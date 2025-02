Kolejne kłopoty na przekopie przez Mierzeję Wiślaną

Na razie do zakończenia niezbędnych prac infrastrukturalnych w porcie nie będą tam mogły zawijać statki morskie, dla których powstał przekop, a więc jednostki o zanurzeniu do 4,5 m, długości do 100 m i szerokości do 20 m. W rezultacie inwestycja pozostaje bezużyteczna, bo jej główne zadanie – umożliwienie dotarcia statkom do portu w Elblągu z pominięciem drogi wodnej przez Cieśninę Pilawską na terenie Rosji – nie zostało zrealizowane. Zaś przekop – jedna ze sztandarowych inwestycji rządów PiS – stanowi co najwyżej kosztowną atrakcję turystyczną.

Pogłębienie blisko 900-metrowego odcinka rzeki Elbląg to warunek, by do elbląskiego portu mogły wpływać większe statki towarowe

Elbląg liczy, że dokończenie inwestycji pozwoli zwiększyć znaczenie portu, który mógłby stać się czwartym portem polskiej gospodarki. Zyskałby dostęp nie tylko do Bałtyku i portów trójmiejskich, ale także do portów skandynawskich oraz tych w Europie Zachodniej. To wiązałoby się ze wzrostem obrotów i poszerzeniem asortymentu przeładowywanych towarów oraz możliwością kolejnych inwestycji w rozbudowę infrastruktury portowej. Tymczasem dziś port jest skazany na współpracę z portami obwodu kaliningradzkiego, która została ograniczona do minimum.

Czy przekop na Mierzei Wiślanej miał sens?

Jeśli w 2014 r. wielkość przeładunków sięgnęła 360 tys. ton, to po aneksji Krymu przez Rosję zaczęła spadać do ok. 200 tys. ton. W eksporcie z Polski przez elbląski port przechodziły głównie materiały budowlane i konstrukcje stalowe. W imporcie najważniejszą część stanowił rosyjski węgiel, a także pasze, zboża i nawozy. W 2022 r. przeładowano już tylko ok. 158 tys. t, rok później spadek się pogłębił.

Zarazem nie brak wątpliwości co do sensowności całej inwestycji. Brakuje ładunków, których transport kanałem miałby ekonomiczne uzasadnienie, a z gdańskiego terminala DCT kontenery wyjeżdżają pociągami lub tirami drogą ekspresową S7 i do Elbląga mogą dojechać w godzinę. Na Bałtyku brakuje także odpowiedniej wielkości statków. Takie pływają dopiero na Renie oraz w rejonie kanału La Manche. Nie można także wykorzystać do transportu barek, bo resztki śródlądowej floty pływają po Odrze, przy tym są kompletnie wyeksploatowane i nie nadają się do wypływania na wody Zatoki Gdańskiej. W rezultacie pieniądze wydane na inwestycję mogą się nigdy nie zwrócić.