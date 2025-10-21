Reklama

Miejskie ciepło z gorących źródeł podziemnych

Przy ul. Dąbskiej w Szczecinie zostanie wywiercony otwór geotermalny, a woda z tego źródła będzie wykorzystana w systemie ciepłowniczym miasta. Podobne plany mają również inne miasta.

Publikacja: 21.10.2025 11:56

Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie trwała trzy lata, obecnie instalacja jest w fazie rozruchu

Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie trwała trzy lata, obecnie instalacja jest w fazie rozruchu

Foto: mat.pras.

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób w Szczecinie planuje się wykorzystać gorące źródła podziemne?
  • Jak geotermia wpływa na redukcję emisji zanieczyszczeń w miastach?
  • Czy inwestycje w geotermię są opłacalne pod względem ekonomicznym i ekologicznym?

W Szczecinie trwa ważna inwestycja, która może odmienić miejskie ogrzewanie. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ogłosił przetarg na wykonanie nowego otworu geotermalnego przy ul. Dąbskiej. To kolejny etap projektu, który ma pozwolić na wykorzystanie ciepła ziemi do zasilania sieci ciepłowniczej w mieście.

– Naszym zadaniem jest nie tylko nadzór geologiczny i techniczny nad wierceniem, ale też przygotowanie kompletnej dokumentacji, która pozwoli na ocenę jakości wody termalnej i dalsze kroki inwestycyjne – mówi Anna Folkman, rzecznik ZUO w Szczecinie.

Gorąca woda wypiera węgiel

Realizacja odwiertu potrwa około roku, a po tym czasie przez kolejne sześć miesięcy będą opracowywane szczegółowe analizy hydrogeologiczne. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 12,9 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej

Jak transformować lokalne ciepłownie?
Z regionów
Jak transformować lokalne ciepłownie?
Reklama
Reklama

Szczecin znajduje się w obszarze o bardzo dobrych warunkach geotermalnych, z jednym z najwyższych w kraju strumieni cieplnych na poziomie ok. 90–100 mW/m². Wody podziemne na głębokości ok. 2 km mają temperaturę od 60 do 80 st. C. 

Pozyskane ciepło pozwoli zasilać miejską sieć ciepłowniczą, zastępując paliwa kopalne i ograniczając emisję szkodliwych substancji. To ważny krok dla miasta, które chce zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i podnieść samowystarczalność energetyczną. 

Konin otwiera geociepłownię, Poddębice już korzystają ze źródeł

W Polsce coraz więcej miast decyduje się na inwestycje w geotermię. Dobrym przykładem jest Konin, gdzie od maja 2021 r. trwała budowa Ciepłowni Geotermalnej. Jak wyjaśnia Sławomir Lorek, prezes MPEC Konin, projekt został ukończony w 2024 r. a obecnie instalacja jest w fazie rozruchu. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 27 października.

Ciepłownia pobiera wodę o temperaturze powyżej 90 st. C, którą pozyskuje z dubletu otworów geotermalnych. – Docelowo geotermia ma zapewnić około 10 proc. zapotrzebowania miasta na ciepło – dodaje prezes Lorek. Inwestycja kosztowała ponad 67 mln zł, z czego znaczna część pochodziła z funduszy unijnych i NFOŚiGW.

Niemal ćwierć wieku, bo od 2001 r. wody termalne wykorzystywane są do ogrzewania budynków w Uniejowie. – Kotłownia szczytowa ma za zadanie dogrzewać wodę sieciową od temperatury około 56 do 70 st. C w przypadkach niskich temperatur zewnętrznych – przyznaje Agnieszka Solińska z Urzędu Miasta w Uniejowie.

– Inwestycja pozwoliła znacznie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do atmosfery w Uniejowie, jednakże należy zaznaczyć, że inwestycje geotermalne są niezwykle kapitałochłonne – mówi urzędniczka. Dlatego rozbudowa sieci geotermalnej uzależniona jest od dostępności źródeł finansowania – krajowych i unijnych.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Węglokoks Energia ZCP pracuje nad zmianą taryfy dla ciepła w Rudzie Śląskiej
Z regionów
Rekordowych podwyżek cen ciepła w Rudzie Śląskiej jednak nie będzie?

