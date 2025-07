Nowe „Czyste Powietrze”. Zawarto już umowy na ponad 100 mln zł

Przeprowadziłeś już termomodernizację? Wystąp o dofinansowanie

Tylko do końca lipca trwa tzw. okres przejściowy w programie „Czyste Powietrze”. To szczególny czas dla osób, które już wcześniej – od 28 maja 2024 roku – rozpoczęły prace związane z termomodernizacją swojego domu. Dlaczego? Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą one ubiegać się o dofinansowanie na wydatki poniesione przed oficjalnym startem nowego naboru, który ruszył 31 marca 2025 roku. A po 31 lipca te zasady przestają obowiązywać.

Od sierpnia dotacje będą przyznawane już tylko na wydatki poniesione maksymalnie sześć miesięcy przed złożeniem wniosku. Oznacza to, że jeśli modernizacja została rozpoczęta wcześniej niż w lutym 2025 roku, nie będzie już możliwości jej sfinansowania w ramach programu.

– Jeśli mieszkańcy planują złożyć wniosek o dofinansowanie na prace wykonane w 2024 roku, to powinni zrobić to jak najszybciej, najpóźniej do końca lipca – radzą urzędnicy z Olsztyna. Przypominają, że w połowie lipca zostanie wznowiony nabór dotyczący dofinansowania kotłów gazowych. Ale najpierw warto złożyć wniosek w aktualnie trwającym okresie przejściowym, obejmującym termomodernizację – czyli na przykład ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy instalację wentylacji.

W naborze uzupełniającym na dotacje do kotłów gazowych przewidziano w budżecie 70 mln zł. Jest on skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ponieśli koszty wymiany kopciucha na kocioł gazowy, ale nie mieli możliwości uzyskania wsparcia z powodu wstrzymania naboru wniosków w programie „Czyste Powietrze” pod koniec listopada 2024 r.