Reklama
Rozwiń
Reklama

Po Święcie Zmarłych zostają tony śmieci. Za ich utylizację płacą miasta

Cmentarze generują tony odpadów. Najwięcej na przełomie października i listopada, a większość z tych śmieci nie nadaje się do recyklingu. Za ich utylizację płacą samorządy i częściowo mieszkańcy – w ramach tzw. opłaty eksploatacyjnej.

Publikacja: 05.11.2025 17:41

Większość śmieci z cmentarzy – szklane znicze, sztuczne kwiaty i folie nie nadają się do recyklingu

Większość śmieci z cmentarzy – szklane znicze, sztuczne kwiaty i folie nie nadają się do recyklingu

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego większość odpadów cmentarnych nie jest poddawana recyklingowi?
  • Jakie są koszty związane z wywozem odpadów cmentarnych w różnych miastach Polski?
  • W jaki sposób właściciele grobów partycypują w kosztach wywozu śmieci cmentarnych?
  • Co mogłoby poprawić efektywność procesu segregacji i recyklingu odpadów cmentarnych?

– Dysponenci grobów nie prowadzą segregacji. Do pojemników na odpady zielone trafiały np. wiązanki z żywych kwiatów z elementami plastikowymi, jak wstążki, metalowymi, jak druty itd. Do odpadów szklanych trafiały znicze pobite, zanieczyszczone oraz znicze z elementami plastikowymi lub metalowymi – mówi Urszula Boublej, rzecznik prezydenta Białegostoku.

Odpady sprzątane przed Świętem, ale i po nim

We Wrocławiu istnieje sześć cmentarzy komunalnych, gdzie pochowano około 270 tysięcy osób. Łódź ma trzy cmentarze z około 80 tysiącami pochowanych, Białystok – 2 cmentarze z ok. 27 700 pochowanymi, a Warszawa zarządza trzema dużymi cmentarzami komunalnymi: Północnym, Południowym oraz Wojskowymi Powązkami.

I na tych cmentarzach, zwłaszcza przed Świętem Zmarłych, ale i po nim wytwarzane są olbrzymie ilości odpadów. Wypalonych zniczy, uschniętych kwiatów, czy starych wiązanek, w dużej mierze plastikowych. – Rocznie z wrocławskich cmentarzy komunalnych zbieramy około 2,6 tys. ton odpadów, a ich ilość utrzymuje się na stabilnym poziomie od kilku lat. Najwięcej odpadów gromadzi się w IV kwartale, w związku z porządkami przed Wszystkimi Świętymi i Bożym Narodzeniem – przyznaje Monika Dubec z wrocławskiego ratusza.

Czytaj więcej

Od stycznia tekstylia są osobną frakcją odpadów
Usługi komunalne
Przyjadą po zużyte ubrania. Należy tylko zamówić specjalny transport
Reklama
Reklama

W Łodzi zbieranych jest około 699 ton odpadów cmentarnych rocznie. W Warszawie ilość odpadów rośnie z roku na rok. W 2020 r. było 1706 ton, a w 2024 r. – 2007 ton.

Płacą tysiące za wywóz cmentarnych śmieci

Wywóz tych odpadów to spory wydatek. We Wrocławiu roczny koszt to 3,5–4 mln zł. W Łodzi tylko w październiku i listopadzie płaci się około 250 tys. zł. W Białymstoku rachunek za wywóz odpadów z cmentarzy w październiku 2024 r. wyniósł 40,9 tys. zł, a w listopadzie – 23,8 tys. zł. W Warszawie tylko za wywiezienie odpadów w październiku 2024 r. zapłacono 335,7 tys. zł, a w listopadzie 195 tys. 709 zł. 

– Osoby odwiedzające warszawskie cmentarze komunalne najwięcej odpadów pozostawiają w październiku. Następnym miesiącem z największą ilością wywożonych odpadów jest grudzień, w którym groby są sprzątane ze zniczy, kwiatów itp. pozostałych z Wszystkich Świętych – mówi Krzysztof Swiboda, p.o. dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

Za wywóz śmieci z cmentarzy właściciele grobów – nie płacą bezpośrednio. – Ponoszą oni koszty poprzez opłaty za miejsca pochówków, które pokrywają funkcjonowanie cmentarzy. Opłaty te nie są powiązane bezpośrednio z ilością odpadów przyniesionych i wyrzucanych przez konkretne osoby – przyznaje Monika Dubec, z wrocławskiego ratusza.

Mała szansa na odpowiednią segregację

Choć w większości miast przy cmentarzach stoją pojemniki do segregacji, nie zawsze są one prawidłowo wykorzystywane. Jak przyznaje Monika Dubec z wrocławskiego ratusza, odpady nie zawsze są prawidłowo segregowane przez użytkowników. Większość odpadów cmentarnych ma charakter zmieszany i nie podlega biodegradacji.

Czytaj więcej

Sporym wsparciem w zakresie oddawania niechcianych tekstyliów były dla gmin kontenery PCK
Usługi komunalne
Gminy w trudnej sytuacji. Kontenery PCK znikają, a limit recyklingu rośnie
Reklama
Reklama

W Białymstoku nie jest prowadzona segregacja odpadów. – Do odpadów szklanych trafiały znicze pobite, zanieczyszczone oraz znicze z elementami plastikowymi lub metalowymi – mówi Urszula Boublej. I dodaje, że dlatego cmentarne  odpady są traktowane już jako zmieszane i tak są odbierane przez firmy świadczące usługi związane z odbiorem, wywozem i utylizacją  nieczystości komunalnych.

Także łódzcy urzędnicy przyznają, że większość śmieci z cmentarzy – szklane znicze, sztuczne kwiaty i folie nie nadają się do recyklingu i trafiają do odpadów zmieszanych.

Trzeba jeszcze pamiętać, że od 2025 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają m.in. obowiązek segregacji zniczy LED i solarnych jako elektroodpadów. Nieprzestrzeganie tych reguł może skutkować mandatem w wysokości do 5 tysięcy zł, co ma zmusić do większej dbałości o prawidłową utylizację.

Czy jest szansa, by więcej surowców odzyskiwać z cmentarnych odpadów? Raczej mała. – Poprawa „segregowalności” wymagałaby zmian w przepisach dotyczących produkcji artykułów cmentarnych oraz wzrostu świadomości konsumentów – uważa Monika Dubec.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Klimat Recykling Odpady Wszystkich Świętych

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego większość odpadów cmentarnych nie jest poddawana recyklingowi?
  • Jakie są koszty związane z wywozem odpadów cmentarnych w różnych miastach Polski?
  • W jaki sposób właściciele grobów partycypują w kosztach wywozu śmieci cmentarnych?
  • Co mogłoby poprawić efektywność procesu segregacji i recyklingu odpadów cmentarnych?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

– Dysponenci grobów nie prowadzą segregacji. Do pojemników na odpady zielone trafiały np. wiązanki z żywych kwiatów z elementami plastikowymi, jak wstążki, metalowymi, jak druty itd. Do odpadów szklanych trafiały znicze pobite, zanieczyszczone oraz znicze z elementami plastikowymi lub metalowymi – mówi Urszula Boublej, rzecznik prezydenta Białegostoku.

Odpady sprzątane przed Świętem, ale i po nim

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Tylko w najbliższym roku Holding Łódź zainwestuje ponad 66 mln zł w modernizację obiektów i nowe atr
Z regionów
Holding Łódź: miliony na inwestycje i oszczędności dla miasta
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Pałac Zamoyskich w Warszawie otrzymał wsparcie z autorskiego programu wsparcia samorządu województwa
Materiał Partnera
Mazowsze stawia na równomierny rozwój
Wycieczkowce zazwyczaj stacjonują w porcie od 8 do 12 godzin, co pozwala pasażerom na zwiedzanie mia
Z regionów
Polskie miasta korzystają na rozwoju turystyki morskiej. Gdańsk zapowiada rekord
Water City Index ocenia efektywność wykorzystania zasobów wody w miastach
Z regionów
Czy polskie miasta umieją radzić sobie z wodą?
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Niektóre charakterystyczne elementy infrastruktury pomagającej w pozyskiwaniu dla stolicy wody z Wis
Z regionów
Warszawa otwiera nowy etap działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie