Tarcze antydronowe. Czy samorządy zbudują je nad miastami?

Wobec zagrożeń z powietrza władze stolicy myślą o budowie miejskiego systemu antydronowego. Inne samorządy na razie nie podjęły decyzji w tej sprawie.

Publikacja: 08.11.2025 11:02

W Polsce zarejestrowano już ponad 411 tysięcy operatorów dronów – to o 140 tysięcy więcej niż rok wcześniej

W Polsce zarejestrowano już ponad 411 tysięcy operatorów dronów – to o 140 tysięcy więcej niż rok wcześniej

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie plany dotyczące systemu antydronowego rozważa Warszawa?
  • Dlaczego władze Poznania i Łodzi są sceptyczne co do stworzenia własnych systemów antydronowych?
  • W jaki sposób samorządy mogą współpracować z krajowymi służbami w zakresie przeciwdziałania dronom?
  • Co zakłada strategia Ministerstwa Obrony Narodowej dotycząca ogólnopolskiego systemu antydronowego?

Nasilające się incydenty z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony oraz coraz częstsze przypadki zakłócania ruchu lotniczego w Europie przez niezidentyfikowane bezzałogowce sprawiły, że również w Polsce powróciło pytanie o bezpieczeństwo miast i cywilów.

Samorządy analizują, jak w praktyce mogłaby wyglądać ochrona przed tego typu zagrożeniami. 

Stolica rozważa budowę systemu, a na razie edukuje mieszkańców

Władze Warszawy rozważają wprowadzenie własnego systemu antydronowego. Kilka dni temu przedstawiciele Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa rozmawiali z przedstawicielem firmy, która proponuje system antydronowy. 

– Bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy to dla nas absolutny priorytet. Dlatego w każdym czasie robimy wszystko, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. System antydronowy to jeden ze sposobów, by chronić się przed zagrożeniami z powietrza. Obecnie toczą się rozmowy, konsultacje i analiza możliwości – poinformowało nas biuro prasowe stołecznego ratusza.

Jak wcześniej przekazywał Jarosław Misztal, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, system ma mieć charakter prewencyjny i zintegrowany z krajowymi służbami. Władze stolicy chcą uniknąć sytuacji, w których obiekty pojawiające się nad strategicznymi punktami miasta pozostają bez reakcji. Poza tym takie rozwiązanie musiałoby być skonsultowane z wojskiem, żeby jedni drugim nie przeszkadzali.

Samorządy w pierwszej kolejności chcą kupować m.in. urządzenia do zapewnienia łączności dla służb
Z regionów
Ochrona ludności i obrona cywilna: „To maraton, a nie bieg na 100 metrów”

Na razie w Warszawie ruszyła kampania edukacyjna „Zanim wystartujesz, sprawdź, gdzie możesz latać dronem”. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej stolicy i ograniczenie nielegalnych lotów.

Stolica znajduje się w strefie kontrolowanej CTR lotniska Chopina (EPWA), co oznacza ograniczenia wysokości lotów i konieczność uzyskania zgody przedtaktycznej w niektórych rejonach. Nieaktywna strefa nie zawsze oznacza pełną swobodę – przed startem należy sprawdzić warunki operacyjne.

– Każdy operator musi być zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i mieć numer naklejony na swoim urządzeniu. Latanie to przywilej, który wymaga odpowiedzialności – mówi Paweł Szymański, dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Każdy operator drona ma obowiązek zgłosić lot w aplikacji DroneTower. Dzięki niej można dowiedzieć się, gdzie bezpiecznie latać, a gdzie potrzebne są dodatkowe zgody. Brak zgłoszenia to jedna z najczęstszych przyczyn naruszeń.

W Polsce zarejestrowano już ponad 411 tysięcy operatorów dronów – to o 140 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Popularność dronów rośnie, ale z nią także odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i przestrzeni powietrznej.

