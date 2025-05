Zbyt liberalne podejście do ochrony ludności? „Brak wytycznych do budowy schronów”

W latach 2025–2026 na realizację programu przeznaczono odpowiednio 16,7 mld zł i 17,2 mld zł. W przyszłości Programy Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej opracowywane będą na okres czterech lat, z aktualizacją co dwa lata.

Dokument umożliwia rozpoczęcie kolejnych działań, w tym uruchomienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony ludności oraz obrony cywilnej przez właściwe służby i instytucje, a przede wszystkim samorządy.

Samorząd: To ogólne przepisy, powinny zostać zmienione

Z proponowanych rozwiązań nie do końca jest zadowolony Związek Miast Polskich, który skupia blisko 400 miast. Samorządowcy mają zastrzeżenia i uwagi w sprawie sposobu utrzymywania zasobów ochrony ludności przez obowiązane organy ochrony ludności.

- Rozporządzenie MSWiA to projekt o „wysokim poziomie ogólności” oraz niespełniający delegacji ustawowej w kontekście art. 33 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zespół Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zadecydował, iż rozporządzenie powinno zostać poprawione i na nowo opracowane przez grupę roboczą rząd-samorząd, która swoje pierwsze spotkanie odbyła 16 maja - przekazał ZMP.

Związek zdecydował się napisać do MSWiA i wskazać to, czego brakuje w tym projekcie rozporządzenia. - Proponowane rozwiązania prezentują liberalne podejście do utrzymywania zasobów ochrony ludności, zapewniając organom ochrony ludności dużą swobodę w tym zakresie. Przepisy rozporządzenia pozwalają na szereg działań, nie wymuszając konkretnego, jednolitego sposobu gromadzenia i utrzymywania zasobów ochrony ludności - uważają samorządowcy.