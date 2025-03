MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z M.ST. WARSZAWA

Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi obejmuje przede wszystkim zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów wytworzonych przez mieszkańców stolicy. Wyzwaniem dla Warszawy i wszystkich samorządów na najbliższe lata są nie tylko rosnące wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, ale również skuteczna edukacja mieszkańców w zakresie segregacji odpadów już u źródła.

Zielony kontakt

Aby przybliżyć się do celu, konieczna jest poprawa segregacji – i to radykalna – a poza tym stworzenie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych oraz wdrożenie niezbędnych regulacji prawnych.

Ostatnio Warszawa przystąpiła jako współbeneficjent do projektu GO Mazovia Life. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opracował złożoną i pionierską w skali Europy koncepcję wdrażania planu gospodarki odpadami i transformacji obecnego systemu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Projekt ma ułatwić samorządom, które biorą w nim udział, realizację zadania własnego w tym obszarze.

Z unijnych środków udało nam się zrealizować w ostatnich dwóch latach zakup 69 pojemników MPE (miejskie punkty elektroodpadów) na zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, do których można wrzucać telefony i ładowarki, żarówki, tonery, baterie i akumulatory oraz drobną elektronikę. Punkty te są kolejnym elementem usprawniającym gospodarkę odpadami niebezpiecznymi na terenie stolicy oraz wpisują się w idee gospodarki o obiegu zamkniętym.

Za skuteczną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Warszawa w 2024 r. została nagrodzona statuetką „Zielony kontakt”, co jest dowodem na to, że wspólnie z mieszkańcami po raz kolejny pokazaliśmy, że zrównoważony rozwój to nasz priorytet. Nagroda została przyznana podczas Gali Kongresu Ochrony Środowiska Envicon, która odbyła się 10 grudnia ubiegłego roku w Łodzi. Konkurs Puchar Recyklingu to ważne wydarzenie, które podkreśla znaczenie działań na rzecz ochrony środowiska i promuje efektywne zarządzanie odpadami.

Ponowne użycie

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów odzieży i tekstyliów w ostatnich miesiącach Warszawa rozszerzyła katalog odpadów przyjmowanych przez mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK-i), co umożliwia wygodne ich przekazywanie. Punkty w 42 wyznaczonych lokalizacjach funkcjonują 2 razy w tygodniu – w środy i soboty. Dodatkowo mieszkańcy mogą korzystać z czterech stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na Białołęce, Bielanach, Woli i w Wilanowie.

Dla wygody mieszkańców zużytą odzież i tekstylia można oddać w mobilnych PSZOK-ach Foto: mat. pras.

Jednak w pierwszej kolejności miasto zachęca i namawia do przekazania niepotrzebnej odzieży i tekstyliów innym osobom lub organizacjom charytatywnym. Na terenie Warszawy działają miejsca wymiany rzeczy, w tym ubrań, gdzie można oddać dobre ubrania i dać im drugie życie. Ustawione są także liczne kontenery organizacji pozarządowych lub fundacji, przeznaczone do zbiórki odzieży i tekstyliów, w tym ponad 1000 kontenerów PCK.

Kwestie związane z minimalizacją ilości wytwarzanych odpadów promowane są na stronie eko.um.warszawa.pl/niemarnuje. Znajduje się tam wiele praktycznych informacji na ten temat.

Edukacja ekologiczna

W mieście stale realizowane są również projekty związane z edukacją ekologiczną – akcje edukacyjne promujące właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi, zasady selektywnej zbiórki odpadów i zapobieganie powstawaniu odpadów.

W 2024 r. przeprowadzona była akcja: „Zamiast foliówki – wielorazówki”, skierowana do mieszkańców Warszawy robiących zakupy na wybranych warszawskich targowiskach. Miasto zachęcało mieszkanki i mieszkańców stolicy do rezygnacji z plastikowych jednorazówek i korzystania z opakowań wielorazowych.

Trwa także IV edycja konkursu Warszawska Ekoliga pt. „Dzieci i młodzież segregują odzież, czyli sposoby na tekstylia”.

W 2025 r., podobnie jak w ubiegłych latach, mieszkańcy mogą wziąć udział w akcji Ekopoukładani – oddany zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny wymieniany jest na sadzonki roślin. Akcje będą organizowane 24 maja w Rembertowie, 31 maja na Pradze-Północ i 7 czerwca w Ursusie.

Inwestycje w infrastrukturę

Obecnie miejska spółka kończy budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Instalacja ma rocznie przetwarzać do 265 tys. ton odpadów. W planach jest również budowa Centrum Recyklingu i Edukacji Ekologicznej na warszawskich Bielanach.

W ramach przedsięwzięcia mają funkcjonować instalacje do doczyszczania odpadów z selektywnej zbiórki, przetwarzania odpadów zielonych i wielkogabarytowych, a także punkt selektywnej zbiórki odpadów wraz z punktem napraw i przygotowania odpadów do ponownego użycia. Centrum ma realizować zadania związane z edukacją ekologiczną mieszkańców Warszawy.

Nie można też zapomnieć o bioodpadach. W planie jest budowa instalacji do ich przetwarzania, która pozwoli na zwiększenie osiąganych poziomów recyklingu.

Celem nowych rozwiązań prawnych, takich jak system kaucyjny czy rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP), jest usprawnienie systemu oraz zmniejszenie kosztów jego funkcjonowania. W ostatnich latach wprowadzono szereg zmian i inicjatyw, które mają za zadanie poprawę efektywności i obniżenie kosztów systemu gospodarowania odpadami. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz współpracy z innymi gminami Warszawa dąży do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców.

System opłat

Fundamentem polityki odpadowej Warszawy jest system opłat za gospodarowanie odpadami.

Rada m.st. Warszawy regularnie aktualizuje stawki opłat, by dostosować je do zmieniających się kosztów i wymagań prawnych. Od 1 października 2024 r. obowiązują niższe opłaty, różnią się w zależności od rodzaju zabudowy oraz sposobu segregacji odpadów. Opłata od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej wynosi 91 zł, a w zabudowie wielolokalowej 60 zł. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą liczyć na 9 zł ulgi.

Na ostatniej sesji Rada m.st. Warszawy zdecydowała o przedłużeniu obowiązywania niższych stawek do 31 marca 2026 r.