Bierna obrona i przygotowanie obiektów schronowych

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz popiera pomysł władz Warszawy o budowie systemu antydronowego. Uznał to za właściwy kierunek działań. – To się powinno wydarzyć w każdym ośrodku, który ma na swoim terenie infrastrukturę krytyczną – podkreślił wicepremier Kosiniak-Kamysz. Dodał, że inicjatywy samorządów mogą skutecznie uzupełniać systemy wojska i służb, a MON planuje wsparcie finansowe z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności także na takie projekty.

Ale czy inne samorządy mają podobne plany? Na razie nie. Władze Poznania, miasta położonego w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Ławica i 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, uznają, że samodzielne działania mogłyby wręcz zaburzyć ruch lotniczy.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ma m.in. wesprzeć samorządy w budowie lokalnej infrastruktury
Z regionów
Są pieniądze na obronę cywilną w samorządach, ale potrzeba zmian w przepisach

– Zgodnie z przepisami za reagowanie na naruszenia przestrzeni powietrznej odpowiadają Siły Zbrojne RP. Prezydent miasta nie ma kompetencji do organizowania czynnej obrony przeciwlotniczej – przypomina Anna Frankowska, zastępczyni dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

Władze Poznania koncentrują się na tzw. biernej obronie – przygotowaniu obiektów schronowych, edukacji ludności i współpracy z wojskiem. – W przypadku wyrażenia chęci współpracy w tym zakresie przez Siły Zbrojne RP, miasto pozostaje otwarte na wszelkie inicjatywy i propozycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Poznania – zapewnia dyr. Frankowska.

Także władze Łodzi nie planują na razie budowy własnego systemu, choć – jak informuje tamtejszy magistrat – miasto śledzi technologie związane z przeciwdziałaniem pojawianiu się niepożądanych obiektów w przestrzeni powietrznej. – Analizujemy dostępne na rynku rozwiązania i usługi, zarówno te służące bezpieczeństwu, jak i wykorzystaniu dronów w zadaniach miejskich – przekazało nam biuro prasowe miasta.

W Krakowie temat jest również obserwowany, choć bez konkretnych planów inwestycyjnych. – Na ten moment nie przewidujemy tworzenia takiego systemu – przekazała nam Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu.

Powstanie ogólnopolski mur dronowy za unijne pieniądze

Ministerstwo Obrony Narodowej uruchamia prace nad krajowym systemem antydronowym. Polska nie chce czekać na unijny „mur dronowy” i stawia na niezależność technologiczną. Jak zapowiedział wiceminister Cezary Tomczyk, prace mają zacząć się jeszcze w tym roku. Pierwsze efekty – w tym testy i prototypy – mają być widoczne w ciągu kilku miesięcy, a pełna funkcjonalność w ciągu dwóch lat.

Władze samorządowe w reagowaniu na sytuacje kryzysowe zacieśniają współpracę ze służbami mundurowymi
Ranking Samorządów
Samorządy gotowe na kryzys? Cały czas się uczą i inwestują w bezpieczeństwo

Projekt obejmie technologie wykrywania, zakłócania i neutralizowania dronów, z dużym udziałem krajowego przemysłu obronnego. Finansowanie pochodzić będzie m.in. z unijnego programu SAFE, w którym Polska ma do dyspozycji ponad 40 mld euro na projekty związane z bezpieczeństwem.

Strategia resortu zakłada, że co najmniej połowa wszystkich kontraktów związanych z budową tarczy antydronowej przypadnie rodzimym przedsiębiorstwom.

Ma to nie tylko zagwarantować niezależność technologiczną, ale też wzmocnić krajowy przemysł obronny. Wiceszef MON podkreśla, że Polska ma ambicję stać się nie tylko odbiorcą technologii, ale także jej producentem i eksporterem.

MON zapowiada, że finansowanie całego przedsięwzięcia ma pochodzić m.in. ze środków unijnego programu SAFE. Polska może liczyć na największe wsparcie spośród wszystkich krajów UE – do dyspozycji będzie aż 43,7 mld euro przeznaczonych na projekty obronne. Część z tej kwoty zostanie skierowana właśnie na rozwój technologii antydronowych. 

 

 

Źródło: rp.pl

Technologie Drony Zadania Samorządu obrona cywilna ochrona ludności

