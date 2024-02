UE sypnie miliardami na drogi we wschodniej Polsce

Dofinansowanie w wysokości 85 proc. kosztów inwestycji trafi do pięciu województw: podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, a także mazowieckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na dziewięć inwestycji wartych w sumie 2,8 mld zł i obejmujących 321 km dróg - z tego na 214 km zaplanowano modernizację, natomiast 17 km to drogi, które dopiero powstaną.

85 proc. Tyle kosztów inwestycji drogowych w pięciu województwach pokryje UE

Pieniądze z UE na budowę dróg: Największe wsparcie trafi do warmińsko-mazurskiego

Umowę w tej sprawie podpisała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z marszałkami województw. Największe wsparcie z UE na pojedynczy projekt – ponad 633 mln zł - trafi do warmińsko-mazurskiego, gdzie rozbudowywany jest międzyregionalny ciąg komunikacyjny od Kętrzyna do wschodniej granicy województwa, na odcinkach dróg DW 592, 655 i 653. Do tego region otrzyma jeszcze 258 mln zł na budowę drogi stanowiącej obejście Kętrzyna.

Blisko pół miliarda zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie drogi nr 747 na Mazowszu, pomiędzy Iłżą a Lipskiem, natomiast 220 mln zł otrzyma Podkarpacie na rozbudowę drogi 865 od Sobiecina do Cieszanowa. Trzy przedsięwzięcia dostały finansowe wsparcie (łącznie 508 mln zł) na Podlasiu: to rozbudowa drogi 679 Łomża – Mężenin, drogi 687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie oraz drogi 688 Tarnopol – Siemianówka. Z kolei w województwie świętokrzyskim dofinansowania będzie rozbudowa drogi 744 Tychów Stary – Starachowice, budowa obwodnicy wokół miejscowości Bogoria oraz obwodnica Nowego Korczyna.