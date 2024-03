20 lat Polski w UE. "Rzeczpospolita" wyróżnia samorządy

- Uważam, że Gdyni udało się znakomicie wykorzystać 20 lat członkostwa w UE. To nie tylko inwestycje, które zmieniły oblicze naszego miasta, wszystko co robimy ma sprawiać, by mieszkańcom dobrze się żyło, by dobrze się czuli w naszym mieście. Będziemy pracować, być ta przyjazność dla mieszkańców stała się marką Gdyni – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

„Samorządy Rzeczpospolitej – 20 lat Polski w UE”: Najlepsze unijne inwestycje 20-lecia

Na poniedziałkowej gali „Samorządy Rzeczpospolitej – 20 lat Polski w UE”, wręczyliśmy łącznie 25 wyróżnień. Aż 15 z nich to nagrody za „Unijne inwestycje 20-lecia".

Wyróżniania w kategorii transport trafiły do: Gdańska (za system transportu publicznego, sprzyjający zmniejszeniu zatłoczenia i zanieczyszczenia w mieście), Wrocławia (za zintegrowany system transportu szynowego w aglomeracji, Lublina (za zintegrowane centrum komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Wyróżnienia w kategorii kultura i edukacja przyznaliśmy: Warszawie (za Centrum Nauki Kopernik), Katowicom (za Międzynarodowe Centrum Kongresowe i siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia), Szczecinowi (za filharmonię Szczecińską im. Mieczysława Karłowicza) oraz samorządowi Województwa Lubuskiego (za Park Technologii Kosmicznych).

W kategorii społeczeństwo uhonorowaliśmy: Łódź (za Regionalne Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego oraz wieloetapowy projekt rewitalizacji centrum miasta), Białystok (za Muzeum Pamięci Sybiru), Bydgoszcz (za Park Kultury, rewitalizację Młynów Rothera oraz Wyspy Młyńskiej), samorząd Województwa Wielkopolskiego (za Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka).