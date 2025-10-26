Regiony pomagają zdobywać swym firmom świat w branży ICT

Aktualizacja: 27.10.2025 13:49 Publikacja: 26.10.2025 22:34
Tegoroczne edycja targów GITEX przyciągnęła ponad 6800 wystawców i 2000 startupów z ponad 180 krajów.
Foto: Artur Osiecki
GITEX (ang. Gulf Information Technology Exhibition) i połączone z nimi targi dla start-upów Expand North Star odbywają się jednocześnie co roku w Dubaju. To impreza tak ogromna, że odbywa się w dwóch lokalizacjach, w Dubai World Trade Center i w tamtejszej marinie. Udział w tych targach to znakomita okazja do nawiązania nowych relacji biznesowych i to z podmiotami z całego globu. Tym bardziej, że są to największe targi technologiczne na świecie.
– GITEX to już nie są zwykłe targi, to globalny fenomen i barometr trendów technologicznych, który co roku przyciąga liderów branży, innowatorów i przedstawicieli rządów z całego świata. Tegoroczna, 45. już edycja, pobiła kolejne rekordy, goszcząc ponad 6800 wystawców i 2000 start-upów z ponad 180 krajów – mówi Małgorzata Kasińska, prezes MK Business Link, firmy działającej od lat na rynku emirackim, która od 8 lat jest przedstawicielem targów GITEX w Polsce.
– Polska obecność jest z roku na rok coraz bardziej widoczna i profesjonalna. Widzimy rosnące zainteresowanie. W tym roku w targach uczestniczyło ponad 100 firm z Polski, zarówno jako wystawcy z własnymi stoiskami, jak i zwiedzający aktywnie poszukujący partnerów. To pokazuje, że polski sektor technologiczny jest dojrzały i gotowy do konkurowania na globalnej arenie. Nasze firmy prezentują światowej klasy rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, fintechu, medycyny czy smart cities – dodaje Kasińska.
Na GITEX, a dokładnie na Expand North Star, a więc w części kierowanej do start-upów, była obecna m.in. ósemka młodych firm z Podkarpacia, a wszystko dzięki pomocy unijnej płynącej do przedsiębiorców za pośrednictwem władz regionu.
– Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego prowadzi projekt finansowany ze środków unijnych pt. „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Wszystkie działania, które realizujemy w jego ramach służą promocji podkarpackich firm podczas wydarzeń zagranicznych. Są to głównie targi i misje gospodarcze. Wydarzenia te są wybierane na podstawie naszego doświadczenia, ponieważ bierzemy w nich udział i oceniamy ich potencjał także pod kątem tzw. inteligentnych specjalizacji naszego regionu. Sprawdzamy, na których targach nasze firmy chciałyby zaistnieć i się pokazać. Jedną z naszych inteligentnych specjalizacji jest informatyka, dlatego wybraliśmy targi GITEX Global – tłumaczy Joanna Barańska z Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. – W ubiegłym roku zorganizowaliśmy misję gospodarczą na targi GITEX Global, a więc na tę drugą i większą część wydarzenia, ale przyjechaliśmy wtedy również na część poświęconą start-upom, czyli właśnie Expand North Star i zauważyliśmy, że jest to dobre miejsce dla naszych start-upów, które na Podkarpaciu bardzo dobrze się rozwijają w ramach ekosystemu, w którym współpracujemy także z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego i Podkarpackim Centrum Innowacji – dodaje.
Jak wybrano podkarpackie firmy, które przybyły zaprezentować się w Dubaju? – Ogłaszamy nabór publiczny na naszej stronie internetowej. Opisujemy wydarzenie i zachęcamy firmy do składania wniosków. Na GITEX Global zgłosiło się 15 firm, z tym że wcześniej określiliśmy, że wyjazd ten organizujemy dla ośmiu przedsiębiorstw, więc tyle też musieliśmy wybrać – tłumaczy Barańska.
