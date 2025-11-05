Po Święcie Zmarłych zostają tony śmieci. Za ich utylizację płacą miasta

W Łodzi zbieranych jest około 699 ton odpadów cmentarnych rocznie. W Warszawie ilość odpadów rośnie z roku na rok. W 2020 r. było 1706 ton, a w 2024 r. – 2007 ton.

Płacą tysiące za wywóz cmentarnych śmieci

Wywóz tych odpadów to spory wydatek. We Wrocławiu roczny koszt to 3,5–4 mln zł. W Łodzi tylko w październiku i listopadzie płaci się około 250 tys. zł. W Białymstoku rachunek za wywóz odpadów z cmentarzy w październiku 2024 r. wyniósł 40,9 tys. zł, a w listopadzie – 23,8 tys. zł. W Warszawie tylko za wywiezienie odpadów w październiku 2024 r. zapłacono 335,7 tys. zł, a w listopadzie 195 tys. 709 zł.

– Osoby odwiedzające warszawskie cmentarze komunalne najwięcej odpadów pozostawiają w październiku. Następnym miesiącem z największą ilością wywożonych odpadów jest grudzień, w którym groby są sprzątane ze zniczy, kwiatów itp. pozostałych z Wszystkich Świętych – mówi Krzysztof Swiboda, p.o. dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

Za wywóz śmieci z cmentarzy właściciele grobów – nie płacą bezpośrednio. – Ponoszą oni koszty poprzez opłaty za miejsca pochówków, które pokrywają funkcjonowanie cmentarzy. Opłaty te nie są powiązane bezpośrednio z ilością odpadów przyniesionych i wyrzucanych przez konkretne osoby – przyznaje Monika Dubec, z wrocławskiego ratusza.

Mała szansa na odpowiednią segregację

Choć w większości miast przy cmentarzach stoją pojemniki do segregacji, nie zawsze są one prawidłowo wykorzystywane. Jak przyznaje Monika Dubec z wrocławskiego ratusza, odpady nie zawsze są prawidłowo segregowane przez użytkowników. Większość odpadów cmentarnych ma charakter zmieszany i nie podlega biodegradacji.