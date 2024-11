Nietypowe atrakcje na miejskich basenach

- We Wrocławiu wciąż brakuje krwi, a krew to dar życia, którego nie można kupić. Wrocławski Park Wodny zaprasza do oddania krwi swoich gości oraz pobliskich mieszkańców. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy prezenty niespodzianki. Zapraszamy do oddania krwi, pomagajmy razem - apeluje Adrianna Pawlicka, rzecznik prasowy Aquaparku.

Czytaj więcej Podatki Miasta promują podatników. Liczne zniżki z kartą mieszkańca Zniżki na korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych, promocje handlowe, łatwiejszy dostęp do kultury czy rozrywki - takie m.in. korzyści oferują władze miast mieszkańcom rozliczającym w nich podatki.

W innych wrocławskich aquaparkach Zakrzów czy Brochów zorganizowano nocne pływanie i saunowanie. Można wziąć udział w ceremonii saunowej oraz popływać „w niesamowitym klimacie”. Kolejna podobna impreza już 13 listopada. Wówczas we wrocławskim aquaparku zaplanowano Wieczór Saunowy.

- Przenieś się w czasie i doświadcz saunowania, jakiego jeszcze nie było! Wyrusz z nami w niezwykłą podróż przez różne epoki – poczuj na własnej skórze, jak relaks wyglądał w dawnych czasach i jakie tajemnice skrywały rytuały odprężenia - zachęcają organizatorzy.

A w Warszawie w dniach 29-30 listopada 2024 roku na pływalni OSiR Żoliborz odbędzie się druga edycja wydarzenia pod nazwą LIGHT it Up! Swimming Show. Udział w niej weźmie aż 500 zawodników z całego kraju. Będą oni rywalizować w konkurencjach sprinterskich, w formule eliminacji i finałów z podziałem na roczniki.

- Całe wydarzenie będzie miało spektakularną oprawę świetlną, wizualną oraz muzyczną i będzie opatrzone profesjonalną relacją komentatorów - zapowiada OSiR Żoliborz.