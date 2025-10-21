Miejskie ciepło z gorących źródeł podziemnych

Szczecin znajduje się w obszarze o bardzo dobrych warunkach geotermalnych, z jednym z najwyższych w kraju strumieni cieplnych na poziomie ok. 90–100 mW/m². Wody podziemne na głębokości ok. 2 km mają temperaturę od 60 do 80 st. C.

Pozyskane ciepło pozwoli zasilać miejską sieć ciepłowniczą, zastępując paliwa kopalne i ograniczając emisję szkodliwych substancji. To ważny krok dla miasta, które chce zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i podnieść samowystarczalność energetyczną.

Konin otwiera geociepłownię, Poddębice już korzystają ze źródeł

W Polsce coraz więcej miast decyduje się na inwestycje w geotermię. Dobrym przykładem jest Konin, gdzie od maja 2021 r. trwała budowa Ciepłowni Geotermalnej. Jak wyjaśnia Sławomir Lorek, prezes MPEC Konin, projekt został ukończony w 2024 r. a obecnie instalacja jest w fazie rozruchu. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 27 października.

Ciepłownia pobiera wodę o temperaturze powyżej 90 st. C, którą pozyskuje z dubletu otworów geotermalnych. – Docelowo geotermia ma zapewnić około 10 proc. zapotrzebowania miasta na ciepło – dodaje prezes Lorek. Inwestycja kosztowała ponad 67 mln zł, z czego znaczna część pochodziła z funduszy unijnych i NFOŚiGW.

Niemal ćwierć wieku, bo od 2001 r. wody termalne wykorzystywane są do ogrzewania budynków w Uniejowie. – Kotłownia szczytowa ma za zadanie dogrzewać wodę sieciową od temperatury około 56 do 70 st. C w przypadkach niskich temperatur zewnętrznych – przyznaje Agnieszka Solińska z Urzędu Miasta w Uniejowie.

– Inwestycja pozwoliła znacznie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do atmosfery w Uniejowie, jednakże należy zaznaczyć, że inwestycje geotermalne są niezwykle kapitałochłonne – mówi urzędniczka. Dlatego rozbudowa sieci geotermalnej uzależniona jest od dostępności źródeł finansowania – krajowych i unijnych.