Z kolei Poddębice to przykład miasta, które od 2013 r. z powodzeniem ogrzewa większość swoich budynków wodą termalną. Burmistrz Piotr Sęczkowski podkreśla, że woda termalna ma 72 st. C., co pozwala na efektywne ogrzewanie bez dodatkowego dogrzewania.

Geotermia w Poddębicach pokrywa ok. 95 proc. zapotrzebowania budynków wielorodzinnych i wielu obiektów użyteczności publicznej. Cała inwestycja kosztowała ok. 45 mln zł. 

Ekologia i motor napędowy lokalnej gospodarki

Czy geotermia się opłaca? – Tak, przede wszystkim ze względu na długofalowe oszczędności i korzyści ekologiczne – podkreśla Sławomir Lorek. I dodaje, że inwestycje w geotermię pozwalają uniezależnić się od paliw kopalnych i stabilizują koszty ogrzewania.

Podobnego zdania jest Anna Folkman: – To ekologiczne źródło energii, które wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu w Szczecinie. 

Z kolei burmistrz Poddębic dodaje: – Nasze doświadczenie pokazuje, że to inwestycja, która zwraca się mieszkańcom i całemu miastu.

Reklama
Reklama

Patrząc w przyszłość, miasta zapowiadają dalszą rozbudowę systemów geotermalnych. W Szczecinie trwają analizy możliwości rozszerzenia sieci i zwiększenia liczby odwiertów. Poddębice planują objęcie siecią także osiedli domków jednorodzinnych. 

– Poddębice to chyba jedyne miasto w Polsce, w którym w ciągu dekady udało się wybudować odwiert geotermalny, sieć ciepłowniczą i termy. Oczywiście było to możliwe dzięki wsparciu funduszy unijnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – zauważa burmistrz miasta.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy Finanse samorządów Energetyka Ciepło energia

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób w Szczecinie planuje się wykorzystać gorące źródła podziemne?
  • Jak geotermia wpływa na redukcję emisji zanieczyszczeń w miastach?
  • Czy inwestycje w geotermię są opłacalne pod względem ekonomicznym i ekologicznym?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

W Szczecinie trwa ważna inwestycja, która może odmienić miejskie ogrzewanie. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ogłosił przetarg na wykonanie nowego otworu geotermalnego przy ul. Dąbskiej. To kolejny etap projektu, który ma pozwolić na wykorzystanie ciepła ziemi do zasilania sieci ciepłowniczej w mieście.

– Naszym zadaniem jest nie tylko nadzór geologiczny i techniczny nad wierceniem, ale też przygotowanie kompletnej dokumentacji, która pozwoli na ocenę jakości wody termalnej i dalsze kroki inwestycyjne – mówi Anna Folkman, rzecznik ZUO w Szczecinie.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Od stycznia tekstylia są osobną frakcją odpadów
Usługi komunalne
Przyjadą po zużyte ubrania. Należy tylko zamówić specjalny transport
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Resort klimatu szacuje, że co piąty z nas nie uiszcza opłat za wywóz śmieci
Usługi komunalne
Nowelizacja ustawy czystościowej nadciąga wielkimi krokami. Towarzyszą jej spory
Sporym wsparciem w zakresie oddawania niechcianych tekstyliów były dla gmin kontenery PCK
Usługi komunalne
Gminy w trudnej sytuacji. Kontenery PCK znikają, a limit recyklingu rośnie
Niektóre gminy odchodzą od worków na rzecz kontenerów na odpady
Usługi komunalne
Kubły zamiast worków. Samorządy zmieniają przepisy w sprawie odbioru odpadów
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Warszawskie wodociągi cyklicznie prowadzą kontrole, podczas których ujawniane są różne punkty adreso
Usługi komunalne
Abolicja za nielegalny pobór wody. Ale trzeba podpisać umowę
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie