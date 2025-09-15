Nowelizacja ustawy czystościowej nadciąga wielkimi krokami. Towarzyszą jej spory

Aktualizacja: 15.09.2025 21:32 Publikacja: 15.09.2025 17:02
Resort klimatu szacuje, że co piąty z nas nie uiszcza opłat za wywóz śmieci
Foto: Adobe Stock
Ustawa, nazywana dla uproszczenia czystościową, ma w założeniu uporządkować i usprawnić działanie systemu, który powszechnie uważany jest za dosyć dziurawy i chaotyczny. Zmiany mają doprowadzić do tego, że osiągalne staną się poziomy zbiórki i recyklingu wymagane przez Unię Europejską.
Progi mają systematycznie rosnąć: w 2025 r. mieliśmy osiągnąć 55-proc. poziom recyklingu zebranych odpadów, pięć lat później – 60-proc., a w 2035 r. – 65-proc. Tyle że jeszcze w 2023 r. udało się osiągnąć 32 proc., a na ten rok Polska wynegocjowała złagodzenie progu do 50 proc., co i tak prawdopodobnie będzie nieosiągalne.
Na jednym końcu spektrum są oczywiście wyrzucający śmieci. Resort klimatu szacuje, że co piąty nie uiszcza opłat za wywóz śmieci, ale nawet ci, którzy płacą i jeszcze segregują poszczególne frakcje, wciąż mają problemy z radzeniem sobie z odpadami. Chusteczki higieniczne i paragony w odpadach papierowych, stłuczone szklanki w szkle czy patelnie i garnki w „odpadach kuchennych” (stanowiących część frakcji bioodpadów) to tylko pierwsze przykłady z brzegu. I to takie, które „Życie Regionów” widziało w instalacjach przetwarzania odpadów na własne oczy.
Siłą rzeczy nowelizacja ustawy nie załatwi problemów z brakiem wiedzy czy obojętnością mieszkańców gmin na reguły selekcjonowania – to raczej kwestia zmasowanej kampanii edukacyjnej, o którą apelują od dawna samorządowcy. Natomiast nowelizacja ma dać im narzędzia do bardziej rygorystycznego dyscyplinowania wyrzucających odpady.
Czytaj więcej
Teoretycznie wdrożenie systemu kaucyjnego powinno zmniejszyć ilość odpadów, a co za tym idzie – o...
Jednym z takich narzędzi ma być dostęp i możliwość porównania deklaracji śmieciowych z danymi przedsiębiorstw wodociągowych o zużyciu wody w poszczególnych nieruchomościach. Innym – umożliwienie powiązania opłat za wywóz śmieci z ilością wytwarzanych odpadów, a także jakością selektywnego zbierania. Przy czym, mówiąc o jakości – trudno sobie to wyobrazić bez wzmocnienia kontroli (choćby wyrywkowych) zawartości poszczególnych pojemników, zanim wyląduje ona w kontenerze na śmieciarce.
Nowelizacja ma też zawierać mechanizmy usprawnienia poboru opłat za odbiór odpadów – być może w postaci rozszerzenia kompetencji i możliwości kontroli poszczególnych nieruchomości. Daje też nowe możliwości ulżenia mieszkańcom w opłatach – np. tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz niewielkim, „domowym” przedsiębiorstwom. Pojawi się też zapewne okienko dla ulg adresowanych do mieszkańców budynków wielorodzinnych, którzy chcieliby kompostować bioodpady (choć trudno sobie wyobrazić kompostownik pod osiedlowym blokiem w mieście, w wielu przypadkach – i za zgodą mieszkańców – mogłoby to być możliwe).
Wyliczone wyżej rygory w pewnej mierze mogą ułatwić gminom egzekwowanie opłat i podnoszenie jakości zbiórki. Innymi słowy, oznaczają potencjalne zwiększenie wpływów z tego tytułu i kroczek bliżej wyznaczonych poziomów recyklingu.
Ale urzędnicy też staną przed pewnymi nowymi wyzwaniami – będą zobowiązani do określenia warunków, w których można będzie uznać zbiórkę za selektywną (do tej pory było to fakultatywne, a żaden rząd nie porwał się na próbę ustalenia takich kryteriów odgórnie). W przetargach trzeba będzie podawać – a potem raportować – koszty jednostkowe. Zwiększona ma zostać liczba Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: tak, by jeden PSZOK przypadał na maksymalnie 50 tys. mieszkańców lub by znajdował się maksymalnie w odległości 5 km od miejsca zamieszkania.
Czytaj więcej
Samorządy są zobowiązane do osiągnięcia w tym roku poziomu 55 proc. odpadów komunalnych przygotow...
Z perspektywy samorządów ta część nowelizacji jest jej najsłabszym punktem. Chodzi przeważnie o koszty: przykładowo, można już dziś kontrolować jakość zbiórki odpadów, ale rozwiązania, które by to umożliwiały w obecnych warunkach, są – z perspektywy gmin – koszmarnie drogie. Jeżeli rozszerzony zostanie katalog frakcji, a takie przecież postulaty regularnie się pojawiają (i są realizowane – weźmy tu choćby pod uwagę niedawno wprowadzony wymóg traktowania odzieży jako osobnej frakcji), to również przełoży się on na większe wydatki.
Równie kiepsko brzmi dla gmin pomysł zwiększenia liczby PSZOK-ów. Nie dość, że to koszty, to jeszcze PSZOK-i – z uwagi na luki w przepisach – są zmuszone przyjmować np. opony. I tu paradoks, opona wyselekcjonowana ze śmieci zmieszanych (gdzie wszakże nie powinna trafiać) liczy się do poziomu recyklingu, natomiast ta oddana zgodnie z wszystkimi regułami do PSZOK-u – nie. Czy nowelizacja położy kres podobnym uchybieniom logice, jeszcze nie wiadomo.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ustawa, nazywana dla uproszczenia czystościową, ma w założeniu uporządkować i usprawnić działanie systemu, który powszechnie uważany jest za dosyć dziurawy i chaotyczny. Zmiany mają doprowadzić do tego, że osiągalne staną się poziomy zbiórki i recyklingu wymagane przez Unię Europejską.
Progi mają systematycznie rosnąć: w 2025 r. mieliśmy osiągnąć 55-proc. poziom recyklingu zebranych odpadów, pięć lat później – 60-proc., a w 2035 r. – 65-proc. Tyle że jeszcze w 2023 r. udało się osiągnąć 32 proc., a na ten rok Polska wynegocjowała złagodzenie progu do 50 proc., co i tak prawdopodobnie będzie nieosiągalne.
Samorządy są zobowiązane do osiągnięcia w tym roku poziomu 55 proc. odpadów komunalnych przygotowanych do ponown...
Urząd Miejski w Miastku na Pomorzu od lipca nie dostarcza już mieszkańcom worków na odbiór śmieci segregowanych...
Mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy nielegalnie pobierają wodę z miejskiej sieci lub są bezumownie wpięci do ka...
To już postanowione – mieszkańcy Krakowa zapłacą więcej za odbiór odpadów komunalnych. Podwyżki cen za wywóz śmi...
Lokalne władze w różny sposób radzą sobie z egzekwowaniem zapisów ustawy o zbiórce tekstyliów. Duży problem nara...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas