śmieci. Za ich utylizację płacą miasta

Aktualizacja: 06.11.2025 00:12 Publikacja: 05.11.2025 17:41
Większość śmieci z cmentarzy – szklane znicze, sztuczne kwiaty i folie nie nadają się do recyklingu
– Dysponenci grobów nie prowadzą segregacji. Do pojemników na odpady zielone trafiały np. wiązanki z żywych kwiatów z elementami plastikowymi, jak wstążki, metalowymi, jak druty itd. Do odpadów szklanych trafiały znicze pobite, zanieczyszczone oraz znicze z elementami plastikowymi lub metalowymi – mówi Urszula Boublej, rzecznik prezydenta Białegostoku.
We Wrocławiu istnieje sześć cmentarzy komunalnych, gdzie pochowano około 270 tysięcy osób. Łódź ma trzy cmentarze z około 80 tysiącami pochowanych, Białystok – 2 cmentarze z ok. 27 700 pochowanymi, a Warszawa zarządza trzema dużymi cmentarzami komunalnymi: Północnym, Południowym oraz Wojskowymi Powązkami.
I na tych cmentarzach, zwłaszcza przed Świętem Zmarłych, ale i po nim wytwarzane są olbrzymie ilości odpadów. Wypalonych zniczy, uschniętych kwiatów, czy starych wiązanek, w dużej mierze plastikowych. – Rocznie z wrocławskich cmentarzy komunalnych zbieramy około 2,6 tys. ton odpadów, a ich ilość utrzymuje się na stabilnym poziomie od kilku lat. Najwięcej odpadów gromadzi się w IV kwartale, w związku z porządkami przed Wszystkimi Świętymi i Bożym Narodzeniem – przyznaje Monika Dubec z wrocławskiego ratusza.
W Łodzi zbieranych jest około 699 ton odpadów cmentarnych rocznie. W Warszawie ilość odpadów rośnie z roku na rok. W 2020 r. było 1706 ton, a w 2024 r. – 2007 ton.
Wywóz tych odpadów to spory wydatek. We Wrocławiu roczny koszt to 3,5–4 mln zł. W Łodzi tylko w październiku i listopadzie płaci się około 250 tys. zł. W Białymstoku rachunek za wywóz odpadów z cmentarzy w październiku 2024 r. wyniósł 40,9 tys. zł, a w listopadzie – 23,8 tys. zł. W Warszawie tylko za wywiezienie odpadów w październiku 2024 r. zapłacono 335,7 tys. zł, a w listopadzie 195 tys. 709 zł.
– Osoby odwiedzające warszawskie cmentarze komunalne najwięcej odpadów pozostawiają w październiku. Następnym miesiącem z największą ilością wywożonych odpadów jest grudzień, w którym groby są sprzątane ze zniczy, kwiatów itp. pozostałych z Wszystkich Świętych – mówi Krzysztof Swiboda, p.o. dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.
Za wywóz śmieci z cmentarzy właściciele grobów – nie płacą bezpośrednio. – Ponoszą oni koszty poprzez opłaty za miejsca pochówków, które pokrywają funkcjonowanie cmentarzy. Opłaty te nie są powiązane bezpośrednio z ilością odpadów przyniesionych i wyrzucanych przez konkretne osoby – przyznaje Monika Dubec, z wrocławskiego ratusza.
Choć w większości miast przy cmentarzach stoją pojemniki do segregacji, nie zawsze są one prawidłowo wykorzystywane. Jak przyznaje Monika Dubec z wrocławskiego ratusza, odpady nie zawsze są prawidłowo segregowane przez użytkowników. Większość odpadów cmentarnych ma charakter zmieszany i nie podlega biodegradacji.
W Białymstoku nie jest prowadzona segregacja odpadów. – Do odpadów szklanych trafiały znicze pobite, zanieczyszczone oraz znicze z elementami plastikowymi lub metalowymi – mówi Urszula Boublej. I dodaje, że dlatego cmentarne odpady są traktowane już jako zmieszane i tak są odbierane przez firmy świadczące usługi związane z odbiorem, wywozem i utylizacją nieczystości komunalnych.
Także łódzcy urzędnicy przyznają, że większość śmieci z cmentarzy – szklane znicze, sztuczne kwiaty i folie nie nadają się do recyklingu i trafiają do odpadów zmieszanych.
Trzeba jeszcze pamiętać, że od 2025 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają m.in. obowiązek segregacji zniczy LED i solarnych jako elektroodpadów. Nieprzestrzeganie tych reguł może skutkować mandatem w wysokości do 5 tysięcy zł, co ma zmusić do większej dbałości o prawidłową utylizację.
Czy jest szansa, by więcej surowców odzyskiwać z cmentarnych odpadów? Raczej mała. – Poprawa „segregowalności” wymagałaby zmian w przepisach dotyczących produkcji artykułów cmentarnych oraz wzrostu świadomości konsumentów – uważa Monika Dubec.
