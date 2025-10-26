Regiony pomagają zdobywać swym firmom świat w branży ICT

– Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego prowadzi projekt finansowany ze środków unijnych pt. „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Wszystkie działania, które realizujemy w jego ramach służą promocji podkarpackich firm podczas wydarzeń zagranicznych. Są to głównie targi i misje gospodarcze. Wydarzenia te są wybierane na podstawie naszego doświadczenia, ponieważ bierzemy w nich udział i oceniamy ich potencjał także pod kątem tzw. inteligentnych specjalizacji naszego regionu. Sprawdzamy, na których targach nasze firmy chciałyby zaistnieć i się pokazać. Jedną z naszych inteligentnych specjalizacji jest informatyka, dlatego wybraliśmy targi GITEX Global – tłumaczy Joanna Barańska z Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. – W ubiegłym roku zorganizowaliśmy misję gospodarczą na targi GITEX Global, a więc na tę drugą i większą część wydarzenia, ale przyjechaliśmy wtedy również na część poświęconą start-upom, czyli właśnie Expand North Star i zauważyliśmy, że jest to dobre miejsce dla naszych start-upów, które na Podkarpaciu bardzo dobrze się rozwijają w ramach ekosystemu, w którym współpracujemy także z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego i Podkarpackim Centrum Innowacji – dodaje.

Jak wybrano podkarpackie firmy, które przybyły zaprezentować się w Dubaju? – Ogłaszamy nabór publiczny na naszej stronie internetowej. Opisujemy wydarzenie i zachęcamy firmy do składania wniosków. Na GITEX Global zgłosiło się 15 firm, z tym że wcześniej określiliśmy, że wyjazd ten organizujemy dla ośmiu przedsiębiorstw, więc tyle też musieliśmy wybrać – tłumaczy Barańska.

Czym zajmują się podkarpackie start-upy?

Ostatecznie podkarpaccy przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy pojawili się na targach Expand North Star w Dubaju, które odbyły się w dniach 12-15 października 2025 r., to: LEMONADE STUDIO Marcin Wójtowicz, FLOWSTAFF, BOOK4MOVE, NETI, Compact Charger P.S.A., MANGO AI, FORSANT i ENDUROFIBER.

LEMONADE STUDIO to multidyscyplinarne studio kreatywne, łączące kompetencje agencji brandingowej, studia animacji i produkcji wideo oraz pracowni projektowej. Firma specjalizuje się w tworzeniu wizualnych treści promocyjnych, od spektakularnych animacji i fotorealistycznych wizualizacji 3D, przez identyfikacje wizualne i projektowanie interfejsów, aż po stylowe wnętrza i materiały wideo. Firma działa globalnie, wspierając start-upy, agencje i marki z różnych branż, m.in. technologicznej, edukacyjnej, finansowej i motoryzacyjnej.

– Jesteśmy agencją kreatywną robiącą rzeczy digitalowe. Zajmujemy się animacją 3D i 2D, wizualizacjami wysokiej jakości, w tym interaktywnymi. Tam, gdzie można wchodzić w interakcje z produktem, z wnętrzem, ze wszystkim, co wizualizujemy. Oprócz tego świadczymy pełną obsługę graficzną, edytujemy i tworzymy wideoprodukcje i dodatkowo projektujemy wnętrza wykonawcze. Jest to pełen pakiet usług kreatywnych. Na tych targach najważniejszą usługą są dla nas właśnie wizualizacje, w tym wizualizacje interaktywne i animacje, które tak naprawdę pełnią dużą rolę na rynku start-upowym w tłumaczeniu tego, co sprzedają start-upy, jakie produkty tworzą. Start-upy są często naszymi klientami – mówi Marcin Wójtowicz, właściciel LEMONADE STUDIO. – Na targach w Dubaju jesteśmy pierwszy raz, ale braliśmy udział w GITEX Germany. W Dubaju interesuje nas zwłaszcza branża nieruchomości, bo się dynamicznie rozwija, a w niej mamy doświadczenie na rynku polskim i europejskim. Udało się nam pozyskać parę ciekawych kontaktów, choć niekoniecznie z tego regionu, ale Dubaj i te targi są miejscem, które tak naprawdę zrzesza start-upy, inwestorów i firmy z tylu miejsc na świecie, że osoby, które odwiedzały nasze stoisko pochodzą z tak wielu krajów, że nawet nie byłbym ich w stanie wymienić. Skala tych targów i liczba odwiedzających je osób jest po prostu potężna – dodaje Wójtowicz.

Z kolei Compact Charger P.S.A. to firma projektująca i produkująca urządzenia elektroniczne do ładowania pojazdów elektrycznych i elektronikę postrzeganą ogólnie. Firma posiada patent na unikatowy w skali świata przewód do ładowania samochodów elektrycznych. Pracuje obecnie nad najmniejszym sterownikiem do ładowarek do samochodów elektrycznych.