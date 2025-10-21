Miejskie ciepło z gorących źródeł podziemnych

Aktualizacja: 21.10.2025 21:14 Publikacja: 21.10.2025 11:56
Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie trwała trzy lata, obecnie instalacja jest w fazie rozruchu
W Szczecinie trwa ważna inwestycja, która może odmienić miejskie ogrzewanie. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ogłosił przetarg na wykonanie nowego otworu geotermalnego przy ul. Dąbskiej. To kolejny etap projektu, który ma pozwolić na wykorzystanie ciepła ziemi do zasilania sieci ciepłowniczej w mieście.
– Naszym zadaniem jest nie tylko nadzór geologiczny i techniczny nad wierceniem, ale też przygotowanie kompletnej dokumentacji, która pozwoli na ocenę jakości wody termalnej i dalsze kroki inwestycyjne – mówi Anna Folkman, rzecznik ZUO w Szczecinie.
Realizacja odwiertu potrwa około roku, a po tym czasie przez kolejne sześć miesięcy będą opracowywane szczegółowe analizy hydrogeologiczne. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 12,9 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szczecin znajduje się w obszarze o bardzo dobrych warunkach geotermalnych, z jednym z najwyższych w kraju strumieni cieplnych na poziomie ok. 90–100 mW/m². Wody podziemne na głębokości ok. 2 km mają temperaturę od 60 do 80 st. C.
Pozyskane ciepło pozwoli zasilać miejską sieć ciepłowniczą, zastępując paliwa kopalne i ograniczając emisję szkodliwych substancji. To ważny krok dla miasta, które chce zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i podnieść samowystarczalność energetyczną.
W Polsce coraz więcej miast decyduje się na inwestycje w geotermię. Dobrym przykładem jest Konin, gdzie od maja 2021 r. trwała budowa Ciepłowni Geotermalnej. Jak wyjaśnia Sławomir Lorek, prezes MPEC Konin, projekt został ukończony w 2024 r. a obecnie instalacja jest w fazie rozruchu. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 27 października.
Ciepłownia pobiera wodę o temperaturze powyżej 90 st. C, którą pozyskuje z dubletu otworów geotermalnych. – Docelowo geotermia ma zapewnić około 10 proc. zapotrzebowania miasta na ciepło – dodaje prezes Lorek. Inwestycja kosztowała ponad 67 mln zł, z czego znaczna część pochodziła z funduszy unijnych i NFOŚiGW.
Niemal ćwierć wieku, bo od 2001 r. wody termalne wykorzystywane są do ogrzewania budynków w Uniejowie. – Kotłownia szczytowa ma za zadanie dogrzewać wodę sieciową od temperatury około 56 do 70 st. C w przypadkach niskich temperatur zewnętrznych – przyznaje Agnieszka Solińska z Urzędu Miasta w Uniejowie.
– Inwestycja pozwoliła znacznie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do atmosfery w Uniejowie, jednakże należy zaznaczyć, że inwestycje geotermalne są niezwykle kapitałochłonne – mówi urzędniczka. Dlatego rozbudowa sieci geotermalnej uzależniona jest od dostępności źródeł finansowania – krajowych i unijnych.
Z kolei Poddębice to przykład miasta, które od 2013 r. z powodzeniem ogrzewa większość swoich budynków wodą termalną. Burmistrz Piotr Sęczkowski podkreśla, że woda termalna ma 72 st. C., co pozwala na efektywne ogrzewanie bez dodatkowego dogrzewania.
Geotermia w Poddębicach pokrywa ok. 95 proc. zapotrzebowania budynków wielorodzinnych i wielu obiektów użyteczności publicznej. Cała inwestycja kosztowała ok. 45 mln zł.
Czy geotermia się opłaca? – Tak, przede wszystkim ze względu na długofalowe oszczędności i korzyści ekologiczne – podkreśla Sławomir Lorek. I dodaje, że inwestycje w geotermię pozwalają uniezależnić się od paliw kopalnych i stabilizują koszty ogrzewania.
Podobnego zdania jest Anna Folkman: – To ekologiczne źródło energii, które wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu w Szczecinie.
Z kolei burmistrz Poddębic dodaje: – Nasze doświadczenie pokazuje, że to inwestycja, która zwraca się mieszkańcom i całemu miastu.
Patrząc w przyszłość, miasta zapowiadają dalszą rozbudowę systemów geotermalnych. W Szczecinie trwają analizy możliwości rozszerzenia sieci i zwiększenia liczby odwiertów. Poddębice planują objęcie siecią także osiedli domków jednorodzinnych.
– Poddębice to chyba jedyne miasto w Polsce, w którym w ciągu dekady udało się wybudować odwiert geotermalny, sieć ciepłowniczą i termy. Oczywiście było to możliwe dzięki wsparciu funduszy unijnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – zauważa burmistrz miasta.