Ostatecznie podkarpaccy przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy pojawili się na targach Expand North Star w Dubaju, które odbyły się w dniach 12-15 października 2025 r., to: LEMONADE STUDIO Marcin Wójtowicz, FLOWSTAFF, BOOK4MOVE, NETI, Compact Charger P.S.A., MANGO AI, FORSANT i ENDUROFIBER.
LEMONADE STUDIO to multidyscyplinarne studio kreatywne, łączące kompetencje agencji brandingowej, studia animacji i produkcji wideo oraz pracowni projektowej. Firma specjalizuje się w tworzeniu wizualnych treści promocyjnych, od spektakularnych animacji i fotorealistycznych wizualizacji 3D, przez identyfikacje wizualne i projektowanie interfejsów, aż po stylowe wnętrza i materiały wideo. Firma działa globalnie, wspierając start-upy, agencje i marki z różnych branż, m.in. technologicznej, edukacyjnej, finansowej i motoryzacyjnej.
– Jesteśmy agencją kreatywną robiącą rzeczy digitalowe. Zajmujemy się animacją 3D i 2D, wizualizacjami wysokiej jakości, w tym interaktywnymi. Tam, gdzie można wchodzić w interakcje z produktem, z wnętrzem, ze wszystkim, co wizualizujemy. Oprócz tego świadczymy pełną obsługę graficzną, edytujemy i tworzymy wideoprodukcje i dodatkowo projektujemy wnętrza wykonawcze. Jest to pełen pakiet usług kreatywnych. Na tych targach najważniejszą usługą są dla nas właśnie wizualizacje, w tym wizualizacje interaktywne i animacje, które tak naprawdę pełnią dużą rolę na rynku start-upowym w tłumaczeniu tego, co sprzedają start-upy, jakie produkty tworzą. Start-upy są często naszymi klientami – mówi Marcin Wójtowicz, właściciel LEMONADE STUDIO. – Na targach w Dubaju jesteśmy pierwszy raz, ale braliśmy udział w GITEX Germany. W Dubaju interesuje nas zwłaszcza branża nieruchomości, bo się dynamicznie rozwija, a w niej mamy doświadczenie na rynku polskim i europejskim. Udało się nam pozyskać parę ciekawych kontaktów, choć niekoniecznie z tego regionu, ale Dubaj i te targi są miejscem, które tak naprawdę zrzesza start-upy, inwestorów i firmy z tylu miejsc na świecie, że osoby, które odwiedzały nasze stoisko pochodzą z tak wielu krajów, że nawet nie byłbym ich w stanie wymienić. Skala tych targów i liczba odwiedzających je osób jest po prostu potężna – dodaje Wójtowicz.
Z kolei Compact Charger P.S.A. to firma projektująca i produkująca urządzenia elektroniczne do ładowania pojazdów elektrycznych i elektronikę postrzeganą ogólnie. Firma posiada patent na unikatowy w skali świata przewód do ładowania samochodów elektrycznych. Pracuje obecnie nad najmniejszym sterownikiem do ładowarek do samochodów elektrycznych.
Stoisko województwa podkarpackiego na targach Expand North Star 2025 / GITEX Global.
Foto: Artur Osiecki
– Na Expand North Star jesteśmy już po raz trzeci. Szukamy inwestorów do rozwinięcia naszego produktu, bo to nie tylko kabel, ale cała platforma do ładowania, którą można rozbudowywać i rozszerzać na wszelkie inne połączenia, do różnych samochodów. Tu jest np. przewód, który ładuje 600 A wtyczką typu 2, ale może to być wtyczka typu 1, albo wtyczka typu 3. I tak samo będzie ładować auta. To nasza platforma, na podstawie której można budować różne ładowarki prądu zmiennego do wykorzystania w domu, jednofazowe, dwufazowe, trzyfazowe – mówi Grzegorz Fluda, prezes Compact Charger. Pytany o efekty z poprzedniej edycji targów odpowiada, że trwają rozmowy z wieloma inwestorami, a jednocześnie firma cały czas rozwija swój produkt.
– Teraz wystawiam się po raz pierwszy w ramach wspólnego stoiska województwa podkarpackiego. Zawsze jeździłem na targi jako firma sam, wystawiałem się za prywatne pieniądze. Teraz otrzymałem dofinansowanie, które obejmuje miejsce na stoisku, bilet lotniczy i zakwaterowanie w hotelu. Płacę jedynie za wyżywienie. Główne koszty pokrywa zaś Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ze środków UE. Zostaliśmy wybrani w ramach konkursu, bo nasz produkt ma potencjał rozwojowy w Europie i pokazujemy tu Podkarpacie od innowacyjnej strony – dodaje Fluda.
Targi GITEX Global 2025.
Foto: Artur Osiecki
Kolejna podkarpacka firma obecna w Dubaju to Endurofiber z Sanoka. To zaawansowany technologicznie dostawca, który specjalizuje się w metalizowanym powlekaniu standardowych i specjalistycznych włókien światłowodowych, również tych przeznaczonych do przestrzeni kosmicznej. Firma wykorzystuje powłoki z metali takich jak miedź, nikiel, srebro, złoto i aluminium, zapewniając hermetyczność, odporność na ekstremalne temperatury, wilgoć, promieniowanie oraz możliwość lutowania. Ponadto Endurofiber prowadzi prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi procesami powlekania i modyfikacjami włókien światłowodowych, dążąc do uzyskania najlepszych parametrów w trudnych środowiskach (wysokiej radiacji, przestrzeni kosmicznej). Firma wspiera też klientów we wdrażaniu i konfiguracji światłowodowych systemów pomiarowych, projektując dedykowane czujniki i integrując je w sieci FBG, interferometryczne czy dystrybucyjne, gotowe do pracy w wymagających warunkach przemysłowych, kosmicznych i badawczych.
– Na GITEX znaleźliśmy się dzięki marszałkowi naszego województwa i za to chcę podziękować, bo wszystko zostało zorganizowane niezwykle sprawnie. Szukaliśmy tu partnerów do przeprowadzenia projektów pilotażowych, a tymczasem znalazło nas kilku potencjalnych inwestorów. GITEX to olbrzymie targi odwiedzane przez ludzi z całego świata i swoją drogą nasz europejski segment targów wygląda nieco skromnie w porównaniu do azjatyckiego – mówi Dobromił Pszenny, członek zarządu Endurofiber.
Stoisko regionalne na targach GITEX miało też województwo dolnośląskie. Zaprezentowało się na nim 13 dolnośląskich firm. – Przedsiębiorcy startowali w naborze do projektu „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027”. Projekt zakłada umiędzynarodowienie naszych firm. Zgłosiło się do niego ok. 50 podmiotów. Wybrane firmy, które zaprezentowały się w Dubaju, miały bardzo dużo spotkań i odwiedzających, mają bardzo dobre odczucia po tych targach – mówi Mateusz Naliwajko, główny specjalista w Wydziale Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. I jak dodaje, przedstawiciele Urzędu byli obecni już na jednej z poprzednich edycji GITEX, choć wtedy tylko jako odwiedzający, a nie jako wystawca.
Na GITEX obecna była też warszawska firma Saglabs. – Dostarczamy produkt MooseFS. Jest to rozproszony system plików, który umożliwia budowę własnych rozwiązań typu storage. Przekrój branż, które mogą z niego skorzystać jest bardzo szeroki. Są to m.in.: media, telekomy, instytucje badawcze i ochrony zdrowia, uczelnie. Nasz produkt jest nakierowany na rozwiązania on premise, ale można też zbudować chmurę, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy ludzie szeroko używają rozwiązań typu cloud – mówi Małgorzata Antosik, dyrektorka marketingu w Saglabs. Jak przyznaje, firma nie sprzedaje jeszcze produktów na Bliskim Wschodzie, stąd jej obecność na targach GITEX. – Jesteśmy tu po raz pierwszy, z indywidualnym stoiskiem, ale w obrębie Polish Business Lounge, bo nasz pobyt został dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Szukamy klientów w tym regionie świata i mamy bardzo dużo obiecujących spotkań i rozmów. Dla nas to perspektywiczny rynek i to z wielu względów. Sprzedajemy oczywiście w Polsce, ale też w Niemczech, USA, Australii i Azji – dodaje Antosik.
