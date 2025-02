Zapominalski jak Polak. Co trafia do biur rzeczy znalezionych?

W Szczecinie do biura odniesiono nowy telewizor w kartonie z fakturą zakupu, który został przekazany przez policję. Na komisariat dostarczył go znalazca. - Nie udało się ustalić właściciela, dlatego ostatecznie przedmiot trafił do znalazcy - wspomina szczeciński urzędnik.

W 2024 roku w stołecznym Biurze Rzeczy Znalezionych przyjęto blisko 14 tys. przedmiotów, rok wcześniej - 10,7 tys. Warszawiacy gubili głównie dokumenty, telefony, zegarki i elektronikę. - Wśród znalezionych rzeczy były m.in. floret, rękawice bokserskie, rakieta do squasha, maszyna do szycia oraz instrumenty muzyczne takie jak: flet, gitara, klarnet, saksofon, skrzypce i ukulele - wyliczają urzędnicy ze stołecznego ratusza.

Telefony, portfele, laptopy, ale także sejf i złoto

We Wrocławiu Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przy ul. Długiej. Trafiają tam przedmioty z całego Wrocławia, które przekazują zarówno osoby prywatne, jak i Wrocławski Park Wodny, galerie handlowe, PKP, policja czy MPK.

W ub. roku trafiły tam w sumie 534 przedmioty (w 2023 r. – 605). -To najczęściej telefony (168 szt.), portfele (około 140), laptopy (6), słuchawki (11), klucze od domów i samochodów (30) – takich jak np. mercedes, renault, citroen, audi, mini - które wciąż czekają na właścicieli - wylicza Joanna Urbańska-Jaworska, z wrocławskiego ratusza.

Był też znaleziony w tramwaju obraz madonny z dzieciątkiem czy gitara klasyczna, ale też zostawiona w autobusie parownica do ubrań, czy przekazany do biura przez PKP sejf i złoto.