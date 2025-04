CPK koryguje linię kolejową do granicy z Czechami

Nowy plan budowy linii kolejowej ma ograniczyć wyburzenia budynków. Jednak według serwisu Rybnik.com.pl, choć władze deklarują, że „projekt został dostosowany do potrzeb mieszkańców”, nadal istnieją obawy dotyczące realnego wpływu budowy na lokalne społeczności. Nie brakuje głosów, że wprowadzone zmiany to tylko minimalne korekty, a budowa nowych linii kolejowych wciąż będzie wiązać się z przejęciami nieruchomości i ingerencją w tereny zamieszkane.

Od decyzji lokalizacyjnej CPK mieszkańcy i przedstawiciele gmin, na których ma powstać lotnisko, mieli złożyć już 36 odwołań. Może to wpłynąć na czas realizacji inwestycji

Z kolei w lokalnym, rybnickim wydaniu Wyborczej.pl negatywnie o inwestycji wypowiadają się mieszkańcy wsi Palowice w powiecie rybnickim, którą ma przeciąć szybka kolej. Według ich wyliczeń budowa kolei CPK doprowadzi do wyburzenia 20 domów, a 45 proc. terenów wsi zostanie zajętych pod tory i strefę buforową. CPK z kolei twierdzi, że ewentualne przejęcia budynków w Palowicach będą dotyczyły ok. czterech przypadków, a ostateczna ich liczba będzie możliwa do określenia po zakończeniu projektowania trasy kolei oraz ostatecznym wyznaczeniu linii rozgraniczających inwestycję.

Inwestycje CPK wokół lotniska rozkręcają się

Tymczasem rozkręcają się inwestycje CPK wokół lotniska. W końcu marca spółka otrzymała pozwolenia na budowę dla nowych linii wysokiego napięcia. To pierwsze decyzje administracyjne, które są niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia prac budowlanych na terenie powstającego lotniska. Nowe linie zastąpią dotychczasowe, przewidziane do likwidacji odcinki, znajdujące się na obszarze realizowanej inwestycji. To jeden z pierwszych etapów realizacji projektu zasilania nowego portu lotniczego w energię elektryczną. W ubiegłym tygodniu ruszył przetarg na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie lotniskowego systemu obsługi bagażu. Uruchomiono także przetarg na świadczenie usług nadzoru technicznego i merytorycznego dla budowy i modernizacji dróg na potrzeby budowy lotniska o długości 46 km.

Pojawił się także problem. Według RMF od decyzji lokalizacyjnej CPK mieszkańcy i przedstawiciele gmin, na których ma powstać lotnisko, złożyli już 36 odwołań. Może to wpłynąć na czas realizacji inwestycji.