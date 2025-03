Tekst przygotowany przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wydarzenie organizowane przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza zgromadzi liderów, ekspertów oraz przedstawicieli branży zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Już za dwa tygodnie w stolicy Pomorza Zachodniego spotkają się liderzy polityczni, naukowcy, przedsiębiorcy oraz aktywiści, aby omówić kluczowe wyzwania i innowacyjne rozwiązania w zakresie polityki klimatycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym i edukacji ekologicznej przyszłych pokoleń.

– Pomorze Zachodnie to najbardziej zielony region w Polsce. OZE to nasza regionalna specjalizacja. To na Pomorzu Zachodnim wiele lat temu powstały pierwsze farmy wiatrowe, dzięki czemu jesteśmy liderem w produkcji zielonej energii. To gigantyczny potencjał, który chcemy wykorzystać dla rozwoju zachodniopomorskiej gospodarki i rozwoju naszych firm. Chcemy inspirować zarówno przedsiębiorców, jak i mieszkańców do jeszcze większego zaangażowania w ochronę środowiska, chcemy promować dobre praktyki, edukować i dyskutować o wyzwaniach w obszarze ekologii. Tych globalnych, i tych lokalnych – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Prelekcje i dyskusje

Na uczestników wydarzenia czekają prelekcje oraz dyskusje w ramach pięciu bloków tematycznych:

* Strategiczne decyzje i regulacje prawne – to część wydarzenia poświęcona dyskusji na temat strategii i planów rządu oraz samorządów wobec zmian klimatycznych i ich konsekwencji. Prelegenci będą rozmawiać także o regulacjach unijnych i krajowych wpływających na energetykę, transport i przemysł, w tym m.in. o finansowaniu zielonej transformacji, dekarbonizacji i walce z kryzysem klimatycznym.

* Zmiany klimatu i rozwiązania adaptacyjne – to blok tematyczny, w którym zostaną zaprezentowane najnowsze badania dotyczące zmian klimatycznych, a także adaptacji miast i regionów do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Poruszone zostaną tematy dotyczące tego, jak nauka może wesprzeć politykę klimatyczną i sektor biznesu.

* Technologia w energetyce – poruszy tematy związane z energetyką przyszłości – offshore, onshore, magazynowanie energii, wodór i inteligentne sieci energetyczne. Prelegenci porozmawiają o przemianach w przemyśle, nawiążą do dekarbonizacji, efektywności energetycznej, zielonych technologii, a także wpływie regulacji i sposobów finansowania na rozwój zielonych inwestycji.

* Ekoinnowacje i start-upy – liderzy ekotechnologii zaprezentują innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska w nowych modelach biznesowych i zastosowaniu sztucznej inteligencji na rzecz ochrony planety.

* Edukacja i komunikacja ekologiczna – to blok poświęcony dyskusji o świadomości społecznej, istocie odpowiedniej komunikacji ekologicznej, niezbędnej do skutecznej transformacji oraz o tym, jak skutecznie mówić o klimacie. Poruszona zostanie rola mediów i influencerów oraz aktywistów i lokalnych NGO w kształtowaniu polityki klimatycznej.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. Janusz Gajowiecki (prezes Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej), Dominika Taranko (Wind Industry Hub), Robert Czerniawski (dyrektor IMiGW), Aleksandra Kardaś (naukaoklimacie.pl), Paweł Machalski (prezes Forum Rozwoju Energii Odnawialnej), Artur Osuchowski (PKN Orlen), Tobiasz Imbierski (prezes IMB Power), Piotr Bucki.

Partnerem medialnym wydarzenia jest redakcja „Rzeczpospolitej”, której redaktorzy poprowadzą ekodyskusje (m.in. Monika Borkowska).

Magazynowanie energii szansą dla firm

– Cieszy rozwój OZE w całym kraju. Biorąc pod uwagę nasze zużycie energii w zestawieniu z produkcją z OZE, wciąż jesteśmy liderem w tzw. samowystarczalności ze wskaźnikiem 122,7 proc. Średnia w kraju wynosi 28,5 proc. Obecnie priorytetem staje się dobowe i sezonowe magazynowanie energii, w tym wytwarzanie „zielonego” wodoru. I właśnie magazynowanie energii jest teraz szansą dla firm chcących wykorzystywać w swojej działalności energię odnawialną. Chcemy stać się zieloną elektrownią dla całej Polski. To jest możliwe, jeśli będziemy mieli dobre regulacje, przychylny rząd i zaangażowanych przedsiębiorców – mówi Olgierd Geblewicz.

Forum Ekologiczne odbędzie się w pierwszy dzień wiosny – 21.03.2025 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie. Jest kierowane zarówno do przedsiębiorców, naukowców, jak i wszystkich mieszkańców regionu, którzy zaangażowani są w rozwój zielonej energii oraz wsparcie edukacji klimatycznej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji, liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji o wydarzeniu i prelegentach dostępne jest na stroniewww.biznes.wzp.pl.

– Segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii, niemarnowanie żywności, dbałość o otoczenie – to zasady, którymi powinien kierować się każdy z nas – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz. – Zmiany klimatu, kryzys energetyczny uświadamiają nam wszystkim, że troska o środowisko to nie moda, a konieczność! Budowanie postaw proekologicznych przynosi wiele pozytywnych efektów. Widać dużą aktywność lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych. Ekologiczne idee są też coraz ważniejsze dla firm i instytucji.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Pomorze Zachodnie–Zielony Region–Wspólny Klimat” finansowanego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027”.

Tekst przygotowany przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO