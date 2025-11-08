Tarcze antydronowe. Czy samorządy zbudują je nad miastami?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie plany dotyczące systemu antydronowego rozważa Warszawa?

Dlaczego władze Poznania i Łodzi są sceptyczne co do stworzenia własnych systemów antydronowych?

W jaki sposób samorządy mogą współpracować z krajowymi służbami w zakresie przeciwdziałania dronom?

Co zakłada strategia Ministerstwa Obrony Narodowej dotycząca ogólnopolskiego systemu antydronowego?

Nasilające się incydenty z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony oraz coraz częstsze przypadki zakłócania ruchu lotniczego w Europie przez niezidentyfikowane bezzałogowce sprawiły, że również w Polsce powróciło pytanie o bezpieczeństwo miast i cywilów.

Samorządy analizują, jak w praktyce mogłaby wyglądać ochrona przed tego typu zagrożeniami.

Stolica rozważa budowę systemu, a na razie edukuje mieszkańców

Władze Warszawy rozważają wprowadzenie własnego systemu antydronowego. Kilka dni temu przedstawiciele Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa rozmawiali z przedstawicielem firmy, która proponuje system antydronowy.

– Bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy to dla nas absolutny priorytet. Dlatego w każdym czasie robimy wszystko, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. System antydronowy to jeden ze sposobów, by chronić się przed zagrożeniami z powietrza. Obecnie toczą się rozmowy, konsultacje i analiza możliwości – poinformowało nas biuro prasowe stołecznego ratusza.