Inna firma także z Mazowsza, bo z położonego nieopodal stolicy Piaseczna, która wystawiała się na GITEX Global, to is-wireless. – Na GITEX jesteśmy drugi raz, ale pierwszy raz z własnym stoiskiem. Jesteśmy firmą deep-tech. Budujemy prywatne sieci 5G. Dostarczamy całą technologię. Może ona być wykorzystywana w przemyśle 4.0, w agro-techu, w różnych kampusach oraz w smart city, zresztą w kraju rozmawiamy z kilkoma samorządami. Na GITEX upatrujemy swojego miejsca, bo jest tu obecnych wiele przedsiębiorstw przemysłowych, zwłaszcza z sektora oil & gas – mówi Artur Chmielewski, szef sprzedaży w is-wireless.
Przedstawiciele firmy is-wireless na targach GITEX Global, po lewej Artur Chmielewski, head of sales, po prawej Filip Kliszczyk, business development manager.
Foto: Artur Osiecki
– W tym regionie, na Bliskim Wschodzie, jeszcze klientów nie mamy, stąd nasza obecność w Dubaju. Chcemy rozpoznać rynek i sprawdzić, jakie jest zainteresowanie prywatnymi sieciami 5G. Mamy się już czym pochwalić, bo zbudowaliśmy ponad 30 instalacji na całym świecie, głównie w Europie, ale też w Azji, w krajach takich jak Malezja, Indonezja i Filipiny. Aktualnie prowadzimy rozmowy zarówno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), jak i w Arabii Saudyjskiej – dodaje Chmielewski.
Targi GITEX m.in. ze względu na swój wciąż rosnący rozmach w przyszłym roku zostaną przeniesione na teren po Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju. Odbędą się w grudniu (7-11), a nie jak w tym roku w październiku.
Tegoroczną edycję targów i zaangażowanie polskich firm eksperci oceniają bardzo pozytywnie. – Polska obecność na GITEX Global 2025 była zdecydowanie zauważalna, w tym roku do Dubaju przyjechało kilkadziesiąt firm technologicznych z różnych regionów kraju, w tym silne reprezentacje Dolnego Śląska i Podkarpacia. Widzimy rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkiem ZEA – jeszcze kilka lat temu były to pojedyncze firmy, dziś to już zorganizowane grupy i branżowe delegacje. Targi GITEX to dla naszych firm szansa, by znaleźć partnerów w obszarach takich jak AI, cyberbezpieczeństwo, IoT czy smart solutions – ocenia Maciej Białko, szef zagranicznego biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Dubaju.
– Jako PAIH wspieraliśmy polskich wystawców na miejscu, organizując spotkania B2B z lokalnymi liderami, m.in. z eD Group, Reach Digital czy Etisalat, a także dedykowany webinar przygotowujący do targów (z udziałem znamienitych gości z Mohammed Bin Rashid Innovation Fund czy Tecom Group) i sesję networkingową z Dubai Internet City. W tym samym czasie doszło też do otwarcia biura Dubai Chambers w Warszawie, co dodatkowo wzmacnia współpracę instytucjonalną pomiędzy Polską a ZEA. Z roku na rok widać, że polska branża IT coraz odważniej wchodzi na rynki Bliskiego Wschodu i że Dubaj staje się dla niej naturalnym punktem ekspansji – dodaje Białko.
– GITEX po raz kolejny udowadnia, że ten region świata staje się ważny nie tylko w sensie geopolitycznym, ale też jako brama do innych rynków światowych. Życzyłbym sobie, aby za rok, na tym wydarzeniu, ale już na terenie po Expo, czyli o dużo większym zasięgu, był duży polski pawilon, liczni przedstawiciele administracji, organizacji pracodawców i polskiego innowacyjnego biznesu. To jedno z takich miejsc i momentów, w których możemy wiele wygrać dla naszego kraju – podkreśla Michał Żukowski, prezes Innteo i przewodniczący Platformy Nowych Technologii Pracodawców RP.
