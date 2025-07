– Musimy robić coraz więcej, za mniej i w trudniejszych warunkach – tak jeden z samorządowców, respondentów badania jakościowego, przeprowadzonego przez naukowców z SGH, odpowiedział na pytanie o najpoważniejsze wyzwania dla samorządów lokalnych oraz dla gospodarki w najbliższych 12 miesiącach.

Reklama Reklama

Pytanie to było częścią badania służącego do obliczenia Wskaźnika Aktywności Rozwojowej Samorządów (WARS). Ten policzony po raz piąty (w półrocznych odstępach), obrazuje nastroje władz lokalnych dotyczące perspektyw dalszego rozwoju. W wiosennej edycji, spadł do najniższego poziomu od 2023 r., czyli od początku pomiarów. Najgorzej swoją sytuację oceniają przedstawiciele gmin wiejskich i powiatów.

Jakie najpoważniejsze wyzwania widzą samorządowcy

W badaniu jakościowym, w którym wzięło udział 360 samorządowców, to problemy z finansami, zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących, presja inwestycyjna, transformacja energetyczna i zmiany demograficzne, były najczęściej wymienianymi wyzwaniami dla jednostek samorządu terytorialnego.

– Miasta na prawie powiatu najczęściej wskazywały kwestie związane z presją finansową. Dla powiatów jest to oświata. A gminy wiejskie pośród wyzwań dla siebie wskazują spadek liczby mieszkańców i starzenie się społeczeństwa – zrelacjonował Kamil Flig z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH. Zwrócił uwagę na to, że pojawiły się wyzwania, których kilka lat temu nie było: wdrożenie ustawy o obronie Ojczyzny czy cyfryzacja usług publicznych.